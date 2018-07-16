【富蘭克林】貿易戰利空鈍化、資金重返股票型基金

◆EPFR 統計：資金流入股票型基金、美股為主要流入市場

美國宣佈擬對二千億美元中國商品課徵 10% 進口關稅清單，但因中國反應相對冷靜，加上美國 7/13 取消中興通訊禁令，貿易戰擔憂暫緩且市場樂觀期待企業財報，利空鈍化、資金流入股票型基金，依據研究機構 EPFR 統計 2018/7/5~ 2018/7/11 基金資金流向顯示，股票型基金資金淨流入 12 億美元、中止連三週資金流出，而美國股票型基金由前週淨流出 4 億美元、轉為資金淨流入 43 億美元，美股為主要資金淨流入市場，日本股票型基金為資金淨流入 19 億美元，歐洲股票型基金資金淨流出 42 億美元；整體新興市場股票型基金資金淨流出 13 億美元。(附表一)

富蘭克林證券投顧分析，七月底前進入財報公布旺季，目前預估全球企業獲利將穩健增長，有利全球股市延續反彈，以本波最強勢的美股與科技股為馬首是瞻，可望持續扮演多頭主流，惟後續美國貿易保護主義之訊息仍將不定期干擾投資信心、增加市場波動；建議投資人佈局可留意低基期、具反彈潛力的亞洲與新興市場，長線趨勢向上的科技及生技醫療產業，以及低波動之多空操作對沖策略基金。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇指出，近期市場波動加大、市場表現分歧，有利於多空策略表現，無論市場投資氣氛好壞，只要指數或公司股價具分歧性，作多強勢類股、放空弱勢類股之多空策略將可發揮其最大功效；隨著第二季財報陸續公布，強弱勢類股表現將再現分歧，對沖策略作多部位將可受惠財報推動，作空部位可能因表現落後外，並可視為對潛在系統性風險所作的避險部位，達到抗波動及追求報酬的雙重目標。

過去一週債券型基金資金淨流入金額 56 億美元：其中投資等級債券型基金獲資金淨流入 23 億美元，新興市場債基金獲資金淨流入 9 億美元，為近 3 個月首度資金淨流入，高收益債券型基金則為資金淨流入 5 億美元。(附表二)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可 ‧ 哈森泰博指出，自 2016 年 6 月起我們看到新興經濟體出現機會，而 2017 年後資金回到一些被低估的市場、新興市場出現了顯著的反彈，我們認為這些趨勢將持續，特別是在那些經濟基本面強勁、可抵禦潛在貿易與匯率衝擊的國家，依據我們專有的本地市場韌性指數評分，得分最高的五個國家包含阿根廷、巴西、印度、印尼及墨西哥，我們也藉此找尋在評分與市場價格中存在偏離的投資機會。

◆亞洲股市外資動向：部分亞股市場獲外資買超

美國公佈對額外 2000 億美元中國進口課徵 10% 關稅的商品清單，所幸中國並未立即祭出報復措施，加以美國經濟數據強勁、美股走強，新興亞股普遍收高。過去一週外資於南韓、台灣及印尼股市買超，其中上週外資於南韓買超金額達 3.37 億美元，為亞股買超金額之冠。(附表三)

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄 * 分析，台股處於除權息旺季，考量全球市場波動與美中貿易協商變化等不穩因素，近期棄權息賣壓就資金面對台股造成干擾，特別是主力色彩較高的內資股更是明顯。不過目前觀察年線支撐仍在，在美中貿易抗衡略為和緩之際，配合光學權值展望看俏，以及中興通訊解禁等正面訊息，內資進場搶短，盤面蘋概股、跌深股獲關注，可留意布局機會。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

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