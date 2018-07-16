【安聯投信】貿易戰擔憂情緒和緩 三大債市淨流入高收債淨流入創12周最大量

美中貿易戰風波出現轉折，美股大漲，Nasdaq 再創歷史新高，擔憂情緒緩和，三大債市均呈現淨流。根據美銀美林引述 EPFR 截至 7 月 11 日，投資級債券和高收益債延續前一周持續呈現淨流入、且金額擴大；新興市場債也轉為淨流入，顯示貿易戰利空影響暫歇（見表）。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，美中貿易摩擦未解，但在近期反覆震盪消化後，投資人已逐漸將目光集中至即將公布的企業財報，風險性資產受此激勵上揚，公債殖利率僅區間震盪，多數風險債以上漲作收。

在資金流向表現方面，許家豪表示，美股走揚激勵，高收益債利差大幅收斂，美國高收債券基金吸引大量資金回流，最近一周淨流入金額達 17.1 億美元，並扭轉過去連續三周淨流出的頹勢，也是 12 周以來最大淨流入量。

再從近期利差表現來看，許家豪表示，根據統計，全高收利差收斂 11 點，近一周上漲 0.47%。在不同評級部分，BB 級利差收斂 11 點，B 級利差收斂 15 點，CCC 級利差收斂 18 點，BB 級與 B 級所收斂幅度相對於目前利差水準較大。

回到基本面，許家豪表示，根據研究，今年以來，高收益債企業的淨槓桿比重仍持續下降中，近一年從 3.6 倍下降至 3.4 倍，雖然幅度相對不明顯，但仍顯示高收益債企業體質是朝正向發展，有利於支撐高收益債市的表現。

許家豪表示，整體來看，高波動顯示市場仍偏保守，但美歐或政策偏向正向，建議仍可伺機加碼債市。全球景氣成長步調雖有放緩跡象，但不改擴張態勢，建議佈局上仍以公司債為主軸，略偏向存續期短、但收益率較高的高收益債。

策略上，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，全球市場反彈，反映企業成長動能的相關市場表現也更為亮眼；債市部分，與景氣和美國連動較高的市場也多有表現，建議核心資產可貼近大美國，且採取具「追漲抗跌」特性的多重資產投資組合，仍是較佳應對市場波動起伏的較佳策略。

此外考慮歐美企業獲利成長佳，建議也可挑選策略上有納入可轉債部位的基金，以降低投資組合對於利率的敏感度。

在新興市場債部分，許家豪表示，投資價值具吸引力，流出金額有明顯收斂，但因市場持續賣出，後續將視個別新興市場匯市波動狀況而定，佈局策略上並以強勢貨幣計價債券為主、當地貨幣計價債券為輔。

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