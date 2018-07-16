【安聯投信】全球股市回揚 美股吸睛No.1 焦點轉至Q2財報

美中貿易爭端未解，但投資人將焦點從貿易戰轉移至良好的經濟數據和對財報的期待，美股大漲，投資人靜候第二季財報。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 7 月 11 日，貿易摩擦消息反覆，但對全球市場影響暫歇，資金流出狀況緩和，美股、歐非中東率先回穩，美股淨流入居冠 (見表)。

安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，隨著美中貿易風波出現轉圜餘地，激化情緒緩和，美科技股大漲，全球股市隨之反彈。根據統計，美歐主要股市過去一周持續轉正，風波另一中心市場 - 中國股市表現也出現較大緩和，亦挹注市場更多信心。

在經濟數據方面，林素萍表示，美 6 月就業報告強勁，新增就業 21.3 萬人，優於市場預估，失業率因更多人重新加入勞動市場而微升至 4%，平均薪資成長 2.7%，整體來說，市場正面看待。美 6 月通膨率扣除食物能源核心通膨率持平在 2.3%，亦符合預期。

面對中美貿易摩擦，林素萍表示，後續變化與影響仍待觀察。不過，隨著美中貿易風波出現轉圜餘地，激化情緒緩和，美科技股大漲，市場再把焦點移轉至第二季財報表現，接下來預計 200 多家 S&P500 企業將在未來兩周內陸續公布業績。目前市場對美股財報表現樂觀看待，預計第二季獲利成長約兩成，但同時間也更關注產業展望是否有調整。

中國股市方面，安聯中國策略基金經理人許廷全表示，美中貿易風波出現轉圜餘地，激化情緒緩和，美科技股大漲，滬深股市漲跌不一、但表現和緩，滬市近一周上漲 3%、更創下逾兩年最大單周漲幅，結束連續七周跌勢，顯示近期市場信心明顯回溫。

許廷全表示，根據統計，中國公布 6 月進出口數據，以美元計價，出口部份增長 11.3%，優於市場預期；進口部分增長 14.1%，遠低於預期，整體來看，對美國貿易順差達 289.7 億美元，來到歷史新高紀錄，中國貿易順差連續八個季度收窄，大大提振市場信心。

另一方面，回到基本面，許廷全表示，6 月中央企業單月獲利表現超過 2000 億元人民幣，來到歷史新高，累積今年上半年，不論是獲利或營收表現，都繳出兩位數的成長數字，亦顯示供給側改革等政策面所帶來的正面效益正逐步浮現。

台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股在年線附近反覆築底，顯示在貿易戰等利空反覆干擾下，下檔仍相對有撐；隨著美中貿易風波再度出現緩和，加上業績題材發酵，更進一步支撐台股一口氣收復月線以及季線，重返 10800 點以上。

展望後市，廖哲宏表示，重要指標股法說會報佳音，為市場增添更多信心，接下來，隨著電子業即將步入產業旺季，料業績成長題材股仍將擔綱支撐盤面的要角，近期市場應會將注目焦點再轉向基本面，聚焦在主要科技大廠陸續召開法說會所公布的財報數據和產業展望上。

在技術面，廖哲宏表示，台股於 7 月 6 日盤中再創波段低點後跌幅收斂，當日收長下影線有止跌意味，接下來則可觀察前波高點是否能有效突破，否則，台股仍將呈現大區間的震盪格局。另一方面，從周線圖來看，上周跌破季線後、本周止跌反彈重新站上，也暫時化解跌破支撐風險。

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