蘋果折戟印度？上半年iPhone印度銷量不足100萬台

在激烈的印度手機市場爭奪戰中，蘋果正顯現出頹勢。

7 月 16 日，彭博社消息稱，蘋果印度分公司已有多名高管相繼離職，包括蘋果在印度的全國銷售和分銷主管、商業渠道和中端市場業務負責人，以及營運商銷售主管等。由於離職人員較多，蘋果正在重新組建印度銷售團隊。

報導指出，多名高管離職，或許與蘋果在印度市場業務表現不佳有關。Counterpoint 數據顯示，上半年蘋果的 iPhone 手機在印度銷量不足 100 萬台，在印度的市場市佔率僅為 2%。Counterpoint 研究主管 Neil Shah 向彭博表示：

2018 年上半年，iPhone 在印度的銷售量表現不佳，即便在傳統意義上勢頭強勁的下半年銷售量有大幅提升，蘋果仍然趕不上去年的業績。

有分析認為，蘋果在印度市場市佔率偏低，主要原因在於其缺乏廉價機型與小米等中國手機廠商競爭。

Counterpoint 數據顯示，今年第一季，印度智慧型手機市場排名前 5 的公司中，有 4 家是中國公司，分別是小米、VIVO、OPPO、榮耀（華為），其中，小米在印度的市場市佔率達到 31.1%，位居第一。

圖：2018 年第一季印度手機市場市佔率排名

小米在印度市場取得成功，除了性價比這一顯著優勢外，與口碑營銷也有密切關係。小米副總裁、印度市場負責人馬努 · 賈因（Manu Jain）近期曾向界面新聞表示，小米最主要的營銷渠道就是線上，包括社交網路和線上社區。「米粉」們是小米最好的品牌代言人。他還介紹稱，小米在印度的線上社區中有超過 400 萬名米粉，還在印度設置了超過 20 個米粉線下俱樂部。

與小米等中國手機廠商相比，蘋果不僅在性價比、營銷方面不占優勢，在印度還遭遇了巨大的關稅壓力。

印度政府為了促使手機廠商在該國本土生產，2017 年 12 月將手機進口關稅從 10% 上調至 15%，今年 2 月更是計劃將關稅提升至 20%。小米、VIVO、OPPO 等中國品牌手機，大多數都實現了在印度本土生產，而蘋果在印度銷售的絕大部分手機源自進口。為避開高昂關稅，蘋果去年也決定與中國台灣代工商緯創集團合作，在印度本地生產廉價版的 iPhone SE 手機。