蘋果供應鏈行情蓄勢待發 GIS連2日認購放量突破億元

隨著蘋果概念股各自逐漸加溫，整體供應鏈行情蓄勢待發，今 (16) 日 GIS-KY(6456-TW) 股價再度轉強，朝 200 元大關靠攏，盤中漲幅一度近 3%，認購成交量也連續第二個交易日放大至億元之上，在認購市場中成為前 5 大熱門標的，市場看好其在蘋果新品上市後，業績拉升可期。

據分析師郭明錤最新報告指出，三星明年包括 S10、A 系列和 Note10 等新機都將導入超聲波屏下指紋辨識模組，預估配備這項功能的機型出貨量可達 6000 萬支，GIS 和陸廠歐菲光，都將成為最大受益廠商。

GIS 目前每月產能 100-200 萬顆，預計下半年可擴產至 400-600 萬顆，由於鍍膜能力較佳，目前良率較歐菲光更高，市場看待 GIS 未來的營收和獲利成長動能樂觀。

GIS 董事長周賢穎日前也指出，屏下指紋辨識模組，經過 1 年技術改進後，預計第 3 季將量產出貨。

由於 GIS 業績表現可望先蹲後跳，GIS 股價在落底後近來底部有墊高跡象正逐漸轉強，若投資人看好短線蘋概股的行情有意透過權證布局，可留意 GIS 凱基 83 購 01(082224-TW)、GIS 富邦 81 購 02(081402-TW) 和 GIS 群益 81 購 04(082598-TW)。