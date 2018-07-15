隱私權政策更新爭議 Line回應：虛心受教持續改進

LINE 近期更新版本，要求用戶同意隱私權政策，才能繼續使用，引起不少議論，LINE 今 (15) 日發出聲明，重申感謝近日用戶、媒體、社會各界對 LINE 隱私權政策更新之關注，對於近期各界指教，特別是在與用戶溝通所使用的語言與介面等部份，不盡細膩完善因而引發疑慮，LINE 虛心受教，也將持續改進，未來會提供更好、更適合的用戶溝通及體驗。

LINE 也重申，盼透過此說明重申立場、澄清誤解，並讓用戶安心。

LINE 指出，服務條款是與用戶之間的基本關係，因此，用戶必須同意服務條款，才能繼續使用服務。任何網路服務都應如此，差別是，Line 認為隱私權政策尤其重要，必須充分明確告知用戶並取得同意，因此將其獨立出來，確認用戶理解改變什麼，而不隱藏在服務條款修改來矇混過關。

這些政策的改變，也說明 LINE 得以藉這些資訊蒐集，提昇服務個人化、防範詐騙。Line 表示，用戶同意新版隱私權政策後，仍然可以在隱私設定中逐項決定，保有調整的空間。

LINE 強調，了解部分用戶對於跳出同意視窗、需按下同意才能繼續使用 LINE，尤其對於必須同意行銷目的相關條款，感受不佳，實際是，因為 Line 認為此是攸關用戶隱私權益的重要內容，若以不明顯、甚至以「繼續使用就等於已經同意」這樣被動的方式執行，或把行銷目的條款隱藏在服務條款中，都有失提醒之責。因此，最終選擇了清楚透明的溝通方式，勇於確實通知用戶。但用戶可以自由選擇是否同意「分享優化服務資訊」。

LINE 表示，針對部分媒體報導，「不趕快去設定取消勾選就會有個資外洩疑慮」，LINE 正式澄清，此說法並非事實，LINE 致力保障所有用戶之通訊及資訊安全，更竭盡所能地維護用戶的個資與隱私，防堵任何外洩及遭受濫用之可能，這是 LINE 對用戶的承諾，更是 LINE 不變的核心價值與企業使命。

Line 強調，感謝廣大用戶長久以來的支持與使用，對於近期各界指教，特別是在與用戶溝通所使用的語言與介面等部份，不盡細膩完善因而引發疑慮，Line 虛心受教，持續改進，未來會提供更好、更適合的用戶溝通及體驗。