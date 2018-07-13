蘋果在中國成立清潔能源基金：規模3億美元 將向全球推廣

7 月 13 日，蘋果宣布與 10 家供應商聯合在中國設立一支規模達 3 億美元的清潔能源基金，並在未來四年投資中國的可再生能源領域。

據蘋果介紹，該基金將在中國投資和開發至少 1 千兆瓦的可再生能源，相當於近 100 萬個家庭的用電量。到 2020 年，蘋果及其供應商將在全球範圍內生產超過 4 千兆瓦的新清潔能源。

據悉，這支清潔能源基金將由德銀資管部門 DWS 負責管理。而 10 家供應商包括可成科技、仁寶電腦、康寧公司、金箭、捷普、立訊精密、和碩、索爾維、信維通信、緯創。但目前蘋果尚未公布具體的出資比例。

CNBC 援引哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員 David Sandalow 表示，隨著中國對能源需求的飆升，中國政府已經開始大力推動清潔能源的發展，以幫助改善中國城市的空氣質量。

Sandalow 稱，

「一直以來，中國都依賴於煤炭能源。但過去幾年裡，在中國政府的大力推動下，可再生能源的迅速發展，並開始搶占煤炭能源市場市佔率。「

可再生能源也一直是蘋果公司 DNA 的一部分。據 Fast Company 報導，早在十年前，蘋果就曾委託一家太陽能承包商為北卡羅來納州的數據中心建造了三個太陽能發電站和一個沼氣燃料電池發電站。

而自 2014 年來，蘋果公司的所有數據中心均已採用 100% 可再生能源，2015 年，蘋果更是完成了其在中國的 40 兆瓦太陽能項目，可滿足蘋果中國辦公室及大中華地區 24 家零售店的用電需求。今年四月，蘋果還宣布其在 43 個國家或地區的設施已全部採用 100% 可再生能源。

在 2018 年的環境責任報告中，蘋果表示，

「蘋果的使命從未動搖過。我們是來改變世界的…… 這就是為什麼我們不斷努力，以更少的代價做更多的事，減少我們對地球的影響，同時擴大和重新定義未來的可能性。」