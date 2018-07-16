【華冠投顧】林驛銘:外資賣超38億元，權值股休兵，台股季線失守!



台股今日開高震盪走弱，指數紅翻黑殺尾盤，下跌 47 點，10817 點作收，成交量 1240 億元，價跌量縮格局。

台股上周連漲站上季線之上，今日在權值股休兵下，量縮震盪壓回! 盤面焦點: 在權值股方面台積電 (2330) 下跌 1 元收 223.5 元，大立光 (3008) 平盤 5040 元，鴻海 (2317) 下跌 0.1 元收 82.8 元，南亞科 (2408) 下跌 2.8 元收 86 元，國巨 (2327) 下跌 36 元收 962 元，華新科 (2492) 下跌 30 元收 405.5 元。在族群方面: 6 月底提醒大家注意生技股買點，本周生技展開始，今日多檔生技股股價創新高包括保健食品及美榮保養廠大江 (8436)，營運主體為兩岸最大美容連鎖通路的麗豐 KY(4137)，還有美容美體及 SPA 課程的佐登 KY(4190)，糖尿病新藥 CS02 登陸的承德(4123) 以及前列腺癌用藥的逸達(6576) 等股價均創 7 月新高! 生技股接下來請小心生技展後利多出盡，逢高不要追其它強勢個股方面，富鼎 (8261) MOSFET 好旺，Q2 獲利將明顯優於 Q1，全年拚倍數增長，股價飆漲停價 55.5 元。至上 (8112) 轉投生技告捷，成功卡位健康照護商機，獲法人加碼買超，續漲逾 5%，攀短波新高價。鈺創 (5351)人臉辨識商機夯，拚卡位搶食商機，刺激衝上漲停價，登上近 1 個月高價。

台股上周連漲上季線，因短線指標過熱，量縮壓回失守季線，不過我們認為壓回是機會，可持續鎖定生技股，蘋概股，第 2 季財報亮眼以及題材股，逢低布局。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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