【日盛投顧】盤後分析－成交動能不足，季線得而復失



◆盤勢分析

1. 美國四大指數漲跌互見，周一亞洲股市晨間普遍平盤附近震盪。台股早盤小幅跳空高開，盤中最高 10,890 點，一度收復半年線，但因陸股走弱與傳產、金融類股下跌，台股震盪走低，終場下跌 47.09 點，跌幅 0.43%，收在 10,817.45 點，季線得而復失，成交量縮小至 1,240.22 億元。OTC 指數上漲 0.43%，收復月線。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股終止連兩漲，收盤暫失季線。

(2) 量能：指數成交量縮，但後續上漲宜快速補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標底部回升，MACD 狀柱體翻揚至零軸之上，短線仍為偏多架構。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 42.49 億元；外資 - 38.07 億元、投信 + 13.21、自營 - 17.64 億元。

◆MOSFET、矽晶圓抗跌

1. 電子類股

(1)MOSFET：8261 富鼎 6 月營收年增 39.4%、5299 杰力 6 月營收年增 53.72%，後續營收不看淡，法人持續買超，股價上漲超過 5%；帶動 3317 尼克森、6435 大中盤長逆上漲。

(2) 傳輸晶片：5269 祥碩受惠 INTEL 新晶片良率不佳，下半年接單衝高，周一股價快速上攻；5351 鈺創因進入旺季，且具有無人商店題材，股價連續第二天彈升。

(3) 矽晶圓：據統計中國 2018 年在建中 12 吋晶圓廠 17 座，規劃中 7 座，預估月產能將 2017 年 58 萬片快速拉升至 2020 年的 192 萬片，早盤 3532 台勝科快速拉升，帶動 6488 環球晶、6182 合晶、5483 中美晶維持紅盤。

2. 非電子類股生技：

4123 晟德糖尿病新藥登陸，授權金 3.7 億元入袋，股價強勢漲停；4190 佐登 - KY 第二季營收創高，並獲得代工大單，股價震盪走高。此外，生技展即將開展 1707 葡萄王股價再創波段新高。

