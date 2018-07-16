【大行報告】光大新鴻基：中國同輻(01763-HK)目標價為23港元

光大新鴻基發布報告指，根據招股資料，中國顯像診斷及治療用放射性藥品市場份額中，排名首位為 40.4%，後續三位分別占據 21.6%、10.5%及8.7%。而這首位正是中國同輻(01763-HK)，其份額約為後續三者之和，而此四者合共占據超八成份額，可見其行業壟斷性。

該集團顯像診斷及治療用放射性藥品，主要包括碘密封耔源在內六大產品，除碘密封耔源外，其他五大產品的市場份額為 97%、98%、84%、72%及 100%，均處絕對領先地位。須知放射性藥品在內地受高度規管，准入資格嚴苛，對放射性汙染防控技術壁壘極高。這對於本身已在行業中處於主導地位的中國同輻而言，就是優勢所在。

估值上，現時核藥市場份額排名第二的東誠藥業，其市值為79億人民幣，剔除非核藥部分後對應市場比例份額的中國同輻市值參考價為69億港元，約為21.5元，目前估值較為合理，如股價處於20元以下可作長線留意。

光大新鴻基建議對中國同輻買入價為20.00港幣，目標價為23.00港幣，止蝕價為18.00港幣。

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