台股盤後─被動元件族群尾盤前跳水跌 量縮觀望收最低點

儘管美中貿易大戰有利空出盡意味, 國際股市反彈，但在新台幣仍偏弱的壓抑下，資金面仍可看出買盤謹慎，台股加權指數今 (16) 日處於狹幅整理格局後，尾盤前更是走弱，終場以全日最低點 10817.45 點作收，跌 47.09 點，惟量能較上周五略為縮小至 1237.06 億元，呈現價跌量縮格局。

台股今日在午盤過後，因 MLCC 族群湧現龐大賣壓，使加權指數從狹幅盤整變成跳水走弱，國巨終場大跌逾 3.5% 再度失守千元關卡，導致蜜望實重挫近 8%，華新科跌近 7%，禾伸堂和信昌電跌近 6%。

而被動元件相關供應鏈也無法倖免，鈞寶、堡達和立敦跌超過 3%，美桀、智寶、奇力新和金山電跌 2% 左右。

反觀生技月即將到來，使生技族群表現仍相對熱絡，晟德漲停，佐登 - KY 漲幅逼近停板，景岳、寶齡富錦、東生華、順藥、美時和大江漲 3-4%，和康生、科妍、葡萄王漲逾 3%。

從權值股來看，大多數遭壓在盤下也是今日大盤表現疲軟的原因之一，南亞科跌 3%，台泥跌 2%，統一超、台塑化、中租 - KY、日月光、台塑、亞泥、遠東新和台新金均跌逾 1%，僅和碩逆勢抗跌漲 2%，可成和台灣高鐵漲逾 1%。

法人指出，目前資金行情並不強勁，主因還是新台幣仍處於相對走弱的狀況，顯示外資在台股態度暫趨於保守，在亞幣並未轉強前股市反彈仍將受到壓抑，預估短期台股仍將在 10800 點左右狹幅震盪。

所幸，從技術面來看，法人說明，台股加權指數上周一口氣收復月、季、半年，近期多方表現偏正面，近期指數還有不小的機會續勢反彈。

後市觀察主要指標包括有美中貿易戰是否淡化、外資何時翻多回補、大型權值股止跌等，法人看好，科技族群仍是市場資金主要匯集所在，可從第 3-4 季營運成長動能強的個股，作為投資參考方向。