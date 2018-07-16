鈺創題材多元 搭上USB 3.1 Gen 2利多 加上落後補漲 股價再攻漲停

IC 設計業者鈺創 (5351) 上週五漲勢兇猛，今早開盤再度跳空大漲，旋即攻上漲停 14.75 元價位，法人圈分析，此勢可能與產業旺季到來、業績上揚在即有關，加上鈺創題材多面，尤其近期 USB 3.1 Gen 2 host 需求正夯，股價落後補漲。雖然鈺創今年上半年業績表現毫無起色，且單月營收均較去年同期衰退，但題材面豐富，如以 3D 手勢控制系統打入日本外科手術相關醫療設備市場，推出 360 度全景擷取方案被採用在車載及工控供應鏈中，另外其 3D 感測方案也獲得阿里轉投資螞蟻金服位在杭州無人商店採用。



另外，因由於下半年是電腦旺季，ODM/OEM 廠採購力道加強，尤其擴大對外採購 USB 3.1 Gen 2 主控端晶片，但英特爾新一代 Z390 晶片組供貨嚴重不足，ODM 與 OEM 廠回頭採購 22 奈米 Z370 晶片組，此舉讓祥碩 (5269) 直接受惠且接單接到手軟，祥碩在 USB 3.1 Gen 2 host 多吃下約八成市佔，而鈺創估計也將可望有少量訂單入袋，加上股價明顯低於祥碩，因此獲得部分買單加持。