【異動股】煤炭板塊快速走強 大同煤業(601001-CN)大漲超9%

今日早盤，煤炭板塊快速走強，截止發稿，大同煤業(601001-CN)漲9.3%報5.17元，陝西黑貓(601015-CN)漲4.39%報6.66元，新集能源(601918-CN)漲4.18%報3.74元，山煤國際(600546-CN)漲3.58%報4.05元，鄭州煤電(600121-CN0、山西焦化(600740-CN)等漲逾3%，陝西煤業(601225-CN)、兗州煤業(-CN)、恒源煤電(600971-CN)等走強上漲超2%。

據央視財經消息，近三個月來，港口動力煤的價格已經上漲超過100元/噸，在經歷了小幅回調之後，目前煤價依然處在高位。今年上半年煤炭銷量增加明顯，以陝煤集團為例，今年前5個月，累計銷售、運輸煤炭分别為5960.86萬噸和2425.74萬噸，同比增長9.63%和10.32%。目前在陝西多家煤礦的堆場里，都是空空蕩蕩，幾乎是零庫存。煤炭產地幾乎空倉，電廠需求卻在不斷上漲，迎峰度夏的壓力之下，靠燃煤發電的企業不得不開始“舍近求遠”，四處找煤。

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