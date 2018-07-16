【異動股】芯片概念股拉升走強 中興通訊(000763-CN)漲超8%

今早，芯片概念股拉升走強。截至發稿，中興通訊(000763-CN)漲8.87%報15.35元，萬盛股份(603010-CN)漲5.7%報16.69元，台基股份(300046-CN)漲5.44%報13.77元，耐威科技(300465-CN)漲3.57%報36.68元，昌盛機電(300316-CN)漲3.57%報14.73元，雅克科技(002409-CN)、富滿電子(300671-CN)、澳洋順昌(002245-CN)、亞光科技(300123-CN)、躍嶺股份(002725-CN)等個股紛紛拉升漲逾2%。

消息面上，中興通訊公告，根據BIS於2018年7月13日(美國時間)發佈的命令，BIS已終止2018年4月15日拒絕令併將中興通訊從《禁止出口人員清單》中移除，上述事項自拒絕令解除令發佈之日起生效。此外，中興通訊13日晚公告，今年上半年預虧70億元至90億元，上年同期盈利22.93億元，同比由盈轉虧。

此外，據媒體爆料，華為内部已經製定了代號“達芬奇”(Project Da Vinci)的項目，也被一些華為高管稱為“D計劃”。“D計劃”的内容包括為數據中心開發新的華為AI芯片，能夠支持雲中的語音和圖像識别等應用，這是華為涉足競爭激烈的人工智能市場的第一關。

在芯片產業，行業實力前20%的企業拿走了80%的利潤。AI引擎為核心芯片創造了一個全新的市場，讓其他公司也能獲得一個新的機會。華為目前使用英偉達的芯片來為其服務器增加AI功能，但華為希望逐步減少對美國公司的依賴。開發AI芯片是“達芬奇”項目的關鍵組成部分，可能對英偉達構成挑戰。

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