小米(01810-HK)今早股價勢受壓

繼中興(00763-HK)之後，今日中港兩地股民，眼球一定放在中國第二季數據，以及內地股民買不到的小米(01810-HK)身上。滬深交易所周末來一舍重磅消息，宣布自2018年7月16日起，恒生綜合大型股指數、恒生綜合中型股指數、恒生綜合小型股指數的成份股中屬於外國公司股票、合訂證券、不同投票權架構公司股票的，暫不納入「滬港通」和「深港通」下的「港股通」股票範圍。有關決定即意味小米不被納入港股通即是「北水」不能買小米。

上述消息在過去一天多，成為金融市場的熱話，不少分析員指今日小米股價或明顯受壓。小米受到上周五收報21.45元，急升11.4%，較17元招股價高出兩成六。

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒不排除部分大戶亦會因此沽貨，預料小米今日沽壓將大增，有機會低見19元，相信暫不會跌穿招股價。訊匯證券行政總裁沈振盈亦認為，「北水」未能投資，小米今日調整機會很大。

中投傲揚基金經理溫鋼城亦指出，小米上市時估值已偏高，但在預期北水將入貨、指數追入才能炒升，相信消息將大大放慢資金上周「沽騰訊、買小米」的操作，周一小米或有更大調整壓力。

中興通訊獲美國商務部正式解除銷售禁令，表示已從《禁止出口人員清單》中移除。中興宣布開始全面恢復全球業務。中興H股上周後期已炒上，上周四曾飆25%，上周五跌1.4%收報13.74元。另外，公司發出盈警，預料截至今年6月底止上半年虧損70億至90億元人民幣。中興今日走勢被關注點一定不及小米。

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