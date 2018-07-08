前聯準會主席葛林斯潘：還沒看到金融市場泡沫破裂的跡象

7 月 7 日，聯準會前主席艾倫 · 葛林斯潘在青島舉行的「2018 中國財富論壇」上，通過影音連線評價了全球經濟和中國經濟發展狀況。

在被問及「聯準會升息快是否會造成非理性繁榮」時，葛林斯潘表示，未來金融體系出現危險第一跡象是泡沫破裂。非理性繁榮會帶來金融體系的崩塌，帶來經濟的衰退，但人類的本性就會把自己引向非理性的繁榮，泡沫就是一直存在的。雖然每一個泡沫都會破裂，但是目前經濟學家還不清楚，這些泡沫破裂當中，哪一個泡沫破裂會帶來嚴重的影響。

葛林斯潘補充說，不會帶來負面影響、沒有被大量債務所推動的泡沫可能是良性的，而有負面影響的、由比較高槓桿率的金融機構所推動的泡沫是金融危機爆發的一個必要條件。

我之所以有些猶豫，是因為我們現在並沒有看到足夠多這種現象的例子，沒有辦法確切知道我們能走得多遠，但是我知道的是，當我們進入這樣狀況的時候，泡沫的破裂是未來金融體系出現危險的第一個跡象。

葛林斯潘還表示，關於十年前的金融危機的誘因，一方面是次貸危機，還有一個就是金融危機，這兩個就會影響到金融行業的發展，其中，高槓桿率是首當其中的原因之一。

在被問及中國和美國在儲蓄率和人均 GDP 方面的區別，葛林斯潘回答道，中國的高儲蓄率是很重要的一個因素，50% 的儲蓄率可能就是中國為什麼可以支持大額資本投資的原因，這些資本投資又會換成經濟的增長，這就是為什麼中國正在逐步減少和美國的人均真實收入的差距。不過，中國的人均 GDP 仍然跟美國相比有著比較大的差距，除非儲蓄率突然下降，否則中國的人均 GDP 還會繼續向美國追趕。

此外，中國證監會副主席方星海在論壇上提問葛林斯潘，如何看待人民幣國際化，以及這會對美國經濟、美元產生哪些影響。葛林斯潘表示，現在做出判斷還為時過早。不過，他肯定了中國在這一方面不斷做出的努力，這會對美國作為國際化貨幣的地位帶來新的變化，也可能影響了美國金融體系的霸主地位。

『新聞來源／華爾街見聞』