[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/07/13 107/07/12 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.49380 10.49040 0.00340 0.03241 大華銀多元特別收益平衡基金 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.02310 10.01760 0.00550 0.05490 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.02310 10.01760 0.00550 0.05490 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.98900 9.98420 0.00480 0.04808 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.98900 9.98420 0.00480 0.04808 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.32920 9.32510 0.00410 0.04397 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.58290 9.57690 0.00600 0.06265 中國信託台灣活力基金 16.51000 16.45000 0.06000 0.36474 中國信託台灣優勢基金 19.17000 19.01000 0.16000 0.84166 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.56000 9.35000 0.21000 2.24599 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.15000 9.93000 0.22000 2.21551 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.79610 9.78430 0.01180 0.12060 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.24370 9.23260 0.01110 0.12023 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.17480 10.16970 0.00510 0.05015 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.59820 9.59330 0.00490 0.05108 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.40000 10.27240 0.12760 1.24216 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.10210 8.99050 0.11160 1.24131 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.19690 11.09450 0.10240 0.92298 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.13600 10.04330 0.09270 0.92300 中國信託智能運動基金-台幣 10.96000 10.83000 0.13000 1.20037 中國信託智能運動基金-美元 10.76000 10.65000 0.11000 1.03286 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98040 10.98030 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.46600 9.45970 0.00630 0.06660 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.19080 9.18470 0.00610 0.06641 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.60830 9.60490 0.00340 0.03540 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.32490 9.32160 0.00330 0.03540 中國信託精穩基金 19.16230 18.96400 0.19830 1.04567 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.41000 11.29000 0.12000 1.06289 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.07000 10.96000 0.11000 1.00365 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.67000 11.57000 0.10000 0.86430 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.36000 11.27000 0.09000 0.79858 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 69.90000 69.25000 0.65000 0.93863 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.15430 38.89290 0.26140 0.67210 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.07000 18.65000 0.42000 2.25201 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.36350 11.36240 0.00110 0.00968 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.66630 10.58720 0.07910 0.74713 元大上證50基金 28.61000 28.53000 0.08000 0.28041 元大大中華TMT基金-人民幣 12.66000 12.32000 0.34000 2.75974 元大大中華TMT基金-新台幣 11.48000 11.11000 0.37000 3.33033 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.13000 13.10000 0.03000 0.22901 元大大中華價值指數基金-美元 12.63600 12.55800 0.07800 0.62112 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.89200 16.75500 0.13700 0.81767 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.97100 10.77400 0.19700 1.82848 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.74100 10.48000 0.26100 2.49046 元大中國平衡基金-人民幣 3.06000 3.03000 0.03000 0.99010 元大中國平衡基金-新台幣 13.93000 13.69000 0.24000 1.75310 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.64110 46.59580 0.04530 0.09722 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.38630 10.39550 -0.00920 -0.08850 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63170 9.64030 -0.00860 -0.08921 元大中國機會債券基金-新台幣 9.72670 9.67230 0.05440 0.56243 元大巴西指數基金 5.37400 5.26600 0.10800 2.05089 元大巴菲特基金 31.18000 30.75000 0.43000 1.39837 元大日經225基金 28.32000 27.83000 0.49000 1.76069 元大台商收成基金 24.58000 24.26000 0.32000 1.31904 元大台灣50單日反向1倍基金 12.36000 12.49000 -0.13000 -1.04083 元大台灣50單日正向2倍基金 38.07000 37.32000 0.75000 2.00965 元大台灣中型100基金 33.66000 33.15000 0.51000 1.53846 元大台灣加權股價指數基金 25.44100 25.13800 0.30300 1.20535 元大台灣卓越50基金 83.53000 82.49000 1.04000 1.26076 元大台灣金融基金 17.58000 17.48000 0.10000 0.57208 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.37000 31.13000 0.24000 0.77096 元大台灣高股息基金 25.92000 25.70000 0.22000 0.85603 元大台灣電子科技基金 36.55000 36.06000 0.49000 1.35885 元大全球ETF成長組合基金 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730 元大全球ETF穩健組合基金 14.83000 14.72000 0.11000 0.74728 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.78000 13.78000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.30000 13.39000 -0.09000 -0.67214 元大全球不動產證券化基金-美元 12.82800 12.85600 -0.02800 -0.21780 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.91000 8.77000 0.14000 1.59635 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.79000 6.69000 0.10000 1.49477 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.62000 8.56000 0.06000 0.70093 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.76000 6.71000 0.05000 0.74516 元大全球股票入息基金-美元配息 9.54100 9.49000 0.05100 0.53741 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.37000 9.30000 0.07000 0.75269 元大全球新興市場精選組合基金 13.65000 13.58000 0.07000 0.51546 元大全球農業商機基金 17.08000 16.98000 0.10000 0.58893 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 元大印尼指數基金 8.51800 8.44600 0.07200 0.85247 元大印度指數基金 9.95300 9.80900 0.14400 1.46804 元大印度基金 12.86000 12.70000 0.16000 1.25984 元大多多基金 22.61000 22.41000 0.20000 0.89246 元大多福基金 60.24000 59.58000 0.66000 1.10775 元大亞太成長基金 9.35000 9.26000 0.09000 0.97192 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.59220 8.56170 0.03050 0.35624 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.09550 7.07020 0.02530 0.35784 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.56500 9.52600 0.03900 0.40941 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.87000 9.81000 0.06000 0.61162 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.87000 9.81000 0.06000 0.61162 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.91300 9.92900 -0.01600 -0.16114 元大卓越基金 53.53000 52.83000 0.70000 1.32500 元大店頭基金 9.77000 9.69000 0.08000 0.82559 元大泛歐成長基金 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798 元大美元貨幣市場基金-美元 10.24340 10.24290 0.00050 0.00488 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.49380 9.48890 0.00490 0.05164 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.41190 31.34430 0.06760 0.21567 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.56780 38.50340 0.06440 0.16726 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.78730 18.77450 0.01280 0.06818 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.80420 19.81700 -0.01280 -0.06459 元大美國政府7至10年期債券基金 38.55270 38.48440 0.06830 0.17747 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.36370 20.34290 0.02080 0.10225 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.95200 17.97140 -0.01940 -0.10795 元大高科技基金 22.17000 21.93000 0.24000 1.09439 元大得利貨幣市場基金 16.24500 16.24480 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97600 11.97590 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.19000 13.96000 0.23000 1.64756 元大華夏中小基金 8.07000 7.85000 0.22000 2.80255 元大新中國基金-人民幣 10.35000 10.08000 0.27000 2.67857 元大新中國基金-美元 9.97300 9.66700 0.30600 3.16541 元大新中國基金-新台幣 9.84000 9.51000 0.33000 3.47003 元大新主流基金 31.79000 31.52000 0.27000 0.85660 元大新東協平衡基金-美元 9.35900 9.31300 0.04600 0.49393 元大新東協平衡基金-新台幣 9.03000 8.97000 0.06000 0.66890 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.37980 10.40510 -0.02530 -0.24315 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.88760 9.86720 0.02040 0.20675 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.46650 10.42410 0.04240 0.40675 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.15980 9.12260 0.03720 0.40778 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.73490 9.73430 0.00060 0.00616 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.37010 9.39850 -0.02840 -0.30218 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.79110 9.77090 0.02020 0.20674 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.42700 9.43640 -0.00940 -0.09961 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.49560 9.49590 -0.00030 -0.00316 元大新興亞洲基金 11.70000 11.56000 0.14000 1.21107 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.17910 9.12820 0.05090 0.55761 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.95100 8.90130 0.04970 0.55835 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.34190 9.27140 0.07050 0.76040 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.10920 9.04050 0.06870 0.75991 元大萬泰貨幣市場基金 15.09390 15.09370 0.00020 0.00133 元大經貿基金 43.77000 43.37000 0.40000 0.92230 元大實質多重資產基金-人民幣 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 元大實質多重資產基金-美元 9.52900 9.52100 0.00800 0.08402 元大實質多重資產基金-新台幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 元大滬深300單日反向1倍基金 15.60000 15.65000 -0.05000 -0.31949 元大滬深300單日正向2倍基金 13.88000 13.76000 0.12000 0.87209 元大摩臺基金 38.73000 38.21000 0.52000 1.36090 元大標普500基金 25.72000 25.44000 0.28000 1.10063 元大標普500單日反向1倍基金 13.25000 13.36000 -0.11000 -0.82335 元大標普500單日正向2倍基金 33.48000 32.87000 0.61000 1.85580 元大標智滬深300基金 16.94000 16.87000 0.07000 0.41494 元大歐洲50基金 24.74000 24.59000 0.15000 0.61000 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.58340 9.57590 0.00750 0.07832 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.16590 10.16550 0.00040 0.00393 元大績效基金 65.63000 65.14000 0.49000 0.75223 元大韓國KOSPI200基金 22.27000 21.97000 0.30000 1.36550 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.42000 16.30000 0.12000 0.73620 日盛上選基金 37.10000 36.75000 0.35000 0.95238 日盛小而美基金 19.95000 19.76000 0.19000 0.96154 日盛中國內需動力基金 10.92000 10.63000 0.29000 2.72813 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.42880 11.42940 -0.00060 -0.00525 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.66300 9.66350 -0.00050 -0.00517 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.48590 11.49080 -0.00490 -0.04264 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.70510 9.70930 -0.00420 -0.04326 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.42440 10.42370 0.00070 0.00672 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.79300 8.79240 0.00060 0.00682 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.73000 11.40000 0.33000 2.89474 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.49000 11.19000 0.30000 2.68097 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.76000 11.42000 0.34000 2.97723 日盛日盛基金 15.56000 15.48000 0.08000 0.51680 日盛目標收益組合基金(美元) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 日盛全球抗暖化基金 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.02180 10.01420 0.00760 0.07589 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.48740 9.48030 0.00710 0.07489 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.83600 9.82400 0.01200 0.12215 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.31390 9.30250 0.01140 0.12255 日盛全球新興債券基金A 10.55990 10.54470 0.01520 0.14415 日盛全球新興債券基金B 8.25740 8.24540 0.01200 0.14554 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34480 2.34750 -0.00270 -0.11502 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64420 1.64610 -0.00190 -0.11542 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35820 0.35820 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25200 0.25200 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.88160 11.87380 0.00780 0.06569 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.22100 8.21560 0.00540 0.06573 日盛亞洲機會基金 7.44000 7.37000 0.07000 0.94980 日盛首選基金 19.06000 18.85000 0.21000 1.11406 日盛高科技基金 20.20000 20.02000 0.18000 0.89910 日盛貨幣市場基金 14.76170 14.76150 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 45.47000 45.22000 0.25000 0.55285 日盛精選五虎基金 40.66000 40.30000 0.36000 0.89330 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47740 13.47720 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 37.16000 36.83000 0.33000 0.89601 台新MSCI中國基金 21.54000 21.23000 0.31000 1.46020 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.04000 18.24000 -0.20000 -1.09649 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.05000 21.58000 0.47000 2.17794 台新大眾貨幣市場基金 14.15370 14.15360 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.25240 10.29020 -0.03780 -0.36734 台新中美貨幣市場基金-美元 10.60940 10.60060 0.00880 0.08301 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09100 10.06260 0.02840 0.28223 台新中國通基金 49.90000 49.44000 0.46000 0.93042 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52970 0.51740 0.01230 2.37727 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.15400 15.74500 0.40900 2.59765 台新中國精選中小基金-美元 0.39990 0.38970 0.01020 2.61740 台新中國精選中小基金-新台幣 12.21000 11.88000 0.33000 2.77778 台新主流基金 25.49000 25.28000 0.21000 0.83070 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.14000 20.05000 0.09000 0.44888 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66380 0.66240 0.00140 0.21135 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.14000 15.07000 0.07000 0.46450 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49770 0.49660 0.00110 0.22151 台新台灣中小基金 39.10000 38.71000 0.39000 1.00749 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.73370 9.69900 0.03470 0.35777 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.31050 9.25690 0.05360 0.57903 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.68000 8.61000 0.07000 0.81301 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.36330 10.30360 0.05970 0.57941 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.65000 9.58000 0.07000 0.73069 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.46250 10.44620 0.01630 0.15604 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.21670 11.19920 0.01750 0.15626 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807 台新印度基金 15.94000 15.73000 0.21000 1.33503 台新亞美短期債券基金 10.95550 10.93890 0.01660 0.15175 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.44040 8.42840 0.01200 0.14238 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28220 0.28240 -0.00020 -0.07082 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.61230 11.59580 0.01650 0.14229 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38280 0.38300 -0.00020 -0.05222 台新真吉利貨幣市場基金 11.08540 11.08530 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.02980 29.90490 0.12490 0.41766 台新智慧生活基金-美元 10.62660 10.45940 0.16720 1.59856 台新智慧生活基金-新台幣 10.82000 10.63000 0.19000 1.78739 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.55870 8.57170 -0.01300 -0.15166 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.66430 8.66010 0.00420 0.04850 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.10940 9.12320 -0.01380 -0.15126 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.22970 9.22520 0.00450 0.04878 台新新興市場債券基金(A類型) 10.72510 10.68550 0.03960 0.37060 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34640 0.34580 0.00060 0.17351 台新新興市場債券基金(B類型) 8.07160 8.04190 0.02970 0.36932 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27440 0.27400 0.00040 0.14599 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.97000 5.84000 0.13000 2.22603 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.93000 20.85000 0.08000 0.38369 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.70000 10.68300 0.01700 0.15913 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 24.90000 24.76000 0.14000 0.56543 未來資產全球大消費基金 15.83000 15.64000 0.19000 1.21483 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.59900 11.58760 0.01140 0.09838 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.40230 9.42880 -0.02650 -0.28105 未來資產亞洲新富基金 21.67000 21.44000 0.23000 1.07276 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55970 12.55950 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 15.46000 15.37000 0.09000 0.58556 未來資產新興市場債券基金A 8.80960 8.79820 0.01140 0.12957 未來資產新興市場債券基金B 6.73180 6.75640 -0.02460 -0.36410 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.06200 11.06110 0.00090 0.00814 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.03230 10.01950 0.01280 0.12775 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.33410 9.33290 0.00120 0.01286 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.53880 10.53740 0.00140 0.01329 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.09840 8.09700 0.00140 0.01729 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.20670 9.20440 0.00230 0.02499 永豐中小基金 61.39000 60.95000 0.44000 0.72190 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71300 1.71600 -0.00300 -0.17483 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24360 2.24750 -0.00390 -0.17353 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.93650 7.94080 -0.00430 -0.05415 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.08590 10.09140 -0.00550 -0.05450 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.17000 5.07000 0.10000 1.97239 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.60000 23.10000 0.50000 2.16450 永豐主流品牌基金 17.99000 17.86000 0.13000 0.72788 永豐永豐基金 39.15000 38.59000 0.56000 1.45115 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.99570 9.96800 0.02770 0.27789 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.99520 9.96680 0.02840 0.28495 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.97350 9.94800 0.02550 0.25633 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.97320 9.94770 0.02550 0.25634 永豐亞洲民生消費基金 11.94000 11.85000 0.09000 0.75949 永豐南非幣2021保本基金 12.87020 12.86790 0.00230 0.01787 永豐高科技基金 29.77000 29.56000 0.21000 0.71042 永豐貨幣市場基金 13.87540 13.87530 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08170 2.07980 0.00190 0.09135 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.45420 2.45190 0.00230 0.09380 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.80750 7.79100 0.01650 0.21178 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.39520 10.37310 0.02210 0.21305 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.16510 7.16640 -0.00130 -0.01814 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.93530 10.93730 -0.00200 -0.01829 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.47000 9.34000 0.13000 1.39186 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.67000 7.58000 0.09000 1.18734 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.55000 17.30000 0.25000 1.44509 永豐臺灣加權ETF基金 55.41000 54.73000 0.68000 1.24246 永豐領航科技基金 46.73000 46.36000 0.37000 0.79810 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444 永豐趨勢平衡基金 52.53000 51.88000 0.65000 1.25289 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.52640 11.52530 0.00110 0.00954 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.45350 9.45530 -0.00180 -0.01904 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.57600 9.57780 -0.00180 -0.01879 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.41810 9.42200 -0.00390 -0.04139 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.50250 9.50640 -0.00390 -0.04102 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.47640 9.48010 -0.00370 -0.03903 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.72840 9.73220 -0.00380 -0.03905 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.40820 9.41230 -0.00410 -0.04356 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.57460 9.57880 -0.00420 -0.04385 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.16000 11.00000 0.16000 1.45455 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.07000 9.89000 0.18000 1.82002 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.79000 10.61000 0.18000 1.69651 兆豐國際中小基金 17.07000 16.92000 0.15000 0.88652 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.51000 14.29000 0.22000 1.53954 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.60000 19.24000 0.36000 1.87110 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.54000 19.20000 0.34000 1.77083 兆豐國際生命科學基金 16.35000 16.11000 0.24000 1.48976 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.35340 10.30530 0.04810 0.46675 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.62720 10.59030 0.03690 0.34843 兆豐國際全球基金 32.41000 32.09000 0.32000 0.99720 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.24850 10.24790 0.00060 0.00585 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.94430 9.93920 0.00510 0.05131 兆豐國際國民基金 23.02000 22.78000 0.24000 1.05356 兆豐國際第一基金 13.76000 13.65000 0.11000 0.80586 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.77470 9.75340 0.02130 0.21839 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.80440 7.78730 0.01710 0.21959 兆豐國際萬全基金 21.30000 21.17000 0.13000 0.61408 兆豐國際電子基金 27.72000 27.47000 0.25000 0.91008 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.57000 22.27000 0.30000 1.34710 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.54000 16.70000 -0.16000 -0.95808 兆豐國際豐台灣基金 32.65000 32.60000 0.05000 0.15337 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49580 12.49560 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.48000 11.37000 0.11000 0.96746 合庫全球高收益債券基金A類型 11.02190 11.00560 0.01630 0.14811 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.86230 11.84620 0.01610 0.13591 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.65170 10.63890 0.01280 0.12031 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.41760 11.40580 0.01180 0.10346 合庫全球高收益債券基金B類型 8.09720 8.08520 0.01200 0.14842 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.44090 9.42870 0.01220 0.12939 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.98370 8.97290 0.01080 0.12036 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.93780 8.92860 0.00920 0.10304 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.26730 9.25620 0.01110 0.11992 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 合庫全球新興市場基金 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.12430 10.12420 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.51020 9.51190 -0.00170 -0.01787 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.75910 9.76300 -0.00390 -0.03995 合庫新興多重收益基金A類型 10.05400 10.05330 0.00070 0.00696 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.51230 11.51850 -0.00620 -0.05383 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.42490 13.42540 -0.00050 -0.00372 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.89860 8.90020 -0.00160 -0.01798 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.53410 9.53790 -0.00380 -0.03984 合庫新興多重收益基金B類型 7.93860 7.93800 0.00060 0.00756 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.87060 8.87570 -0.00510 -0.05746 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.09000 10.09040 -0.00040 -0.00396 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.49000 10.42000 0.07000 0.67179 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.93920 10.93840 0.00080 0.00731 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.15230 10.16660 -0.01430 -0.14066 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90700 9.90110 0.00590 0.05959 安聯中國東協基金 15.41000 15.29000 0.12000 0.78483 安聯中國策略基金 14.81000 14.48000 0.33000 2.27901 安聯中華新思路基金-人民幣 14.68000 14.41000 0.27000 1.87370 安聯中華新思路基金-美元 14.06000 13.83000 0.23000 1.66305 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.07000 12.83000 0.24000 1.87062 安聯台灣大壩基金 29.92000 29.56000 0.36000 1.21786 安聯台灣科技基金 50.46000 49.64000 0.82000 1.65189 安聯台灣貨幣市場基金 12.48470 12.48460 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 33.35000 32.95000 0.40000 1.21396 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.10440 10.09990 0.00450 0.04455 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.04130 15.03330 0.00800 0.05322 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65680 9.65160 0.00520 0.05388 安聯四季成長組合基金-美元 11.53000 11.45000 0.08000 0.69869 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.70000 11.59000 0.11000 0.94909 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.21170 12.20480 0.00690 0.05654 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11600 10.10940 0.00660 0.06529 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.22780 12.22010 0.00770 0.06301 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53610 9.52880 0.00730 0.07661 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.37290 9.36670 0.00620 0.06619 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05990 9.05410 0.00580 0.06406 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.35000 11.27000 0.08000 0.70985 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.88000 10.81000 0.07000 0.64755 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.40000 11.35000 0.05000 0.44053 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.79000 10.72000 0.07000 0.65299 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74000 9.68000 0.06000 0.61983 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.95250 11.94550 0.00700 0.05860 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.91410 10.90890 0.00520 0.04767 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58610 10.57950 0.00660 0.06238 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.94780 8.94170 0.00610 0.06822 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.72950 8.72530 0.00420 0.04814 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.44150 8.43620 0.00530 0.06282 安聯全球人口趨勢基金 11.54000 11.41000 0.13000 1.13935 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.17000 10.04000 0.13000 1.29482 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.90000 37.33000 0.57000 1.52692 安聯全球油礦金趨勢基金 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 安聯全球計量平衡基金 12.72000 12.65000 0.07000 0.55336 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.04610 12.04850 -0.00240 -0.01992 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.46180 10.46390 -0.00210 -0.02007 安聯全球新興市場基金 17.66000 17.55000 0.11000 0.62678 安聯全球農金趨勢基金 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687 安聯全球綠能趨勢基金 9.23000 9.10000 0.13000 1.42857 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423 安聯亞洲動態策略基金 23.67000 23.49000 0.18000 0.76628 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.96400 9.96550 -0.00150 -0.01505 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.72290 9.72440 -0.00150 -0.01543 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 80.83040 80.81850 0.01190 0.01472 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.08960 12.08630 0.00330 0.02730 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.66520 63.65790 0.00730 0.01147 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.43970 9.43710 0.00260 0.02755 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.54820 2.54690 0.00130 0.05104 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.45890 10.44060 0.01830 0.17528 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.14620 2.14600 0.00020 0.00932 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.67500 8.65620 0.01880 0.21719 宏利台灣動力基金 35.18000 34.98000 0.20000 0.57176 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.24600 10.22600 0.02000 0.19558 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.95540 9.91550 0.03990 0.40240 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.10340 8.08750 0.01590 0.19660 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.02970 8.00150 0.02820 0.35243 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.63000 10.55000 0.08000 0.75829 宏利全球債券組合基金 12.96030 12.95790 0.00240 0.01852 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77120 2.77090 0.00030 0.01083 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.67980 11.67340 0.00640 0.05483 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.68180 8.67670 0.00510 0.05878 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.37490 2.37610 -0.00120 -0.05050 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.83930 10.81550 0.02380 0.22005 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.00300 3.96150 0.04150 1.04758 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64640 0.63960 0.00680 1.06316 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.69000 18.47000 0.22000 1.19112 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.69610 11.68910 0.00700 0.05988 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.39720 10.39080 0.00640 0.06159 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.08720 10.07580 0.01140 0.11314 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.93820 8.93320 0.00500 0.05597 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.53080 8.52550 0.00530 0.06217 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.43680 8.42580 0.01100 0.13055 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.49580 8.49480 0.00100 0.01177 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76430 2.76060 0.00370 0.13403 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40180 0.40130 0.00050 0.12460 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.19420 12.16910 0.02510 0.20626 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91640 0.91520 0.00120 0.13112 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.45220 7.43730 0.01490 0.20034 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06210 2.05920 0.00290 0.14083 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29660 0.29620 0.00040 0.13504 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.14320 9.12550 0.01770 0.19396 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33350 0.33310 0.00040 0.12008 宏利萬利貨幣市場基金 13.63610 13.63600 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.79000 2.75000 0.04000 1.45455 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.58000 12.40000 0.18000 1.45161 宏利臺灣股息收益基金 29.62000 29.36000 0.26000 0.88556 宏利澳幣保本基金 12.03030 12.02210 0.00820 0.06821 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.35000 11.30000 0.05000 0.44248 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.23000 11.16000 0.07000 0.62724 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.09000 10.02000 0.07000 0.69860 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.75000 11.66000 0.09000 0.77187 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.72710 9.77440 -0.04730 -0.48392 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.26470 9.26820 -0.00350 -0.03776 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.62360 8.60970 0.01390 0.16145 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.20570 10.18920 0.01650 0.16194 貝萊德亞美利加收益基金 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823 貝萊德新台幣基金 12.92970 12.92960 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.92000 26.60000 0.32000 1.20301 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20490 11.19870 0.00620 0.05536 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01330 9.96810 0.04520 0.45345 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 10.19000 10.01000 0.18000 1.79820 保德信大中華基金-新台幣 30.03000 29.46000 0.57000 1.93483 保德信中小型股基金 51.95000 51.25000 0.70000 1.36585 保德信中國中小基金-人民幣 9.73000 9.51000 0.22000 2.31335 保德信中國中小基金-美元 9.65000 9.40000 0.25000 2.65957 保德信中國中小基金-新臺幣 9.23000 8.97000 0.26000 2.89855 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.42760 9.31570 0.11190 1.20120 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.46560 9.35350 0.11210 1.19848 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.54320 9.43320 0.11000 1.16609 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.25020 10.13200 0.11820 1.16660 保德信中國品牌基金-人民幣 9.35000 9.11000 0.24000 2.63447 保德信中國品牌基金-美元 9.28000 9.04000 0.24000 2.65487 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.07000 9.81000 0.26000 2.65036 保德信台商全方位基金 39.16000 38.64000 0.52000 1.34576 保德信全球中小基金 30.26000 30.10000 0.16000 0.53156 保德信全球消費商機基金 18.37000 18.26000 0.11000 0.60241 保德信全球基礎建設基金 12.39000 12.31000 0.08000 0.64988 保德信全球資源基金 8.27000 8.24000 0.03000 0.36408 保德信全球醫療生化基金-美元 10.10000 9.93000 0.17000 1.71198 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.16000 32.54000 0.62000 1.90535 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.82030 9.80940 0.01090 0.11112 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.56680 10.55460 0.01220 0.11559 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.23180 9.20270 0.02910 0.31621 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.91980 9.88860 0.03120 0.31551 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.24710 8.24170 0.00540 0.06552 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.78570 10.77870 0.00700 0.06494 保德信亞太基金 21.73000 21.56000 0.17000 0.78850 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.45000 8.43940 0.01060 0.12560 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.10400 11.09010 0.01390 0.12534 保德信店頭市場基金 36.99000 36.53000 0.46000 1.25924 保德信拉丁美洲基金 6.67000 6.56000 0.11000 1.67683 保德信金平衡基金 30.25000 29.98000 0.27000 0.90060 保德信金滿意基金 44.79000 44.08000 0.71000 1.61071 保德信科技島基金 27.90000 27.53000 0.37000 1.34399 保德信高成長基金 98.55000 97.07000 1.48000 1.52467 保德信第一基金 28.54000 28.14000 0.40000 1.42146 保德信貨幣市場基金 15.75980 15.75960 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.58830 10.53680 0.05150 0.48876 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.66070 10.58770 0.07300 0.68948 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.85100 10.81100 0.04000 0.36999 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.22960 10.17150 0.05810 0.57120 保德信新世紀基金 10.46000 10.33000 0.13000 1.25847 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.06230 8.05210 0.01020 0.12668 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.77720 10.76360 0.01360 0.12635 保德信新興趨勢組合基金 11.23000 11.06000 0.17000 1.53707 保德信瑞騰基金 15.53910 15.53870 0.00040 0.00257 保德信歐洲組合基金 10.56000 10.46000 0.10000 0.95602 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.74840 9.74170 0.00670 0.06878 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.97570 9.96900 0.00670 0.06721 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.68160 9.67240 0.00920 0.09512 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.79190 9.78630 0.00560 0.05722 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.88460 9.88070 0.00390 0.03947 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88340 9.87950 0.00390 0.03948 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.76520 9.76240 0.00280 0.02868 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.76770 9.76500 0.00270 0.02765 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.02170 10.01360 0.00810 0.08089 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05660 10.04930 0.00730 0.07264 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.05610 10.04880 0.00730 0.07265 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.96870 9.96400 0.00470 0.04717 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.96870 9.96400 0.00470 0.04717 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.67600 9.66690 0.00910 0.09414 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.54840 9.54080 0.00760 0.07966 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92180 1.92190 -0.00010 -0.00520 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.60360 2.60370 -0.00010 -0.00384 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29320 0.29320 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43150 0.43130 0.00020 0.04637 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.36750 8.36080 0.00670 0.08014 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.54980 11.53300 0.01680 0.14567 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.47300 9.47080 0.00220 0.02323 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.53820 11.53490 0.00330 0.02861 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.70890 8.70380 0.00510 0.05860 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.63830 10.63210 0.00620 0.05831 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14290 10.13590 0.00700 0.06906 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.05320 10.04440 0.00880 0.08761 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.07610 10.07570 0.00040 0.00397 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.63610 10.63550 0.00060 0.00564 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.97960 9.97680 0.00280 0.02807 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80020 9.79760 0.00260 0.02654 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10430 10.10140 0.00290 0.02871 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.77010 9.75860 0.01150 0.11784 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96840 9.96610 0.00230 0.02308 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.46210 10.48320 -0.02110 -0.20127 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.25690 6.25310 0.00380 0.06077 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.67710 10.67060 0.00650 0.06092 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64520 11.64510 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 21.03000 20.63000 0.40000 1.93892 施羅德樂活中小基金-I類型 4787.590004696.36000 91.23000 1.94257 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.30710 10.20600 0.10110 0.99059 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.35060 11.25520 0.09540 0.84761 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.60470 10.51710 0.08760 0.83293 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.19450 9.10440 0.09010 0.98963 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.65580 9.57460 0.08120 0.84808 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.46340 9.38520 0.07820 0.83323 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.53630 10.43300 0.10330 0.99013 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.12350 11.03010 0.09340 0.84677 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.06860 10.97720 0.09140 0.83263 柏瑞五國金勢力建設基金 6.43000 6.42000 0.01000 0.15576 柏瑞巨人基金 13.22000 13.03000 0.19000 1.45817 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64860 13.64840 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 16.26000 16.14000 0.12000 0.74349 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.44480 13.42040 0.02440 0.18181 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.84120 11.83040 0.01080 0.09129 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.44900 12.43820 0.01080 0.08683 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.95020 8.93400 0.01620 0.18133 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.81080 6.79850 0.01230 0.18092 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.83240 8.82440 0.00800 0.09066 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.47040 8.45780 0.01260 0.14897 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.81700 10.80770 0.00930 0.08605 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.36580 8.35540 0.01040 0.12447 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.01680 12.00580 0.01100 0.09162 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.64740 11.62630 0.02110 0.18149 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.68990 11.67260 0.01730 0.14821 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.33250 11.32270 0.00980 0.08655 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.02550 9.00910 0.01640 0.18204 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.86850 9.85950 0.00900 0.09128 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.68190 9.66760 0.01430 0.14792 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.62100 9.61270 0.00830 0.08634 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.46250 9.45070 0.01180 0.12486 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.24050 10.22500 0.01550 0.15159 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.11220 10.10710 0.00510 0.05046 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.00390 9.99800 0.00590 0.05901 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.08470 10.07930 0.00540 0.05358 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.04510 10.02990 0.01520 0.15155 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.86640 9.86140 0.00500 0.05070 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.81060 9.80490 0.00570 0.05813 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.89190 9.88660 0.00530 0.05361 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.22080 10.20540 0.01540 0.15090 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.11220 10.10700 0.00520 0.05145 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.00390 9.99800 0.00590 0.05901 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.08480 10.07940 0.00540 0.05357 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.04510 10.03000 0.01510 0.15055 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.86650 9.86140 0.00510 0.05172 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.81070 9.80490 0.00580 0.05915 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.89190 9.88670 0.00520 0.05260 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.40320 10.37700 0.02620 0.25248 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.56220 11.54100 0.02120 0.18369 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.99740 10.97800 0.01940 0.17672 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.88120 8.85880 0.02240 0.25286 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.57630 9.55880 0.01750 0.18308 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.44300 9.42630 0.01670 0.17716 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.12320 10.09770 0.02550 0.25253 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.76570 10.74590 0.01980 0.18426 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.62460 10.60590 0.01870 0.17632 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.88140 8.85900 0.02240 0.25285 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.57670 9.55910 0.01760 0.18412 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.44330 9.42670 0.01660 0.17610 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.14000 13.11000 0.03000 0.22883 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.08000 14.07000 0.01000 0.07107 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.45000 11.43000 0.02000 0.17498 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.31000 13.19000 0.12000 0.90978 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.41000 13.26000 0.15000 1.13122 柏瑞拉丁美洲基金 9.08000 8.97000 0.11000 1.22631 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.39750 11.39710 0.00040 0.00351 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.48930 7.48900 0.00030 0.00401 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.36190 11.33440 0.02750 0.24262 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.02380 11.00410 0.01970 0.17902 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.16530 10.14810 0.01720 0.16949 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.36440 8.34410 0.02030 0.24329 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.42220 9.40540 0.01680 0.17862 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.44700 9.43100 0.01600 0.16965 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.60430 10.58540 0.01890 0.17855 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97780 9.95360 0.02420 0.24313 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.14890 10.13180 0.01710 0.16878 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.76150 9.74410 0.01740 0.17857 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.03770 9.01590 0.02180 0.24180 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.92230 8.90240 0.01990 0.22354 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.47090 9.45490 0.01600 0.16922 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.90310 11.91120 -0.00810 -0.06800 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.37330 11.39230 -0.01900 -0.16678 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.81510 10.83350 -0.01840 -0.16984 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.13430 7.13910 -0.00480 -0.06724 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.94370 8.95860 -0.01490 -0.16632 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.55570 9.57200 -0.01630 -0.17029 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.23210 10.23900 -0.00690 -0.06739 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.83230 10.85080 -0.01850 -0.17049 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67870 9.69480 -0.01610 -0.16607 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.09730 9.10350 -0.00620 -0.06811 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.75920 9.77580 -0.01660 -0.16981 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.04830 11.01360 0.03470 0.31507 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.61560 11.58690 0.02870 0.24769 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.66730 10.64200 0.02530 0.23774 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.07360 9.04500 0.02860 0.31620 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61360 9.58990 0.02370 0.24714 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.60450 9.58170 0.02280 0.23795 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.94830 10.92130 0.02700 0.24722 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.85760 9.82650 0.03110 0.31649 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.16440 10.14020 0.02420 0.23865 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.41960 9.39000 0.02960 0.31523 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.22540 9.19640 0.02900 0.31534 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.83110 9.80680 0.02430 0.24779 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.36870 9.34650 0.02220 0.23752 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.33000 18.24000 0.09000 0.49342 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.11000 17.00000 0.11000 0.64706 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.90020 12.89470 0.00550 0.04265 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.76650 10.75030 0.01620 0.15069 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.63290 11.61460 0.01830 0.15756 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.23280 12.20810 0.02470 0.20232 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.19790 11.18210 0.01580 0.14130 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.83120 9.81630 0.01490 0.15179 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.33390 10.31760 0.01630 0.15798 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.25680 10.23610 0.02070 0.20223 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.24730 10.23280 0.01450 0.14170 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.13110 10.11520 0.01590 0.15719 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.18850 10.17410 0.01440 0.14154 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.43000 14.49000 -0.06000 -0.41408 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.59000 26.39000 0.20000 0.75786 國泰大中華基金 21.64000 21.36000 0.28000 1.31086 國泰小龍基金 16.28000 15.97000 0.31000 1.94114 國泰中小成長基金 47.72000 47.01000 0.71000 1.51032 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.27770 4.20970 0.06800 1.61532 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.52000 19.09000 0.43000 2.25249 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.73800 0.72300 0.01500 2.07469 國泰中國內需增長基金美元級別 0.69820 0.68400 0.01420 2.07602 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.07700 2.08570 -0.00870 -0.41713 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.31880 9.30250 0.01630 0.17522 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.95340 7.93940 0.01400 0.17634 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30600 0.30590 0.00010 0.03269 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.46120 11.46020 0.00100 0.00873 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.70890 1.70110 0.00780 0.45853 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.04370 10.00560 0.03810 0.38079 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33380 0.33320 0.00060 0.18007 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.58470 4.48470 0.10000 2.22980 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.91000 20.32000 0.59000 2.90354 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.67910 0.66130 0.01780 2.69167 國泰中港台基金人民幣級別 3.36750 3.27970 0.08780 2.67707 國泰中港台基金台幣級別 15.37000 14.87000 0.50000 3.36247 國泰中港台基金美元級別 0.50500 0.48960 0.01540 3.14542 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.69000 27.17000 0.52000 1.91388 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.53000 12.77000 -0.24000 -1.87940 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.47000 35.23000 1.24000 3.51973 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.20820 10.17700 0.03120 0.30657 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.20840 10.17720 0.03120 0.30657 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.20850 10.17740 0.03110 0.30558 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33390 0.33360 0.00030 0.08993 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33390 0.33360 0.00030 0.08993 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33390 0.33360 0.00030 0.08993 國泰台灣貨幣市場基金 12.40660 12.40650 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 30.32000 30.04000 0.28000 0.93209 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.35770 2.35530 0.00240 0.10190 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35260 0.35060 0.00200 0.57045 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47830 0.47830 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.54000 13.44000 0.10000 0.74405 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47130 0.46890 0.00240 0.51184 國泰全球資源基金台幣級別 5.84000 5.81000 0.03000 0.51635 國泰全球資源基金美元級別 0.18830 0.18770 0.00060 0.31966 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41160 0.40950 0.00210 0.51282 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37290 0.37100 0.00190 0.51213 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43580 0.43350 0.00230 0.53057 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.03000 10.96000 0.07000 0.63869 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50240 0.50260 -0.00020 -0.03979 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.96000 20.86000 0.10000 0.47939 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.45000 21.30000 0.15000 0.70423 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.44690 2.44410 0.00280 0.11456 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.23900 11.15900 0.08000 0.71691 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.14910 10.07690 0.07220 0.71649 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36680 0.36480 0.00200 0.54825 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33130 0.32940 0.00190 0.57681 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49440 0.49450 -0.00010 -0.02022 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.91000 11.78000 0.13000 1.10357 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40280 0.39930 0.00350 0.87653 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.90000 18.73000 0.17000 0.90763 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61870 0.61440 0.00430 0.69987 國泰科技生化基金 39.72000 39.31000 0.41000 1.04299 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.59000 26.30000 0.29000 1.10266 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.72000 13.83000 -0.11000 -0.79537 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.07660 40.03460 0.04200 0.10491 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.21970 19.20600 0.01370 0.07133 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.09910 20.11700 -0.01790 -0.08898 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.46240 40.27150 0.19090 0.47403 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.22440 41.12660 0.09780 0.23780 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.34110 43.20970 0.13140 0.30410 國泰紐幣2021保本基金 12.08940 12.08100 0.00840 0.06953 國泰紐幣八年期保本基金 12.37580 12.36630 0.00950 0.07682 國泰紐幣保本基金 12.37310 12.37070 0.00240 0.01940 國泰高科技基金 14.68000 14.49000 0.19000 1.31125 國泰國泰基金台幣I級別 25.15000 24.82000 0.33000 1.32957 國泰國泰基金台幣級別 25.15000 24.82000 0.33000 1.32957 國泰富時中國A50基金 18.70000 18.63000 0.07000 0.37574 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33730 0.33680 0.00050 0.14846 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46430 0.46630 -0.00200 -0.42891 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.38000 11.24000 0.14000 1.24555 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37110 0.36730 0.00380 1.03458 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51110 0.50860 0.00250 0.49155 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.73000 10.64000 0.09000 0.84586 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.33000 10.25000 0.08000 0.78049 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34980 0.34780 0.00200 0.57504 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48160 0.48160 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.57580 10.55660 0.01920 0.18188 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.63440 7.62060 0.01380 0.18109 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35730 0.35670 0.00060 0.16821 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25590 0.25550 0.00040 0.15656 國泰新興市場基金台幣級別 12.12000 11.99000 0.13000 1.08424 國泰新興市場基金美元級別 0.39680 0.39350 0.00330 0.83863 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.18610 2.19340 -0.00730 -0.33282 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44830 1.45310 -0.00480 -0.33033 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33690 0.33650 0.00040 0.11887 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36230 0.36190 0.00040 0.11053 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22540 0.22520 0.00020 0.08881 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.34080 10.32590 0.01490 0.14430 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.72280 6.71310 0.00970 0.14449 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.99000 14.13000 -0.14000 -0.99080 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.70000 34.99000 0.71000 2.02915 國泰價值卓越基金 17.65000 17.50000 0.15000 0.85714 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.22000 11.09000 0.13000 1.17223 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38610 0.38250 0.00360 0.94118 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.28700 39.32240 -0.03540 -0.09003 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.30000 19.97000 0.33000 1.65248 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.38000 19.22000 0.16000 0.83247 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.46000 19.15000 0.31000 1.61880 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.04280 12.03730 0.00550 0.04569 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39500 0.39500 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.56120 9.57610 -0.01490 -0.15560 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.36590 8.33410 0.03180 0.38156 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.58930 10.60360 -0.01430 -0.13486 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.36650 9.33090 0.03560 0.38153 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15270 11.15180 0.00090 0.00807 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96560 9.96230 0.00330 0.03312 第一金大中華基金 30.34000 30.15000 0.19000 0.63018 第一金小型精選基金 43.79000 43.75000 0.04000 0.09143 第一金中國世紀基金-人民幣 14.12000 13.82000 0.30000 2.17077 第一金中國世紀基金-美元 9.07020 8.83780 0.23240 2.62961 第一金中國世紀基金-美元-N 9.07110 8.83870 0.23240 2.62935 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.56000 10.27000 0.29000 2.82376 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.56000 10.27000 0.29000 2.82376 第一金中概平衡基金 27.86000 27.76000 0.10000 0.36023 第一金台灣貨幣市場基金 15.24320 15.24300 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.76500 177.76300 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.04200 9.98660 0.05540 0.55474 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.04200 9.98660 0.05540 0.55474 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.50280 14.31570 0.18710 1.30696 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.50330 14.31620 0.18710 1.30691 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.79000 13.59000 0.20000 1.47167 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.80000 13.59000 0.21000 1.54525 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.83600 9.82320 0.01280 0.13030 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.83920 9.82640 0.01280 0.13026 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.46790 9.44620 0.02170 0.22972 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.49220 9.47040 0.02180 0.23019 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.27690 10.26360 0.01330 0.12958 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.90080 9.87810 0.02270 0.22980 第一金全球大趨勢基金 23.64000 23.42000 0.22000 0.93937 第一金全球不動產證券化基金A 8.23410 8.18500 0.04910 0.59988 第一金全球不動產證券化基金B 5.85550 5.82050 0.03500 0.60132 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.54330 9.53000 0.01330 0.13956 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.54450 9.53110 0.01340 0.14059 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.86550 9.85170 0.01380 0.14008 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.86690 9.85310 0.01380 0.14006 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.67960 8.64020 0.03940 0.45601 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.22370 10.17730 0.04640 0.45592 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.68140 9.67730 0.00410 0.04237 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.68290 9.67630 0.00660 0.06821 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.97490 7.96580 0.00910 0.11424 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.83950 8.82380 0.01570 0.17793 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.83970 8.82410 0.01560 0.17679 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.09880 11.09120 0.00760 0.06852 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.09970 11.09210 0.00760 0.06852 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95650 9.94520 0.01130 0.11362 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.71210 14.68610 0.02600 0.17704 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.07270 13.92340 0.14930 1.07230 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.09010 13.94070 0.14940 1.07168 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.15000 12.98000 0.17000 1.30971 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.18000 13.01000 0.17000 1.30669 第一金亞洲科技基金 19.71000 19.60000 0.11000 0.56122 第一金亞洲新興市場基金 13.27000 13.15000 0.12000 0.91255 第一金店頭市場基金 11.06000 11.01000 0.05000 0.45413 第一金創新趨勢基金 28.48000 28.13000 0.35000 1.24422 第一金電子基金 38.20000 37.88000 0.32000 0.84477 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.41000 20.09000 0.32000 1.59283 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.37000 19.58000 -0.21000 -1.07252 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.81000 9.49000 0.32000 3.37197 統一大中華中小基金(美元) 9.25000 8.96000 0.29000 3.23661 統一大中華中小基金(新台幣) 13.54000 13.08000 0.46000 3.51682 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 統一大東協高股息基金(美元) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 統一大滿貫基金-A類型 37.51000 37.11000 0.40000 1.07788 統一大滿貫基金-I類型 37.51000 37.11000 0.40000 1.07788 統一大龍印基金 15.79000 15.53000 0.26000 1.67418 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.10000 9.79000 0.31000 3.16650 統一大龍騰中國基金(美元) 9.53000 9.24000 0.29000 3.13853 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.72000 10.37000 0.35000 3.37512 統一中小基金 30.49000 30.21000 0.28000 0.92685 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.51260 9.50440 0.00820 0.08628 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.12260 9.12590 -0.00330 -0.03616 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.79410 8.78990 0.00420 0.04778 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.24460 11.23500 0.00960 0.08545 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.71180 10.71560 -0.00380 -0.03546 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.32310 10.31800 0.00510 0.04943 統一台灣動力基金 21.36000 21.25000 0.11000 0.51765 統一全天候基金-A類型 128.88000 128.42000 0.46000 0.35820 統一全天候基金-I類型 128.88000 128.42000 0.46000 0.35820 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.94950 8.88400 0.06550 0.73728 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.89150 8.83710 0.05440 0.61559 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.84410 8.78340 0.06070 0.69108 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.22250 9.15500 0.06750 0.73730 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.16260 9.10660 0.05600 0.61494 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.11380 9.05120 0.06260 0.69162 統一全球債券組合基金 11.92940 11.92600 0.00340 0.02851 統一全球新科技基金(人民幣) 16.59000 16.23000 0.36000 2.21811 統一全球新科技基金(美元) 16.09000 15.76000 0.33000 2.09391 統一全球新科技基金(新台幣) 15.27000 14.92000 0.35000 2.34584 統一亞太基金 26.91000 26.59000 0.32000 1.20346 統一亞洲大金磚基金 13.09000 12.88000 0.21000 1.63043 統一奔騰基金 69.97000 69.46000 0.51000 0.73424 統一強棒貨幣市場基金 16.65150 16.65130 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.65000 10.42000 0.23000 2.20729 統一強漢基金(美元) 9.89000 9.68000 0.21000 2.16942 統一強漢基金(新台幣) 25.76000 25.16000 0.60000 2.38474 統一統信基金 36.85000 36.43000 0.42000 1.15290 統一黑馬基金 70.49000 69.96000 0.53000 0.75758 統一新亞洲科技能源基金 19.50000 19.10000 0.40000 2.09424 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.01790 8.01680 0.00110 0.01372 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14200 10.14060 0.00140 0.01381 統一經建基金 54.79000 54.61000 0.18000 0.32961 統一龍馬基金 82.03000 80.96000 1.07000 1.32164 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 26.76000 26.76000 0.00000 0.00000 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 52.20000 51.52000 0.68000 1.31988 野村中國機會基金 14.02000 13.83000 0.19000 1.37383 野村巴西基金 5.19000 5.10000 0.09000 1.76471 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.87000 11.89000 -0.02000 -0.16821 野村台灣高股息基金 22.89000 22.72000 0.17000 0.74824 野村台灣運籌基金 39.35000 38.69000 0.66000 1.70587 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.44810 9.44890 -0.00080 -0.00847 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.41410 9.43180 -0.01770 -0.18766 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.46680 9.48400 -0.01720 -0.18136 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.65310 9.65400 -0.00090 -0.00932 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.56960 9.58760 -0.01800 -0.18774 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53500 9.55240 -0.01740 -0.18215 野村平衡基金 20.79000 20.68000 0.11000 0.53191 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.46000 13.44000 0.02000 0.14881 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 野村全球生技醫療基金 17.91000 17.63000 0.28000 1.58820 野村全球品牌基金 28.74000 28.45000 0.29000 1.01933 野村全球氣候變遷基金 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.97000 12.89000 0.08000 0.62064 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.10000 11.06000 0.04000 0.36166 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.39000 19.27000 0.12000 0.62273 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.19000 12.15000 0.04000 0.32922 野村全球短期收益基金-美元計價 10.42550 10.42750 -0.00200 -0.01918 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.32240 10.31970 0.00270 0.02616 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.54480 9.51020 0.03460 0.36382 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.29880 9.26480 0.03400 0.36698 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.87060 8.82990 0.04070 0.46093 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.14920 11.10890 0.04030 0.36277 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.65240 10.61330 0.03910 0.36841 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.22050 10.17370 0.04680 0.46001 野村成長基金 29.12000 28.81000 0.31000 1.07602 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.98110 8.95690 0.02420 0.27018 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.99530 8.97030 0.02500 0.27870 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.10970 9.06920 0.04050 0.44657 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.38640 9.36100 0.02540 0.27134 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.31560 9.28970 0.02590 0.27880 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.43690 9.39490 0.04200 0.44705 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.69000 8.60000 0.09000 1.04651 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.45000 12.31000 0.14000 1.13729 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.50750 9.51250 -0.00500 -0.05256 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.52460 9.53120 -0.00660 -0.06925 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.58970 9.58360 0.00610 0.06365 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.00940 10.01450 -0.00510 -0.05093 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.93950 9.94630 -0.00680 -0.06837 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.01370 10.00730 0.00640 0.06395 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.53040 8.54170 -0.01130 -0.13229 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.13120 9.15240 -0.02120 -0.23163 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.99790 9.01930 -0.02140 -0.23727 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.92570 12.94290 -0.01720 -0.13289 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.98380 12.01200 -0.02820 -0.23477 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.77060 9.79390 -0.02330 -0.23790 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.16370 10.15050 0.01320 0.13004 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.85720 9.84310 0.01410 0.14325 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.38830 9.36670 0.02160 0.23060 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.14500 11.11930 0.02570 0.23113 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.10890 10.06450 0.04440 0.44115 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.18110 11.14470 0.03640 0.32661 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.69830 10.66320 0.03510 0.32917 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.44520 10.39950 0.04570 0.43944 野村泰國基金 39.67000 39.62000 0.05000 0.12620 野村高科技基金 13.74000 13.75000 -0.01000 -0.07273 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.15290 10.08570 0.06720 0.66629 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.35710 10.30820 0.04890 0.47438 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.58570 10.53390 0.05180 0.49175 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.73560 9.68730 0.04830 0.49859 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.60970 9.54630 0.06340 0.66413 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.53590 9.48740 0.04850 0.51120 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.87180 11.81590 0.05590 0.47309 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.04520 12.98330 0.06190 0.47677 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.84490 10.79100 0.05390 0.49949 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.71100 10.64030 0.07070 0.66445 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.87580 10.82050 0.05530 0.51107 野村貨幣市場基金 16.25860 16.25840 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.54000 15.46000 0.08000 0.51746 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.01900 10.01730 0.00170 0.01697 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.93210 7.92690 0.00520 0.06560 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.71380 11.70610 0.00770 0.06578 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.76000 7.77000 -0.01000 -0.12870 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 野村精選貨幣市場基金 12.07510 12.07510 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.43000 12.33000 0.10000 0.81103 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.61000 11.51000 0.10000 0.86881 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.34000 11.26000 0.08000 0.71048 野村歐洲高股息基金季配型 7.99000 7.95000 0.04000 0.50314 野村歐洲高股息基金累積型 11.33000 11.27000 0.06000 0.53239 野村積極成長基金 12.29000 12.16000 0.13000 1.06908 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.05000 9.95000 0.10000 1.00503 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.73000 36.37000 0.36000 0.98983 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.16780 10.15730 0.01050 0.10337 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.55690 8.54870 0.00820 0.09592 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.97040 7.96180 0.00860 0.10802 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.81130 7.80250 0.00880 0.11278 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.55260 11.54130 0.01130 0.09791 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.52070 10.50940 0.01130 0.10752 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.34240 10.33080 0.01160 0.11229 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.55000 10.43000 0.12000 1.15053 野村環球基金-人民幣計價 16.12000 15.96000 0.16000 1.00251 野村環球基金-美元計價 12.67000 12.54000 0.13000 1.03668 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.57000 17.36000 0.21000 1.20968 野村鴻利基金 23.91000 23.74000 0.17000 0.71609 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85470 16.85460 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.33000 20.96000 0.37000 1.76527 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.66000 13.48000 0.18000 1.33531 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.97000 14.90000 0.07000 0.46980 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.08930 10.08380 0.00550 0.05454 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.23820 13.23080 0.00740 0.05593 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.64420 9.64410 0.00010 0.00104 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.62540 9.62690 -0.00150 -0.01558 凱基台商天下基金 13.18000 13.07000 0.11000 0.84162 凱基台灣精五門基金 21.21000 21.05000 0.16000 0.76010 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.75840 10.72020 0.03820 0.35634 凱基亞太高股息基金 12.70000 12.57000 0.13000 1.03421 凱基亞洲四金磚基金 17.53000 17.34000 0.19000 1.09573 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.75000 13.63000 0.12000 0.88041 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.80580 12.66630 0.13950 1.10135 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.51000 12.35000 0.16000 1.29555 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53780 11.53770 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.54000 27.26000 0.28000 1.02715 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.87000 22.47000 0.40000 1.78015 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.35730 22.01340 0.34390 1.56223 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.68000 17.50000 0.18000 1.02857 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.04250 16.90130 0.14120 0.83544 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.74000 7.65000 0.09000 1.17647 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.77000 11.73000 0.04000 0.34101 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.82150 11.75230 0.06920 0.58882 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.21000 11.12000 0.09000 0.80935 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.61820 11.47440 0.14380 1.25322 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.80000 11.63000 0.17000 1.46174 凱基護城河基金-台幣計價A 13.20000 13.07000 0.13000 0.99464 凱基護城河基金-美元計價B 13.05050 12.93870 0.11180 0.86407 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.71000 13.97000 -0.26000 -1.86113 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.40000 34.20000 1.20000 3.50877 富邦NASDAQ-100基金 30.86000 30.29000 0.57000 1.88181 富邦上証180基金 28.59000 28.44000 0.15000 0.52743 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21660 0.21280 0.00380 1.78571 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.62000 6.49000 0.13000 2.00308 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.73000 7.75000 -0.02000 -0.25806 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.66000 36.35000 0.31000 0.85282 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.57500 11.49570 0.07930 0.68982 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.76850 10.68090 0.08760 0.82016 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.44020 10.30510 0.13510 1.31100 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.14340 10.07390 0.06950 0.68990 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.36130 9.28520 0.07610 0.81958 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.08350 8.96600 0.11750 1.31051 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.60090 20.59100 0.00990 0.04808 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.30010 11.29910 0.00100 0.00885 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.51570 10.44720 0.06850 0.65568 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.50930 12.51340 -0.00410 -0.03276 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.84750 1.84720 0.00030 0.01624 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.16930 9.17230 -0.00300 -0.03271 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40080 1.40060 0.00020 0.01428 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.63530 11.63820 -0.00290 -0.02492 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71200 1.70950 0.00250 0.14624 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07250 10.07500 -0.00250 -0.02481 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50100 1.49870 0.00230 0.15347 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.68000 14.84000 -0.16000 -1.07817 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.23000 22.72000 0.51000 2.24472 富邦日本東証基金 22.18000 21.90000 0.28000 1.27854 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.15000 42.94000 0.21000 0.48905 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.70000 49.03000 0.67000 1.36651 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.27000 50.59000 0.68000 1.34414 富邦台灣心基金 24.71000 24.53000 0.18000 0.73380 富邦台灣釆吉50基金 48.44000 47.84000 0.60000 1.25418 富邦台灣科技指數基金 51.73000 50.96000 0.77000 1.51099 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.19610 40.93390 0.26220 0.64054 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.94950 40.79830 0.15120 0.37060 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29530 0.29400 0.00130 0.44218 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.45330 2.46220 -0.00890 -0.36147 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33940 0.33880 0.00060 0.17710 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.56570 10.54950 0.01620 0.15356 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.13180 2.13950 -0.00770 -0.35990 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32560 0.32500 0.00060 0.18462 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.11960 9.10560 0.01400 0.15375 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.85000 23.58000 0.27000 1.14504 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.37000 14.46000 -0.09000 -0.62241 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.81000 30.35000 0.46000 1.51565 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63290 15.63270 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 70.86000 70.47000 0.39000 0.55343 富邦科技基金 28.34000 28.08000 0.26000 0.92593 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.22850 40.15090 0.07760 0.19327 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.44070 40.38200 0.05870 0.14536 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.19450 39.13700 0.05750 0.14692 富邦恒生國企ETF基金 20.16000 20.12000 0.04000 0.19881 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.17000 14.17000 0.00000 0.00000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.81000 27.70000 0.11000 0.39711 富邦高成長基金 27.03000 26.82000 0.21000 0.78300 富邦基金 14.53000 14.39000 0.14000 0.97290 富邦深証100基金 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321 富邦富時歐洲ETF基金 20.71000 20.59000 0.12000 0.58281 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40700 0.40610 0.00090 0.22162 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.21260 12.19880 0.01380 0.11313 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.47940 9.46870 0.01070 0.11300 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30310 0.30240 0.00070 0.23148 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.83100 8.82100 0.01000 0.11337 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.51390 9.49220 0.02170 0.22861 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.94970 9.90720 0.04250 0.42898 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.44190 9.42030 0.02160 0.22929 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.86120 9.81900 0.04220 0.42978 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.10000 19.92000 0.18000 0.90361 富邦精準基金 51.72000 51.41000 0.31000 0.60300 富邦精銳中小基金 13.21000 13.14000 0.07000 0.53272 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.80000 20.58000 0.22000 1.06900 富邦臺灣公司治理100基金 21.48000 21.20000 0.28000 1.32075 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.58000 7.66000 -0.08000 -1.04439 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.47000 15.16000 0.31000 2.04485 富邦標普美國特別股ETF基金 20.46000 20.42000 0.04000 0.19589 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.19660 10.20300 -0.00640 -0.06273 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.39190 10.34270 0.04920 0.47570 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.43320 10.35930 0.07390 0.71337 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.93820 9.94440 -0.00620 -0.06235 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.08220 10.03440 0.04780 0.47636 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.10390 10.03240 0.07150 0.71269 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.71000 30.33000 0.38000 1.25288 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.49620 8.46900 0.02720 0.32117 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.92990 8.93480 -0.00490 -0.05484 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.69340 8.69300 0.00040 0.00460 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.39460 9.36490 0.02970 0.31714 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.31730 9.32240 -0.00510 -0.05471 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.07080 9.07020 0.00060 0.00662 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.13070 9.13030 0.00040 0.00438 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.46720 8.44400 0.02320 0.27475 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.39930 9.40820 -0.00890 -0.09460 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.92020 8.92340 -0.00320 -0.03586 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.47130 10.44270 0.02860 0.27388 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.14020 10.14980 -0.00960 -0.09458 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.69000 9.69320 -0.00320 -0.03301 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.03380 9.03650 -0.00270 -0.02988 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.51310 9.51600 -0.00290 -0.03047 富達卓越領航全球組合基金 15.23000 15.12000 0.11000 0.72751 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.68900 8.66570 0.02330 0.26888 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.30130 9.31110 -0.00980 -0.10525 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.01970 9.02360 -0.00390 -0.04322 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.83700 9.81100 0.02600 0.26501 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.71030 9.72060 -0.01030 -0.10596 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.45260 9.45710 -0.00450 -0.04758 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.10180 9.10550 -0.00370 -0.04063 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.51230 9.51630 -0.00400 -0.04203 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.27000 10.07000 0.20000 1.98610 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.31000 11.04000 0.27000 2.44565 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.84000 9.59000 0.25000 2.60688 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.49000 8.33000 0.16000 1.92077 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.99000 9.75000 0.24000 2.46154 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.67000 9.42000 0.25000 2.65393 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.33450 9.34960 -0.01510 -0.16150 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 8.89360 8.89290 0.00070 0.00787 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.49880 8.49080 0.00800 0.09422 富蘭克林華美中華基金 13.97000 13.64000 0.33000 2.41935 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.71000 21.44000 0.27000 1.25933 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.12000 20.92000 0.20000 0.95602 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.65000 10.58000 0.07000 0.66163 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.92800 7.91730 0.01070 0.13515 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.07860 9.07290 0.00570 0.06282 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.72850 9.72230 0.00620 0.06377 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.26280 9.25030 0.01250 0.13513 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.00590 10.99610 0.00980 0.08912 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.73700 8.72920 0.00780 0.08936 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.18710 9.17890 0.00820 0.08934 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.07270 13.06490 0.00780 0.05970 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.24650 10.24040 0.00610 0.05957 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.05700 10.04700 0.01000 0.09953 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.66280 7.65520 0.00760 0.09928 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.13880 9.12970 0.00910 0.09967 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.61310 10.59360 0.01950 0.18407 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55170 7.53780 0.01390 0.18440 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.02510 9.00840 0.01670 0.18538 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.34820 10.34010 0.00810 0.07834 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.70690 7.70090 0.00600 0.07791 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.17060 8.15810 0.01250 0.15322 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.19640 9.18910 0.00730 0.07944 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.92600 9.91810 0.00790 0.07965 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.53400 12.51490 0.01910 0.15262 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.68000 9.48000 0.20000 2.10970 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.85000 9.63000 0.22000 2.28453 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.72000 8.84000 -0.12000 -1.35747 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.04000 11.20000 -0.16000 -1.42857 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.74000 8.69000 0.05000 0.57537 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.57000 10.50000 0.07000 0.66667 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.55000 9.48000 0.07000 0.73840 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.22000 10.14000 0.08000 0.78895 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.27400 13.14220 0.13180 1.00288 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.81000 9.72000 0.09000 0.92593 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.94000 9.83000 0.11000 1.11902 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.63000 9.54000 0.09000 0.94340 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.76000 9.65000 0.11000 1.13990 富蘭克林華美第一富基金 44.25000 43.90000 0.35000 0.79727 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29800 10.29780 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.98000 13.94000 0.04000 0.28694 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.36000 13.26000 0.10000 0.75415 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.35000 15.20000 0.15000 0.98684 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.07280 8.10310 -0.03030 -0.37393 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.03350 10.97740 0.05610 0.51105 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.60060 9.59360 0.00700 0.07297 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.94330 10.93530 0.00800 0.07316 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.93610 6.92540 0.01070 0.15450 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.13600 9.12630 0.00970 0.10629 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.16910 10.15840 0.01070 0.10533 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.55930 10.54310 0.01620 0.15365 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.14000 20.08000 0.06000 0.29880 復華人民幣貨幣市場基金 11.59240 11.59140 0.00100 0.00863 復華人生目標基金 41.89570 41.64230 0.25340 0.60852 復華大中華中小策略基金 10.15000 9.92000 0.23000 2.31855 復華中小精選基金 86.57000 85.47000 1.10000 1.28700 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.79000 9.62000 0.17000 1.76715 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.87000 8.67000 0.20000 2.30681 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.33000 12.28000 0.05000 0.40717 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.35000 11.31000 0.04000 0.35367 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.09000 10.99000 0.10000 0.90992 復華六年到期新興市場債券基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 復華台灣智能基金 12.72000 12.61000 0.11000 0.87232 復華全方位基金 35.48000 34.92000 0.56000 1.60367 復華全球大趨勢基金-美元 14.38000 14.12000 0.26000 1.84136 復華全球大趨勢基金-新臺幣 22.34000 21.90000 0.44000 2.00913 復華全球平衡基金-美元 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539 復華全球平衡基金-新臺幣 20.46000 20.27000 0.19000 0.93735 復華全球物聯網科技基金-美元 18.22000 17.69000 0.53000 2.99604 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 17.34000 16.80000 0.54000 3.21429 復華全球原物料基金 9.56000 9.47000 0.09000 0.95037 復華全球消費基金-新臺幣 14.05000 13.86000 0.19000 1.37085 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44720 11.44260 0.00460 0.04020 復華全球債券基金 13.51240 13.51640 -0.00400 -0.02959 復華全球債券組合基金 14.65000 14.65000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.81000 14.66000 0.15000 1.02319 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.38000 10.27000 0.11000 1.07108 復華全球戰略配置強基金-美元 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.06000 10.99000 0.07000 0.63694 復華有利貨幣市場基金 13.43010 13.43000 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 13.40000 13.28000 0.12000 0.90361 復華亞太成長基金 16.95000 16.47000 0.48000 2.91439 復華亞太神龍科技基金-美元 10.62000 10.41000 0.21000 2.01729 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 11.13000 10.89000 0.24000 2.20386 復華東協世紀基金 12.30000 12.26000 0.04000 0.32626 復華南非幣長期收益基金A 13.12000 13.09000 0.03000 0.22918 復華南非幣長期收益基金B 8.19000 8.18000 0.01000 0.12225 復華南非幣短期收益基金A 13.48000 13.47000 0.01000 0.07424 復華南非幣短期收益基金B 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 復華美國新星基金-美元 13.40000 13.20000 0.20000 1.51515 復華美國新星基金-新臺幣 13.41000 13.18000 0.23000 1.74507 復華恒生基金 21.25000 21.17000 0.08000 0.37789 復華恒生單日反向一倍基金 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 復華恒生單日正向二倍基金 32.91000 32.73000 0.18000 0.54995 復華神盾基金 29.39860 29.19640 0.20220 0.69255 復華高成長基金 76.93000 75.52000 1.41000 1.86706 復華高益策略組合基金 13.00000 13.00000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39070 14.39050 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.43000 19.46000 -0.03000 -0.15416 復華富時台灣高股息低波動基金 51.66000 51.28000 0.38000 0.74103 復華復華基金 24.19000 23.74000 0.45000 1.89553 復華華人世紀基金 19.46000 19.06000 0.40000 2.09864 復華傳家二號基金 33.07200 32.86280 0.20920 0.63659 復華傳家基金 29.04590 28.88570 0.16020 0.55460 復華奧林匹克全球組合基金 14.90000 14.89000 0.01000 0.06716 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.39000 14.30000 0.09000 0.62937 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.96000 9.89000 0.07000 0.70779 復華新興人民幣短期收益基金 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 復華新興人民幣債券基金A 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.35000 19.27000 0.08000 0.41515 復華新興市場高收益債券基金A 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 復華新興市場高收益債券基金B 5.64000 5.62000 0.02000 0.35587 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.41000 12.37000 0.04000 0.32336 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.71000 12.67000 0.04000 0.31571 復華新興市場短期收益基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.34000 9.26000 0.08000 0.86393 復華滬深300 A股基金 21.73000 21.63000 0.10000 0.46232 復華數位經濟基金 70.08000 69.02000 1.06000 1.53579 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.45000 11.31000 0.14000 1.23784 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.74450 9.73500 0.00950 0.09759 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.59180 9.58250 0.00930 0.09705 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.89830 9.88860 0.00970 0.09809 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.71320 9.70380 0.00940 0.09687 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.68810 9.67620 0.01190 0.12298 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.09800 10.06550 0.03250 0.32289 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.66030 9.65980 0.00050 0.00518 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.06860 10.04800 0.02060 0.20502 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.65920 9.65870 0.00050 0.00518 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.07200 10.05130 0.02070 0.20594 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.23280 9.24410 -0.01130 -0.12224 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.56640 8.53870 0.02770 0.32441 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.45620 8.41200 0.04420 0.52544 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.43610 11.44980 -0.01370 -0.11965 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.62720 10.59280 0.03440 0.32475 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.61360 10.55810 0.05550 0.52566 景順主流基金 19.49000 19.12000 0.37000 1.93515 景順台灣科技基金 34.11000 33.40000 0.71000 2.12575 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736 景順全球科技基金 22.58000 22.19000 0.39000 1.75755 景順全球康健基金 18.65000 18.37000 0.28000 1.52422 景順貨幣市場基金 15.93060 15.93050 0.00010 0.00063 景順潛力基金 35.80000 35.16000 0.64000 1.82025 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.42000 15.17000 0.25000 1.64799 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.28000 14.03000 0.25000 1.78190 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.80000 10.69000 0.11000 1.02900 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.85000 10.72000 0.13000 1.21269 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.97000 10.86000 0.11000 1.01289 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.04000 10.91000 0.13000 1.19157 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.59370 8.59620 -0.00250 -0.02908 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.02450 8.02450 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.97030 10.97350 -0.00320 -0.02916 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.21940 10.21940 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.84000 7.70000 0.14000 1.81818 華南永昌中國A股基金(美元) 7.75000 7.64000 0.11000 1.43979 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.26000 11.08000 0.18000 1.62455 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.40730 9.41730 -0.01000 -0.10619 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.50540 9.49630 0.00910 0.09583 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69320 9.70330 -0.01010 -0.10409 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.79690 9.78760 0.00930 0.09502 華南永昌永昌基金 19.89000 19.51000 0.38000 1.94772 華南永昌全球亨利組合基金 14.23630 14.23030 0.00600 0.04216 華南永昌全球神農水資源基金 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 華南永昌全球精品基金 16.03000 15.90000 0.13000 0.81761 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.72000 11.62000 0.10000 0.86059 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.57000 11.45000 0.12000 1.04803 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.95000 13.83000 0.12000 0.86768 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.70000 13.56000 0.14000 1.03245 華南永昌物聯網精選基金 12.44000 12.23000 0.21000 1.71709 華南永昌策略報酬基金 10.18000 10.06000 0.12000 1.19284 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19540 16.19520 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.68140 24.47680 0.20460 0.83589 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93150 11.93130 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.00010 9.99980 0.00030 0.00300 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.07950 10.01390 0.06560 0.65509 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.66240 9.66210 0.00030 0.00310 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.70730 9.64410 0.06320 0.65532 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.81670 9.81840 -0.00170 -0.01731 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.83500 9.77300 0.06200 0.63440 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.57790 9.57960 -0.00170 -0.01775 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.58930 9.52750 0.06180 0.64865 華頓中小型基金 28.42000 28.24000 0.18000 0.63739 華頓中國多重機會平衡基金 12.32450 12.10310 0.22140 1.82928 華頓台灣基金 35.00000 34.85000 0.15000 0.43042 華頓平安貨幣市場基金 11.51390 11.51370 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 18.06000 17.84000 0.22000 1.23318 華頓全球高收益債券基金A 13.34050 13.31360 0.02690 0.20205 華頓全球高收益債券基金B 8.31570 8.29890 0.01680 0.20244 華頓全球黑鑽油源基金 5.86000 5.83000 0.03000 0.51458 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.75980 2.71680 0.04300 1.58274 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.61220 12.33580 0.27640 2.24063 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41290 0.40470 0.00820 2.02619 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.56380 11.49400 0.06980 0.60727 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.51740 10.46570 0.05170 0.49399 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.50620 10.37560 0.13060 1.25872 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.50760 9.38940 0.11820 1.25887 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.82650 10.71340 0.11310 1.05569 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.84680 9.74690 0.09990 1.02494 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.80000 11.55000 0.25000 2.16450 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.38000 10.10000 0.28000 2.77228 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.24000 10.96000 0.28000 2.55474 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.44570 2.44810 -0.00240 -0.09804 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.99720 2.00680 -0.00960 -0.47837 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.71810 11.67770 0.04040 0.34596 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.55280 9.51990 0.03290 0.34559 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36530 0.36400 0.00130 0.35714 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30490 0.30410 0.00080 0.26307 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.40000 3.37000 0.03000 0.89021 匯豐中國動力基金(台幣) 15.54000 15.29000 0.25000 1.63506 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 匯豐台灣精典基金 25.12000 24.79000 0.33000 1.33118 匯豐全球趨勢組合基金 12.42000 12.27000 0.15000 1.22249 匯豐全球關鍵資源基金 8.36000 8.32000 0.04000 0.48077 匯豐安富基金 25.92000 25.71000 0.21000 0.81680 匯豐成功基金 40.87000 40.35000 0.52000 1.28872 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.03000 11.00000 0.03000 0.27273 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.49830 2.51090 -0.01260 -0.50181 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.27780 2.29080 -0.01300 -0.56749 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.40540 11.40440 0.00100 0.00877 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.80660 7.80550 0.00110 0.01409 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37450 0.37470 -0.00020 -0.05338 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33460 0.33480 -0.00020 -0.05974 匯豐金磚動力基金 13.95000 13.79000 0.16000 1.16026 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97710 14.97700 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.16000 5.13000 0.03000 0.58480 匯豐新鑽動力基金 10.89000 10.85000 0.04000 0.36866 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.45890 5.42670 0.03220 0.59336 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.03390 9.00190 0.03200 0.35548 匯豐龍鳳基金-A類型 54.06000 53.34000 0.72000 1.34983 匯豐龍鳳基金-I類型 54.06000 53.34000 0.72000 1.34983 匯豐龍騰電子基金 39.29000 38.77000 0.52000 1.34124 匯豐雙高收益債券組合基金 12.24540 12.24180 0.00360 0.02941 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 22.55000 22.31000 0.24000 1.07575 新光中國成長基金(人民幣) 11.16000 10.87000 0.29000 2.66789 新光中國成長基金(美元) 11.53000 11.26000 0.27000 2.39787 新光中國成長基金(新臺幣) 11.40000 11.11000 0.29000 2.61026 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.28160 10.24810 0.03350 0.32689 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.80860 9.81270 -0.00410 -0.04178 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.02300 10.01180 0.01120 0.11187 新光台灣富貴基金 23.72000 23.42000 0.30000 1.28096 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670 新光全球生技醫療基金(美元) 12.15000 12.00000 0.15000 1.25000 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.74000 11.58000 0.16000 1.38169 新光全球債券基金(A累積)美元 9.99200 9.98790 0.00410 0.04105 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.67730 9.65840 0.01890 0.19568 新光全球債券基金(B配息)美元 9.64450 9.64100 0.00350 0.03630 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.33080 9.31260 0.01820 0.19543 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.39000 10.31000 0.08000 0.77595 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994 新光吉星貨幣市場基金 15.43660 15.43640 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.87000 9.80000 0.07000 0.71429 新光多重資產基金(A累積)美元 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.69000 9.62000 0.07000 0.72765 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500 新光亞洲精選基金-美金 23.39000 23.18000 0.21000 0.90595 新光亞洲精選基金-新台幣 23.49000 23.24000 0.25000 1.07573 新光兩岸優勢基金 12.90000 12.61000 0.29000 2.29976 新光店頭基金 27.97000 27.82000 0.15000 0.53918 新光南非幣保本基金 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 新光特選內需收益ETF基金 20.28000 20.17000 0.11000 0.54536 新光創新科技基金 16.56000 16.42000 0.14000 0.85262 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.62070 9.59950 0.02120 0.22084 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.91700 9.90740 0.00960 0.09690 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.57870 9.56130 0.01740 0.18198 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.14020 9.12010 0.02010 0.22039 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.42860 9.41950 0.00910 0.09661 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.10500 9.08870 0.01630 0.17934 新光澳幣八年期保本基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.97510 9.96700 0.00810 0.08127 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.73590 9.72790 0.00800 0.08224 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.70960 9.69390 0.01570 0.16196 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.90840 9.89240 0.01600 0.16174 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.86100 9.84990 0.01110 0.11269 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.66090 9.64980 0.01110 0.11503 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.63090 9.62160 0.00930 0.09666 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.83100 9.82140 0.00960 0.09775 瑞銀全球創新趨勢基金 7.50000 7.43000 0.07000 0.94213 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.45110 9.45100 0.00010 0.00106 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.08750 9.08760 -0.00010 -0.00110 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.42090 9.41890 0.00200 0.02123 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.10810 9.10620 0.00190 0.02086 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.18160 9.17900 0.00260 0.02833 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.55780 9.55510 0.00270 0.02826 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.33660 13.32230 0.01430 0.10734 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.23590 8.22700 0.00890 0.10818 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.52890 37.41170 0.11720 0.31327 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.83640 38.71860 0.11780 0.30425 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.95090 39.75530 0.19560 0.49201 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15530 11.15430 0.00100 0.00897 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12670 10.12380 0.00290 0.02865 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.79340 13.41620 0.37720 2.81153 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.61380 10.34210 0.27170 2.62713 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.88000 10.58000 0.30000 2.83554 群益大印度基金-人民幣 13.80090 13.67530 0.12560 0.91844 群益大印度基金-美元 13.36220 13.26450 0.09770 0.73655 群益大印度基金-新臺幣 12.55000 12.43000 0.12000 0.96541 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.47080 12.40200 0.06880 0.55475 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.38100 12.33490 0.04610 0.37374 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.52000 11.45000 0.07000 0.61135 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.56550 11.50170 0.06380 0.55470 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.47830 10.43920 0.03910 0.37455 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.00740 9.95220 0.05520 0.55465 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.10280 9.06890 0.03390 0.37380 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.65880 9.60550 0.05330 0.55489 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.08010 9.04630 0.03380 0.37363 群益中小型股基金 53.54000 52.99000 0.55000 1.03793 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.83850 9.77560 0.06290 0.64344 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.40340 9.36010 0.04330 0.46260 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.73410 8.67650 0.05760 0.66386 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.69660 8.64100 0.05560 0.64344 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.31180 8.27350 0.03830 0.46292 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.72090 7.67000 0.05090 0.66362 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.75250 10.74870 0.00380 0.03535 群益中國高收益債券基金-美元 10.56790 10.56440 0.00350 0.03313 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.75920 9.75420 0.00500 0.05126 群益中國新機會基金N-人民幣 9.60240 9.34470 0.25770 2.75771 群益中國新機會基金N-美元 9.07730 8.84950 0.22780 2.57416 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.61000 9.35000 0.26000 2.78075 群益中國新機會基金-人民幣 8.51590 8.28730 0.22860 2.75844 群益中國新機會基金-美元 9.70580 9.46230 0.24350 2.57337 群益中國新機會基金-新臺幣 9.17000 8.92000 0.25000 2.80269 群益平衡王基金 19.90040 19.76340 0.13700 0.69320 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.27000 8.25000 0.02000 0.24242 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.01000 6.00000 0.01000 0.16667 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.82230 10.79800 0.02430 0.22504 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.63470 10.62980 0.00490 0.04610 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.74510 9.72320 0.02190 0.22523 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.57630 9.57190 0.00440 0.04597 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.17010 10.18570 -0.01560 -0.15316 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.96680 9.97700 -0.01020 -0.10224 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.55880 9.57350 -0.01470 -0.15355 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.46540 9.47510 -0.00970 -0.10237 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.22900 10.24470 -0.01570 -0.15325 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.27940 10.28990 -0.01050 -0.10204 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.72730 9.74220 -0.01490 -0.15294 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.12730 10.13770 -0.01040 -0.10259 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.11530 10.09880 0.01650 0.16339 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.35700 7.34490 0.01210 0.16474 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.07290 10.06370 0.00920 0.09142 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.97360 9.96430 0.00930 0.09333 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.10720 10.08940 0.01780 0.17642 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.07280 10.06370 0.00910 0.09042 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.97360 9.96430 0.00930 0.09333 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.10720 10.08930 0.01790 0.17742 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.07290 10.06380 0.00910 0.09042 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.97360 9.96430 0.00930 0.09333 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.10720 10.08930 0.01790 0.17742 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.07290 10.06370 0.00920 0.09142 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.97360 9.96430 0.00930 0.09333 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.10720 10.08930 0.01790 0.17742 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.17000 11.00000 0.17000 1.54545 群益全球關鍵生技基金-美元 15.86010 15.65470 0.20540 1.31207 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.49000 15.26000 0.23000 1.50721 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.61000 10.50000 0.11000 1.04762 群益印度中小基金N-美元 9.89650 9.79230 0.10420 1.06410 群益印度中小基金N-新臺幣 9.26000 9.14000 0.12000 1.31291 群益印度中小基金-人民幣 15.50240 15.31160 0.19080 1.24611 群益印度中小基金-美元 14.15460 14.00550 0.14910 1.06458 群益印度中小基金-新臺幣 16.21000 16.00000 0.21000 1.31250 群益多利策略組合基金 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772 群益多重收益組合基金 13.55000 13.54000 0.01000 0.07386 群益多重資產組合基金 15.49000 15.43000 0.06000 0.38885 群益安家基金 27.79940 27.59500 0.20440 0.74071 群益安穩貨幣市場基金 16.07630 16.07610 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.09000 23.67000 0.42000 1.77440 群益亞太中小基金 13.08000 12.87000 0.21000 1.63170 群益亞太新趨勢平衡基金 17.04000 16.90000 0.14000 0.82840 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.68750 9.67390 0.01360 0.14058 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.46690 7.45650 0.01040 0.13948 群益店頭市場基金 116.61000 116.44000 0.17000 0.14600 群益東方盛世基金 9.17000 9.08000 0.09000 0.99119 群益東協成長基金-人民幣 12.99960 12.93400 0.06560 0.50719 群益東協成長基金-美元 11.74700 11.70870 0.03830 0.32711 群益東協成長基金-新臺幣 11.50000 11.44000 0.06000 0.52448 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.22450 11.15460 0.06990 0.62665 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.66460 10.60070 0.06390 0.60279 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.10660 10.03780 0.06880 0.68541 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.88290 9.82130 0.06160 0.62721 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.39300 9.33680 0.05620 0.60192 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.89940 8.83880 0.06060 0.68561 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.67160 9.61130 0.06030 0.62739 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.56020 9.50300 0.05720 0.60192 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.94200 9.87440 0.06760 0.68460 群益長安基金 32.07000 31.72000 0.35000 1.10340 群益美國新創亮點基金-美元 15.18630 14.98200 0.20430 1.36364 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.52000 14.29000 0.23000 1.60952 群益真善美基金 18.11820 18.09740 0.02080 0.11493 群益馬拉松基金A類型 139.59000 138.65000 0.94000 0.67797 群益深証中小板基金 13.71000 13.60000 0.11000 0.80882 群益創新科技基金 37.49000 37.04000 0.45000 1.21490 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.01260 9.82990 0.18270 1.85862 群益華夏盛世基金N-美元 9.48660 9.33030 0.15630 1.67519 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.79000 9.61000 0.18000 1.87305 群益華夏盛世基金-人民幣 10.90360 10.70460 0.19900 1.85901 群益華夏盛世基金-美元 10.46040 10.28800 0.17240 1.67574 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.08000 16.76000 0.32000 1.90931 群益奧斯卡基金 31.18000 30.81000 0.37000 1.20091 群益新興金鑽基金-美元 12.46390 12.32700 0.13690 1.11057 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.43000 9.30000 0.13000 1.39785 群益葛萊美基金 26.80000 26.38000 0.42000 1.59212 群益道瓊美國地產ETF基金 20.51000 20.43000 0.08000 0.39158 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.26000 8.35000 -0.09000 -1.07784 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.60000 13.32000 0.28000 2.10210 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.69580 11.64570 0.05010 0.43020 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.28910 11.25650 0.03260 0.28961 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.20570 11.16840 0.03730 0.33398 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.58950 8.55270 0.03680 0.43027 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.16040 9.13390 0.02650 0.29013 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.39000 8.36000 0.03000 0.35885 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.76820 8.73900 0.02920 0.33413 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.12530 10.09600 0.02930 0.29021 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.55000 31.25000 0.30000 0.96000 德信中國精選成長基金 11.30000 11.05000 0.25000 2.26244 德信台灣主流中小基金 21.48000 21.22000 0.26000 1.22526 德信新興股票組合基金 11.11000 11.10000 0.01000 0.09009 德信萬保貨幣市場基金 11.92730 11.92720 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.75950 10.75520 0.00430 0.03998 德信數位時代基金 28.18000 27.91000 0.27000 0.96740 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65550 11.65540 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.86000 16.51000 0.35000 2.11993 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.57000 19.46000 0.11000 0.56526 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.30000 7.29000 0.01000 0.13717 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.91810 9.97360 -0.05550 -0.55647 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.13480 14.20890 -0.07410 -0.52150 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.89620 7.88410 0.01210 0.15347 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.74790 10.74810 -0.00020 -0.00186 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.99380 10.99390 -0.00010 -0.00091 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.59150 12.57210 0.01940 0.15431 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.43000 18.31000 0.12000 0.65538 摩根中小基金 25.77000 25.25000 0.52000 2.05941 摩根中國A股基金 14.27000 13.90000 0.37000 2.66187 摩根中國A股基金(美元) 11.32000 11.05000 0.27000 2.44344 摩根中國亮點基金 14.10000 13.80000 0.30000 2.17391 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.18850 11.06560 0.12290 1.11065 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.25860 12.14600 0.11260 0.92705 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.52810 9.43640 0.09170 0.97177 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.51290 12.37530 0.13760 1.11189 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.18910 14.05860 0.13050 0.92826 摩根台灣金磚基金 21.62000 21.20000 0.42000 1.98113 摩根台灣增長基金 52.94000 52.15000 0.79000 1.51486 摩根平衡基金 28.44000 28.18000 0.26000 0.92264 摩根全球α基金 19.24000 19.08000 0.16000 0.83857 摩根全球平衡基金 15.30420 15.23740 0.06680 0.43840 摩根全球發現基金 12.66000 12.61000 0.05000 0.39651 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.70800 9.69440 0.01360 0.14029 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.62540 10.61410 0.01130 0.10646 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08600 10.07410 0.01190 0.11812 摩根多元入息成長基金-累積型 11.34770 11.33170 0.01600 0.14120 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.95100 9.93930 0.01170 0.11771 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.42120 10.39090 0.03030 0.29160 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.32920 13.29030 0.03890 0.29269 摩根亞洲基金 56.50000 55.99000 0.51000 0.91088 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.24650 8.25870 -0.01220 -0.14772 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.56550 9.58650 -0.02100 -0.21906 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.50860 8.52590 -0.01730 -0.20291 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.90210 11.91980 -0.01770 -0.14849 摩根東方內需機會基金 17.90000 17.74000 0.16000 0.90192 摩根東方科技基金 36.04000 35.76000 0.28000 0.78300 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191 摩根金龍收成基金 22.81000 22.40000 0.41000 1.83036 摩根第一貨幣市場基金 15.07270 15.07250 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000 摩根新金磚五國基金 11.54000 11.46000 0.08000 0.69808 摩根新絲路基金 10.00000 9.92000 0.08000 0.80645 摩根新興35基金 13.42000 13.34000 0.08000 0.59970 摩根新興日本基金 24.10000 24.20000 -0.10000 -0.41322 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.48810 7.48330 0.00480 0.06414 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.73840 9.73700 0.00140 0.01438 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.52090 9.51800 0.00290 0.03047 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.70830 10.70150 0.00680 0.06354 摩根新興科技基金 61.03000 59.80000 1.23000 2.05686 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.32630 8.32060 0.00570 0.06850 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.52000 10.51270 0.00730 0.06944 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.63370 8.61410 0.01960 0.22753 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.38400 9.38090 0.00310 0.03305 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.88000 8.87530 0.00470 0.05296 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.86980 9.84730 0.02250 0.22849 摩根龍揚基金 34.11000 33.49000 0.62000 1.85130 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 摩根環球股票收益基金-累積型 11.15000 11.10000 0.05000 0.45045 摩根總收益組合基金-月配息型 9.26740 9.26340 0.00400 0.04318 摩根總收益組合基金-累積型 11.16230 11.15750 0.00480 0.04302 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 28.37000 28.19000 0.18000 0.63852 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.45840 11.45390 0.00450 0.03929 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.78360 10.77910 0.00450 0.04175 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.75080 9.73390 0.01690 0.17362 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.07000 10.06600 0.00400 0.03974 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.51890 9.51490 0.00400 0.04204 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.60160 8.58670 0.01490 0.17352 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.42950 10.35430 0.07520 0.72627 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.39020 10.29470 0.09550 0.92766 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.84690 9.78610 0.06080 0.62129 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.90240 9.82160 0.08080 0.82268 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.65180 9.59220 0.05960 0.62134 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.70580 9.62660 0.07920 0.82272 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.41480 11.35950 0.05530 0.48682 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.19860 11.14380 0.05480 0.49175 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.27080 10.20330 0.06750 0.66155 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.88170 10.82900 0.05270 0.48666 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.65930 10.60710 0.05220 0.49212 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.77870 9.71450 0.06420 0.66087 聯邦金鑽平衡基金 26.77090 26.63880 0.13210 0.49589 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.86140 9.82800 0.03340 0.33985 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.08530 10.03110 0.05420 0.54032 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.86140 9.82800 0.03340 0.33985 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.08530 10.03110 0.05420 0.54032 聯邦貨幣市場基金 13.15690 13.15670 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 14.38000 14.29000 0.09000 0.62981 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.93180 15.91140 0.02040 0.12821 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.95200 12.79130 0.16070 1.25632 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.64290 12.46030 0.18260 1.46545 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.15370 11.97810 0.17560 1.46601 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71900 11.72870 -0.00970 -0.08270 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.01290 11.00960 0.00330 0.02997 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54490 10.55370 -0.00880 -0.08338 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.64290 8.64030 0.00260 0.03009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.12000 37.66000 0.46000 1.22146 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.49000 15.48000 0.01000 0.06460 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.63000 12.62000 0.01000 0.07924 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.29000 13.28000 0.01000 0.07530 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.48000 12.48000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.99000 7.98000 0.01000 0.12531 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.49000 11.37000 0.12000 1.05541 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.68000 9.57000 0.11000 1.14943 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.12000 12.08000 0.04000 0.33113 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.52000 15.45000 0.07000 0.45307 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.49000 15.42000 0.07000 0.45396 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.57000 20.49000 0.08000 0.39043 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.72000 18.64000 0.08000 0.42918 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.88000 12.81000 0.07000 0.54645 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.64000 15.58000 0.06000 0.38511 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.37000 16.30000 0.07000 0.42945 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.43000 15.37000 0.06000 0.39037 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.62000 15.56000 0.06000 0.38560 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.06000 14.01000 0.05000 0.35689 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.07000 14.01000 0.06000 0.42827 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.74000 14.69000 0.05000 0.34037 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.37000 18.36000 0.01000 0.05447 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.23000 17.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.32000 13.32000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.21000 8.21000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.56000 14.54000 0.02000 0.13755 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.53000 14.51000 0.02000 0.13784 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 聯博貨幣市場基金 14.99140 14.99120 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.45570 10.43400 0.02170 0.20797 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.84460 13.82410 0.02050 0.14829 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.60770 7.59190 0.01580 0.20812 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.83000 13.83000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.87000 13.86000 0.01000 0.07215 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 25.15000 24.92000 0.23000 0.92295 瀚亞中國基金-人民幣 12.45000 12.16000 0.29000 2.38487 瀚亞中國基金-新台幣 13.30000 13.00000 0.30000 2.30769 瀚亞巴西基金 4.48000 4.41000 0.07000 1.58730 瀚亞外銷基金 47.29000 46.83000 0.46000 0.98228 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.11000 11.05000 0.06000 0.54299 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.32000 9.28000 0.04000 0.43103 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.57090 10.51990 0.05100 0.48480 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.29330 10.28200 0.01130 0.10990 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.19080 12.17330 0.01750 0.14376 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.07510 10.06070 0.01440 0.14313 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.52820 7.49190 0.03630 0.48452 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.02770 8.01890 0.00880 0.10974 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.11130 8.09970 0.01160 0.14322 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.15180 7.14160 0.01020 0.14283 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.88550 8.87280 0.01270 0.14313 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.26180 9.21710 0.04470 0.48497 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.38390 9.37360 0.01030 0.10988 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.26170 9.24840 0.01330 0.14381 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.16000 11.09000 0.07000 0.63120 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.38000 10.32000 0.06000 0.58140 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652 瀚亞印度基金-人民幣 13.91000 13.78000 0.13000 0.94340 瀚亞印度基金-美元 13.50000 13.42000 0.08000 0.59613 瀚亞印度基金-新台幣 29.67000 29.43000 0.24000 0.81549 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.20000 12.18000 0.02000 0.16420 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.49000 11.40000 0.09000 0.78947 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.82000 14.72000 0.10000 0.67935 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.22000 9.15000 0.07000 0.76503 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.15000 9.11000 0.04000 0.43908 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.09000 9.03000 0.06000 0.66445 瀚亞亞太基礎建設基金 11.31000 11.24000 0.07000 0.62278 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.57460 11.50210 0.07250 0.63032 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.95300 12.83130 0.12170 0.94846 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.76980 10.73900 0.03080 0.28681 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.49940 10.45610 0.04330 0.41411 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.56800 11.51150 0.05650 0.49081 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.00990 8.95340 0.05650 0.63105 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.64230 9.55020 0.09210 0.96438 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.01060 8.98540 0.02520 0.28045 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.77540 8.73910 0.03630 0.41537 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.10710 9.06270 0.04440 0.48992 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.44760 14.38590 0.06170 0.42889 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.73180 10.66540 0.06640 0.62257 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.75160 10.72230 0.02930 0.27326 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.66000 12.60600 0.05400 0.42837 瀚亞非洲基金-南非幣 11.25000 11.31000 -0.06000 -0.53050 瀚亞非洲基金-新臺幣 21.03000 21.23000 -0.20000 -0.94206 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.55550 13.55540 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 27.17000 26.71000 0.46000 1.72220 瀚亞高科技基金 64.52000 64.07000 0.45000 0.70236 瀚亞理財通基金 28.07000 27.96000 0.11000 0.39342 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 9.03000 8.96000 0.07000 0.78125 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.07000 9.01000 0.06000 0.66593 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.08000 9.02000 0.06000 0.66519 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.89000 8.84000 0.05000 0.56561 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.88000 8.83000 0.05000 0.56625 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 瀚亞菁華基金 25.13000 24.94000 0.19000 0.76183 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.07370 13.05740 0.01630 0.12483 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.27630 9.26470 0.01160 0.12521 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.48760 10.42870 0.05890 0.56479 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.45280 10.36490 0.08790 0.84805 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.50740 10.48370 0.02370 0.22607 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.83310 9.79130 0.04180 0.42691 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.00010 9.95220 0.04790 0.48130 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.41100 8.36380 0.04720 0.56434 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.06390 7.99610 0.06780 0.84791 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.05140 9.03090 0.02050 0.22700 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.35520 8.31970 0.03550 0.42670 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.96050 7.92230 0.03820 0.48218 瀚亞電通網基金 16.82000 16.67000 0.15000 0.89982 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.63980 13.62930 0.01050 0.07704 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.30880 10.27830 0.03050 0.29674 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.95540 9.95930 -0.00390 -0.03916 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.48950 11.48070 0.00880 0.07665 瀚亞歐洲基金 11.77000 11.75000 0.02000 0.17021 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------