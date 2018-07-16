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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/07/13  107/07/12  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.49380   10.49040   0.00340    0.03241
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.02310   10.01760   0.00550    0.05490
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.02310   10.01760   0.00550    0.05490
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.98900    9.98420   0.00480    0.04808
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.98900    9.98420   0.00480    0.04808
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.32920    9.32510   0.00410    0.04397
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.58290    9.57690   0.00600    0.06265
中國信託台灣活力基金                                             16.51000   16.45000   0.06000    0.36474
中國信託台灣優勢基金                                             19.17000   19.01000   0.16000    0.84166
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.74000    9.69000   0.05000    0.51600
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.16000    9.11000   0.05000    0.54885
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.56000    9.35000   0.21000    2.24599
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.15000    9.93000   0.22000    2.21551
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.79610    9.78430   0.01180    0.12060
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.24370    9.23260   0.01110    0.12023
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.17480   10.16970   0.00510    0.05015
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.59820    9.59330   0.00490    0.05108
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.40000   10.27240   0.12760    1.24216
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.10210    8.99050   0.11160    1.24131
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.19690   11.09450   0.10240    0.92298
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.13600   10.04330   0.09270    0.92300
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.96000   10.83000   0.13000    1.20037
中國信託智能運動基金-美元                                        10.76000   10.65000   0.11000    1.03286
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                    10.06000   10.01000   0.05000    0.49950
中國信託智慧城市建設基金-美元                                    10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98040   10.98030   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.46600    9.45970   0.00630    0.06660
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.19080    9.18470   0.00610    0.06641
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.60830    9.60490   0.00340    0.03540
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.32490    9.32160   0.00330    0.03540
中國信託精穩基金                                                 19.16230   18.96400   0.19830    1.04567
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.41000   11.29000   0.12000    1.06289
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   11.07000   10.96000   0.11000    1.00365
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.67000   11.57000   0.10000    0.86430
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.36000   11.27000   0.09000    0.79858
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元大2001基金                                                     69.90000   69.25000   0.65000    0.93863
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           39.15430   38.89290   0.26140    0.67210
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     19.07000   18.65000   0.42000    2.25201
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.36350   11.36240   0.00110    0.00968
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.66630   10.58720   0.07910    0.74713
元大上證50基金                                                   28.61000   28.53000   0.08000    0.28041
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.66000   12.32000   0.34000    2.75974
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.48000   11.11000   0.37000    3.33033
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.13000   13.10000   0.03000    0.22901
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.63600   12.55800   0.07800    0.62112
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.89200   16.75500   0.13700    0.81767
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.97100   10.77400   0.19700    1.82848
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.74100   10.48000   0.26100    2.49046
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.06000    3.03000   0.03000    0.99010
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.93000   13.69000   0.24000    1.75310
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.64110   46.59580   0.04530    0.09722
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.38630   10.39550  -0.00920   -0.08850
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.63170    9.64030  -0.00860   -0.08921
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.72670    9.67230   0.05440    0.56243
元大巴西指數基金                                                  5.37400    5.26600   0.10800    2.05089
元大巴菲特基金                                                   31.18000   30.75000   0.43000    1.39837
元大日經225基金                                                  28.32000   27.83000   0.49000    1.76069
元大台商收成基金                                                 24.58000   24.26000   0.32000    1.31904
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.36000   12.49000  -0.13000   -1.04083
元大台灣50單日正向2倍基金                                        38.07000   37.32000   0.75000    2.00965
元大台灣中型100基金                                              33.66000   33.15000   0.51000    1.53846
元大台灣加權股價指數基金                                         25.44100   25.13800   0.30300    1.20535
元大台灣卓越50基金                                               83.53000   82.49000   1.04000    1.26076
元大台灣金融基金                                                 17.58000   17.48000   0.10000    0.57208
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.37000   31.13000   0.24000    0.77096
元大台灣高股息基金                                               25.92000   25.70000   0.22000    0.85603
元大台灣電子科技基金                                             36.55000   36.06000   0.49000    1.35885
元大全球ETF成長組合基金                                          10.56000   10.49000   0.07000    0.66730
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.83000   14.72000   0.11000    0.74728
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.78000   13.78000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.30000   13.39000  -0.09000   -0.67214
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.82800   12.85600  -0.02800   -0.21780
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.91000    8.77000   0.14000    1.59635
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.79000    6.69000   0.10000    1.49477
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.62000    8.56000   0.06000    0.70093
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.76000    6.71000   0.05000    0.74516
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.54100    9.49000   0.05100    0.53741
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.47000   10.39000   0.08000    0.76997
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.37000    9.30000   0.07000    0.75269
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.65000   13.58000   0.07000    0.51546
元大全球農業商機基金                                             17.08000   16.98000   0.10000    0.58893
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
元大印尼指數基金                                                  8.51800    8.44600   0.07200    0.85247
元大印度指數基金                                                  9.95300    9.80900   0.14400    1.46804
元大印度基金                                                     12.86000   12.70000   0.16000    1.25984
元大多多基金                                                     22.61000   22.41000   0.20000    0.89246
元大多福基金                                                     60.24000   59.58000   0.66000    1.10775
元大亞太成長基金                                                  9.35000    9.26000   0.09000    0.97192
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.59220    8.56170   0.03050    0.35624
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.09550    7.07020   0.02530    0.35784
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.56500    9.52600   0.03900    0.40941
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.87000    9.81000   0.06000    0.61162
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.68000    9.62000   0.06000    0.62370
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.87000    9.81000   0.06000    0.61162
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.91300    9.92900  -0.01600   -0.16114
元大卓越基金                                                     53.53000   52.83000   0.70000    1.32500
元大店頭基金                                                      9.77000    9.69000   0.08000    0.82559
元大泛歐成長基金                                                  9.52000    9.47000   0.05000    0.52798
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.24340   10.24290   0.00050    0.00488
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.49380    9.48890   0.00490    0.05164
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.41190   31.34430   0.06760    0.21567
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.56780   38.50340   0.06440    0.16726
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.78730   18.77450   0.01280    0.06818
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.80420   19.81700  -0.01280   -0.06459
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.55270   38.48440   0.06830    0.17747
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.36370   20.34290   0.02080    0.10225
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.95200   17.97140  -0.01940   -0.10795
元大高科技基金                                                   22.17000   21.93000   0.24000    1.09439
元大得利貨幣市場基金                                             16.24500   16.24480   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97600   11.97590   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.19000   13.96000   0.23000    1.64756
元大華夏中小基金                                                  8.07000    7.85000   0.22000    2.80255
元大新中國基金-人民幣                                            10.35000   10.08000   0.27000    2.67857
元大新中國基金-美元                                               9.97300    9.66700   0.30600    3.16541
元大新中國基金-新台幣                                             9.84000    9.51000   0.33000    3.47003
元大新主流基金                                                   31.79000   31.52000   0.27000    0.85660
元大新東協平衡基金-美元                                           9.35900    9.31300   0.04600    0.49393
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.03000    8.97000   0.06000    0.66890
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.37980   10.40510  -0.02530   -0.24315
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.88760    9.86720   0.02040    0.20675
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.46650   10.42410   0.04240    0.40675
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.15980    9.12260   0.03720    0.40778
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.73490    9.73430   0.00060    0.00616
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.37010    9.39850  -0.02840   -0.30218
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.79110    9.77090   0.02020    0.20674
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.42700    9.43640  -0.00940   -0.09961
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.49560    9.49590  -0.00030   -0.00316
元大新興亞洲基金                                                 11.70000   11.56000   0.14000    1.21107
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.17910    9.12820   0.05090    0.55761
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.95100    8.90130   0.04970    0.55835
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.34190    9.27140   0.07050    0.76040
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.10920    9.04050   0.06870    0.75991
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09390   15.09370   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     43.77000   43.37000   0.40000    0.92230
元大實質多重資產基金-人民幣                                      10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
元大實質多重資產基金-美元                                         9.52900    9.52100   0.00800    0.08402
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.60000   15.65000  -0.05000   -0.31949
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.88000   13.76000   0.12000    0.87209
元大摩臺基金                                                     38.73000   38.21000   0.52000    1.36090
元大標普500基金                                                  25.72000   25.44000   0.28000    1.10063
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.25000   13.36000  -0.11000   -0.82335
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.48000   32.87000   0.61000    1.85580
元大標智滬深300基金                                              16.94000   16.87000   0.07000    0.41494
元大歐洲50基金                                                   24.74000   24.59000   0.15000    0.61000
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.58340    9.57590   0.00750    0.07832
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.16590   10.16550   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                     65.63000   65.14000   0.49000    0.75223
元大韓國KOSPI200基金                                             22.27000   21.97000   0.30000    1.36550
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.42000   16.30000   0.12000    0.73620
日盛上選基金                                                     37.10000   36.75000   0.35000    0.95238
日盛小而美基金                                                   19.95000   19.76000   0.19000    0.96154
日盛中國內需動力基金                                             10.92000   10.63000   0.29000    2.72813
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.42880   11.42940  -0.00060   -0.00525
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.66300    9.66350  -0.00050   -0.00517
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.48590   11.49080  -0.00490   -0.04264
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.70510    9.70930  -0.00420   -0.04326
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.42440   10.42370   0.00070    0.00672
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.79300    8.79240   0.00060    0.00682
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.73000   11.40000   0.33000    2.89474
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.49000   11.19000   0.30000    2.68097
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.76000   11.42000   0.34000    2.97723
日盛日盛基金                                                     15.56000   15.48000   0.08000    0.51680
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
日盛全球抗暖化基金                                               10.48000   10.40000   0.08000    0.76923
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.02180   10.01420   0.00760    0.07589
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.48740    9.48030   0.00710    0.07489
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.83600    9.82400   0.01200    0.12215
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.31390    9.30250   0.01140    0.12255
日盛全球新興債券基金A                                            10.55990   10.54470   0.01520    0.14415
日盛全球新興債券基金B                                             8.25740    8.24540   0.01200    0.14554
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.34480    2.34750  -0.00270   -0.11502
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.64420    1.64610  -0.00190   -0.11542
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.35820    0.35820   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25200    0.25200   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  11.88160   11.87380   0.00780    0.06569
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.22100    8.21560   0.00540    0.06573
日盛亞洲機會基金                                                  7.44000    7.37000   0.07000    0.94980
日盛首選基金                                                     19.06000   18.85000   0.21000    1.11406
日盛高科技基金                                                   20.20000   20.02000   0.18000    0.89910
日盛貨幣市場基金                                                 14.76170   14.76150   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                   45.47000   45.22000   0.25000    0.55285
日盛精選五虎基金                                                 40.66000   40.30000   0.36000    0.89330
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47740   13.47720   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               37.16000   36.83000   0.33000    0.89601
台新MSCI中國基金                                                 21.54000   21.23000   0.31000    1.46020
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.04000   18.24000  -0.20000   -1.09649
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      22.05000   21.58000   0.47000    2.17794
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15370   14.15360   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.25240   10.29020  -0.03780   -0.36734
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.60940   10.60060   0.00880    0.08301
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.09100   10.06260   0.02840    0.28223
台新中國通基金                                                   49.90000   49.44000   0.46000    0.93042
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.52970    0.51740   0.01230    2.37727
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.15400   15.74500   0.40900    2.59765
台新中國精選中小基金-美元                                         0.39990    0.38970   0.01020    2.61740
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.21000   11.88000   0.33000    2.77778
台新主流基金                                                     25.49000   25.28000   0.21000    0.83070
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    20.14000   20.05000   0.09000    0.44888
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.66380    0.66240   0.00140    0.21135
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.14000   15.07000   0.07000    0.46450
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49770    0.49660   0.00110    0.22151
台新台灣中小基金                                                 39.10000   38.71000   0.39000    1.00749
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.73370    9.69900   0.03470    0.35777
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.31050    9.25690   0.05360    0.57903
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.68000    8.61000   0.07000    0.81301
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.36330   10.30360   0.05970    0.57941
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.65000    9.58000   0.07000    0.73069
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.46250   10.44620   0.01630    0.15604
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.21670   11.19920   0.01750    0.15626
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.62000   10.58000   0.04000    0.37807
台新印度基金                                                     15.94000   15.73000   0.21000    1.33503
台新亞美短期債券基金                                             10.95550   10.93890   0.01660    0.15175
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.44040    8.42840   0.01200    0.14238
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28220    0.28240  -0.00020   -0.07082
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.61230   11.59580   0.01650    0.14229
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38280    0.38300  -0.00020   -0.05222
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08540   11.08530   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.02980   29.90490   0.12490    0.41766
台新智慧生活基金-美元                                            10.62660   10.45940   0.16720    1.59856
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.82000   10.63000   0.19000    1.78739
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.55870    8.57170  -0.01300   -0.15166
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.66430    8.66010   0.00420    0.04850
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.10940    9.12320  -0.01380   -0.15126
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.22970    9.22520   0.00450    0.04878
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.72510   10.68550   0.03960    0.37060
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34640    0.34580   0.00060    0.17351
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.07160    8.04190   0.02970    0.36932
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27440    0.27400   0.00040    0.14599
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.97000    5.84000   0.13000    2.22603
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.93000   20.85000   0.08000    0.38369
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.70000   10.68300   0.01700    0.15913
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.90000   24.76000   0.14000    0.56543
未來資產全球大消費基金                                           15.83000   15.64000   0.19000    1.21483
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.59900   11.58760   0.01140    0.09838
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.40230    9.42880  -0.02650   -0.28105
未來資產亞洲新富基金                                             21.67000   21.44000   0.23000    1.07276
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55970   12.55950   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               15.46000   15.37000   0.09000    0.58556
未來資產新興市場債券基金A                                         8.80960    8.79820   0.01140    0.12957
未來資產新興市場債券基金B                                         6.73180    6.75640  -0.02460   -0.36410
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.06200   11.06110   0.00090    0.00814
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.03230   10.01950   0.01280    0.12775
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.33410    9.33290   0.00120    0.01286
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.53880   10.53740   0.00140    0.01329
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.09840    8.09700   0.00140    0.01729
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.20670    9.20440   0.00230    0.02499
永豐中小基金                                                     61.39000   60.95000   0.44000    0.72190
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.71300    1.71600  -0.00300   -0.17483
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.24360    2.24750  -0.00390   -0.17353
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             7.93650    7.94080  -0.00430   -0.05415
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.08590   10.09140  -0.00550   -0.05450
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.17000    5.07000   0.10000    1.97239
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.60000   23.10000   0.50000    2.16450
永豐主流品牌基金                                                 17.99000   17.86000   0.13000    0.72788
永豐永豐基金                                                     39.15000   38.59000   0.56000    1.45115
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.99570    9.96800   0.02770    0.27789
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.99520    9.96680   0.02840    0.28495
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.97350    9.94800   0.02550    0.25633
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.97320    9.94770   0.02550    0.25634
永豐亞洲民生消費基金                                             11.94000   11.85000   0.09000    0.75949
永豐南非幣2021保本基金                                           12.87020   12.86790   0.00230    0.01787
永豐高科技基金                                                   29.77000   29.56000   0.21000    0.71042
永豐貨幣市場基金                                                 13.87540   13.87530   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.08170    2.07980   0.00190    0.09135
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.45420    2.45190   0.00230    0.09380
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.80750    7.79100   0.01650    0.21178
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.39520   10.37310   0.02210    0.21305
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.16510    7.16640  -0.00130   -0.01814
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.93530   10.93730  -0.00200   -0.01829
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.47000    9.34000   0.13000    1.39186
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.67000    7.58000   0.09000    1.18734
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.55000   17.30000   0.25000    1.44509
永豐臺灣加權ETF基金                                              55.41000   54.73000   0.68000    1.24246
永豐領航科技基金                                                 46.73000   46.36000   0.37000    0.79810
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.08000   11.05000   0.03000    0.27149
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.73000   10.69000   0.04000    0.37418
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.15000   10.08000   0.07000    0.69444
永豐趨勢平衡基金                                                 52.53000   51.88000   0.65000    1.25289
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.52640   11.52530   0.00110    0.00954
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.45350    9.45530  -0.00180   -0.01904
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.57600    9.57780  -0.00180   -0.01879
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.41810    9.42200  -0.00390   -0.04139
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.50250    9.50640  -0.00390   -0.04102
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.47640    9.48010  -0.00370   -0.03903
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.72840    9.73220  -0.00380   -0.03905
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.40820    9.41230  -0.00410   -0.04356
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.57460    9.57880  -0.00420   -0.04385
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.16000   11.00000   0.16000    1.45455
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.07000    9.89000   0.18000    1.82002
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.79000   10.61000   0.18000    1.69651
兆豐國際中小基金                                                 17.07000   16.92000   0.15000    0.88652
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.51000   14.29000   0.22000    1.53954
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.60000   19.24000   0.36000    1.87110
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.54000   19.20000   0.34000    1.77083
兆豐國際生命科學基金                                             16.35000   16.11000   0.24000    1.48976
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.35340   10.30530   0.04810    0.46675
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.62720   10.59030   0.03690    0.34843
兆豐國際全球基金                                                 32.41000   32.09000   0.32000    0.99720
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.24850   10.24790   0.00060    0.00585
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.94430    9.93920   0.00510    0.05131
兆豐國際國民基金                                                 23.02000   22.78000   0.24000    1.05356
兆豐國際第一基金                                                 13.76000   13.65000   0.11000    0.80586
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.77470    9.75340   0.02130    0.21839
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.80440    7.78730   0.01710    0.21959
兆豐國際萬全基金                                                 21.30000   21.17000   0.13000    0.61408
兆豐國際電子基金                                                 27.72000   27.47000   0.25000    0.91008
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.57000   22.27000   0.30000    1.34710
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.54000   16.70000  -0.16000   -0.95808
兆豐國際豐台灣基金                                               32.65000   32.60000   0.05000    0.15337
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49580   12.49560   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.48000   11.37000   0.11000    0.96746
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.02190   11.00560   0.01630    0.14811
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.86230   11.84620   0.01610    0.13591
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.65170   10.63890   0.01280    0.12031
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.41760   11.40580   0.01180    0.10346
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.09720    8.08520   0.01200    0.14842
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.44090    9.42870   0.01220    0.12939
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 8.98370    8.97290   0.01080    0.12036
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.93780    8.92860   0.00920    0.10304
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.26730    9.25620   0.01110    0.11992
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.39000   10.33000   0.06000    0.58083
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.25000   11.21000   0.04000    0.35682
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.59000    9.53000   0.06000    0.62959
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
合庫全球新興市場基金                                              9.26000    9.23000   0.03000    0.32503
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                 10.12430   10.12420   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.51020    9.51190  -0.00170   -0.01787
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.75910    9.76300  -0.00390   -0.03995
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.05400   10.05330   0.00070    0.00696
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.51230   11.51850  -0.00620   -0.05383
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.42490   13.42540  -0.00050   -0.00372
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.89860    8.90020  -0.00160   -0.01798
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.53410    9.53790  -0.00380   -0.03984
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.93860    7.93800   0.00060    0.00756
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.87060    8.87570  -0.00510   -0.05746
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.09000   10.09040  -0.00040   -0.00396
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                         9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.49000   10.42000   0.07000    0.67179
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.23000   10.18000   0.05000    0.49116
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.93920   10.93840   0.00080    0.00731
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.15230   10.16660  -0.01430   -0.14066
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.90700    9.90110   0.00590    0.05959
安聯中國東協基金                                                 15.41000   15.29000   0.12000    0.78483
安聯中國策略基金                                                 14.81000   14.48000   0.33000    2.27901
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.68000   14.41000   0.27000    1.87370
安聯中華新思路基金-美元                                          14.06000   13.83000   0.23000    1.66305
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.07000   12.83000   0.24000    1.87062
安聯台灣大壩基金                                                 29.92000   29.56000   0.36000    1.21786
安聯台灣科技基金                                                 50.46000   49.64000   0.82000    1.65189
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48470   12.48460   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 33.35000   32.95000   0.40000    1.21396
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.10440   10.09990   0.00450    0.04455
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.04130   15.03330   0.00800    0.05322
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.65680    9.65160   0.00520    0.05388
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.53000   11.45000   0.08000    0.69869
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.70000   11.59000   0.11000    0.94909
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.21170   12.20480   0.00690    0.05654
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.11600   10.10940   0.00660    0.06529
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.22780   12.22010   0.00770    0.06301
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.53610    9.52880   0.00730    0.07661
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.37290    9.36670   0.00620    0.06619
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.05990    9.05410   0.00580    0.06406
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.54000   11.49000   0.05000    0.43516
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.35000   11.27000   0.08000    0.70985
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.88000   10.81000   0.07000    0.64755
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.43000   10.38000   0.05000    0.48170
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.70000    9.64000   0.06000    0.62241
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.40000   11.35000   0.05000    0.44053
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.79000   10.72000   0.07000    0.65299
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.74000    9.68000   0.06000    0.61983
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.95250   11.94550   0.00700    0.05860
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.91410   10.90890   0.00520    0.04767
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.58610   10.57950   0.00660    0.06238
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.94780    8.94170   0.00610    0.06822
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.72950    8.72530   0.00420    0.04814
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.44150    8.43620   0.00530    0.06282
安聯全球人口趨勢基金                                             11.54000   11.41000   0.13000    1.13935
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.17000   10.04000   0.13000    1.29482
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      37.90000   37.33000   0.57000    1.52692
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.90000    8.87000   0.03000    0.33822
安聯全球計量平衡基金                                             12.72000   12.65000   0.07000    0.55336
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.04610   12.04850  -0.00240   -0.01992
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.46180   10.46390  -0.00210   -0.02007
安聯全球新興市場基金                                             17.66000   17.55000   0.11000    0.62678
安聯全球農金趨勢基金                                              9.54000    9.49000   0.05000    0.52687
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.23000    9.10000   0.13000    1.42857
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.44000   10.38000   0.06000    0.57803
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.33000   10.27000   0.06000    0.58423
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.44000   10.38000   0.06000    0.57803
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.33000   10.27000   0.06000    0.58423
安聯亞洲動態策略基金                                             23.67000   23.49000   0.18000    0.76628
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.96400    9.96550  -0.00150   -0.01505
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.72290    9.72440  -0.00150   -0.01543
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             80.83040   80.81850   0.01190    0.01472
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.08960   12.08630   0.00330    0.02730
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             63.66520   63.65790   0.00730    0.01147
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.43970    9.43710   0.00260    0.02755
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.54820    2.54690   0.00130    0.05104
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.45890   10.44060   0.01830    0.17528
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.14620    2.14600   0.00020    0.00932
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.67500    8.65620   0.01880    0.21719
宏利台灣動力基金                                                 35.18000   34.98000   0.20000    0.57176
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.24600   10.22600   0.02000    0.19558
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.95540    9.91550   0.03990    0.40240
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.10340    8.08750   0.01590    0.19660
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.02970    8.00150   0.02820    0.35243
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.63000   10.55000   0.08000    0.75829
宏利全球債券組合基金                                             12.96030   12.95790   0.00240    0.01852
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77120    2.77090   0.00030    0.01083
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.67980   11.67340   0.00640    0.05483
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.68180    8.67670   0.00510    0.05878
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.37490    2.37610  -0.00120   -0.05050
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.83930   10.81550   0.02380    0.22005
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.00300    3.96150   0.04150    1.04758
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.64640    0.63960   0.00680    1.06316
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.69000   18.47000   0.22000    1.19112
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.69610   11.68910   0.00700    0.05988
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.39720   10.39080   0.00640    0.06159
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.08720   10.07580   0.01140    0.11314
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.93820    8.93320   0.00500    0.05597
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.53080    8.52550   0.00530    0.06217
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.43680    8.42580   0.01100    0.13055
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.49580    8.49480   0.00100    0.01177
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.76430    2.76060   0.00370    0.13403
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40180    0.40130   0.00050    0.12460
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.19420   12.16910   0.02510    0.20626
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91640    0.91520   0.00120    0.13112
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.45220    7.43730   0.01490    0.20034
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.06210    2.05920   0.00290    0.14083
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29660    0.29620   0.00040    0.13504
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.14320    9.12550   0.01770    0.19396
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33350    0.33310   0.00040    0.12008
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63610   13.63600   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.79000    2.75000   0.04000    1.45455
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.58000   12.40000   0.18000    1.45161
宏利臺灣股息收益基金                                             29.62000   29.36000   0.26000    0.88556
宏利澳幣保本基金                                                 12.03030   12.02210   0.00820    0.06821
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.35000   11.30000   0.05000    0.44248
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.23000   11.16000   0.07000    0.62724
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.09000   10.02000   0.07000    0.69860
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.75000   11.66000   0.09000    0.77187
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.72710    9.77440  -0.04730   -0.48392
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.26470    9.26820  -0.00350   -0.03776
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.62360    8.60970   0.01390    0.16145
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.20570   10.18920   0.01650    0.16194
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.17000    9.14000   0.03000    0.32823
貝萊德新台幣基金                                                 12.92970   12.92960   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.92000   26.60000   0.32000    1.20301
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.20490   11.19870   0.00620    0.05536
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.01330    9.96810   0.04520    0.45345
保德信大中華基金-人民幣                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                            10.19000   10.01000   0.18000    1.79820
保德信大中華基金-新台幣                                          30.03000   29.46000   0.57000    1.93483
保德信中小型股基金                                               51.95000   51.25000   0.70000    1.36585
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.73000    9.51000   0.22000    2.31335
保德信中國中小基金-美元                                           9.65000    9.40000   0.25000    2.65957
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.23000    8.97000   0.26000    2.89855
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.42760    9.31570   0.11190    1.20120
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.46560    9.35350   0.11210    1.19848
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.54320    9.43320   0.11000    1.16609
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.25020   10.13200   0.11820    1.16660
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.35000    9.11000   0.24000    2.63447
保德信中國品牌基金-美元                                           9.28000    9.04000   0.24000    2.65487
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.07000    9.81000   0.26000    2.65036
保德信台商全方位基金                                             39.16000   38.64000   0.52000    1.34576
保德信全球中小基金                                               30.26000   30.10000   0.16000    0.53156
保德信全球消費商機基金                                           18.37000   18.26000   0.11000    0.60241
保德信全球基礎建設基金                                           12.39000   12.31000   0.08000    0.64988
保德信全球資源基金                                                8.27000    8.24000   0.03000    0.36408
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.10000    9.93000   0.17000    1.71198
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    33.16000   32.54000   0.62000    1.90535
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.82030    9.80940   0.01090    0.11112
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.56680   10.55460   0.01220    0.11559
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.23180    9.20270   0.02910    0.31621
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.91980    9.88860   0.03120    0.31551
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.24710    8.24170   0.00540    0.06552
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.78570   10.77870   0.00700    0.06494
保德信亞太基金                                                   21.73000   21.56000   0.17000    0.78850
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.45000    8.43940   0.01060    0.12560
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.10400   11.09010   0.01390    0.12534
保德信店頭市場基金                                               36.99000   36.53000   0.46000    1.25924
保德信拉丁美洲基金                                                6.67000    6.56000   0.11000    1.67683
保德信金平衡基金                                                 30.25000   29.98000   0.27000    0.90060
保德信金滿意基金                                                 44.79000   44.08000   0.71000    1.61071
保德信科技島基金                                                 27.90000   27.53000   0.37000    1.34399
保德信高成長基金                                                 98.55000   97.07000   1.48000    1.52467
保德信第一基金                                                   28.54000   28.14000   0.40000    1.42146
保德信貨幣市場基金                                               15.75980   15.75960   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.58830   10.53680   0.05150    0.48876
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.66070   10.58770   0.07300    0.68948
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.85100   10.81100   0.04000    0.36999
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.22960   10.17150   0.05810    0.57120
保德信新世紀基金                                                 10.46000   10.33000   0.13000    1.25847
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.06230    8.05210   0.01020    0.12668
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.77720   10.76360   0.01360    0.12635
保德信新興趨勢組合基金                                           11.23000   11.06000   0.17000    1.53707
保德信瑞騰基金                                                   15.53910   15.53870   0.00040    0.00257
保德信歐洲組合基金                                               10.56000   10.46000   0.10000    0.95602
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.74840    9.74170   0.00670    0.06878
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.97570    9.96900   0.00670    0.06721
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.68160    9.67240   0.00920    0.09512
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.79190    9.78630   0.00560    0.05722
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.88460    9.88070   0.00390    0.03947
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.88340    9.87950   0.00390    0.03948
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.76520    9.76240   0.00280    0.02868
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.76770    9.76500   0.00270    0.02765
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.02170   10.01360   0.00810    0.08089
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.05660   10.04930   0.00730    0.07264
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.05610   10.04880   0.00730    0.07265
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.96870    9.96400   0.00470    0.04717
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.96870    9.96400   0.00470    0.04717
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.67600    9.66690   0.00910    0.09414
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.54840    9.54080   0.00760    0.07966
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.92180    1.92190  -0.00010   -0.00520
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.60360    2.60370  -0.00010   -0.00384
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29320    0.29320   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43150    0.43130   0.00020    0.04637
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.36750    8.36080   0.00670    0.08014
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.54980   11.53300   0.01680    0.14567
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.47300    9.47080   0.00220    0.02323
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.53820   11.53490   0.00330    0.02861
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.70890    8.70380   0.00510    0.05860
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.63830   10.63210   0.00620    0.05831
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.14290   10.13590   0.00700    0.06906
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.05320   10.04440   0.00880    0.08761
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.07610   10.07570   0.00040    0.00397
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.63610   10.63550   0.00060    0.00564
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.97960    9.97680   0.00280    0.02807
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.80020    9.79760   0.00260    0.02654
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.10430   10.10140   0.00290    0.02871
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.77010    9.75860   0.01150    0.11784
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.96840    9.96610   0.00230    0.02308
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.46210   10.48320  -0.02110   -0.20127
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.25690    6.25310   0.00380    0.06077
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.67710   10.67060   0.00650    0.06092
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64520   11.64510   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         21.03000   20.63000   0.40000    1.93892
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4787.590004696.36000  91.23000    1.94257
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.30710   10.20600   0.10110    0.99059
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.35060   11.25520   0.09540    0.84761
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.60470   10.51710   0.08760    0.83293
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.19450    9.10440   0.09010    0.98963
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.65580    9.57460   0.08120    0.84808
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.46340    9.38520   0.07820    0.83323
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.53630   10.43300   0.10330    0.99013
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.12350   11.03010   0.09340    0.84677
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.06860   10.97720   0.09140    0.83263
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.43000    6.42000   0.01000    0.15576
柏瑞巨人基金                                                     13.22000   13.03000   0.19000    1.45817
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64860   13.64840   0.00020    0.00147
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.26000   16.14000   0.12000    0.74349
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.44480   13.42040   0.02440    0.18181
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.84120   11.83040   0.01080    0.09129
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.44900   12.43820   0.01080    0.08683
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.95020    8.93400   0.01620    0.18133
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.81080    6.79850   0.01230    0.18092
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.83240    8.82440   0.00800    0.09066
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.47040    8.45780   0.01260    0.14897
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.81700   10.80770   0.00930    0.08605
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.36580    8.35540   0.01040    0.12447
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.01680   12.00580   0.01100    0.09162
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.64740   11.62630   0.02110    0.18149
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.68990   11.67260   0.01730    0.14821
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.33250   11.32270   0.00980    0.08655
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.02550    9.00910   0.01640    0.18204
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.86850    9.85950   0.00900    0.09128
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.68190    9.66760   0.01430    0.14792
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.62100    9.61270   0.00830    0.08634
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.46250    9.45070   0.01180    0.12486
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.24050   10.22500   0.01550    0.15159
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.11220   10.10710   0.00510    0.05046
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.00390    9.99800   0.00590    0.05901
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.08470   10.07930   0.00540    0.05358
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.04510   10.02990   0.01520    0.15155
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.86640    9.86140   0.00500    0.05070
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.81060    9.80490   0.00570    0.05813
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.89190    9.88660   0.00530    0.05361
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.22080   10.20540   0.01540    0.15090
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.11220   10.10700   0.00520    0.05145
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.00390    9.99800   0.00590    0.05901
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.08480   10.07940   0.00540    0.05357
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.04510   10.03000   0.01510    0.15055
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.86650    9.86140   0.00510    0.05172
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.81070    9.80490   0.00580    0.05915
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.89190    9.88670   0.00520    0.05260
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.40320   10.37700   0.02620    0.25248
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.56220   11.54100   0.02120    0.18369
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               10.99740   10.97800   0.01940    0.17672
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      8.88120    8.85880   0.02240    0.25286
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.57630    9.55880   0.01750    0.18308
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.44300    9.42630   0.01670    0.17716
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.12320   10.09770   0.02550    0.25253
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.76570   10.74590   0.01980    0.18426
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.62460   10.60590   0.01870    0.17632
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      8.88140    8.85900   0.02240    0.25285
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.57670    9.55910   0.01760    0.18412
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.44330    9.42670   0.01660    0.17610
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.14000   13.11000   0.03000    0.22883
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.08000   14.07000   0.01000    0.07107
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.68000    8.66000   0.02000    0.23095
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.45000   11.43000   0.02000    0.17498
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.64000   11.64000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.89000   11.89000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.31000   13.19000   0.12000    0.90978
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.41000   13.26000   0.15000    1.13122
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.08000    8.97000   0.11000    1.22631
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.39750   11.39710   0.00040    0.00351
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.48930    7.48900   0.00030    0.00401
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.36190   11.33440   0.02750    0.24262
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.02380   11.00410   0.01970    0.17902
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.16530   10.14810   0.01720    0.16949
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.36440    8.34410   0.02030    0.24329
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.42220    9.40540   0.01680    0.17862
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.44700    9.43100   0.01600    0.16965
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.60430   10.58540   0.01890    0.17855
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.97780    9.95360   0.02420    0.24313
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.14890   10.13180   0.01710    0.16878
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.76150    9.74410   0.01740    0.17857
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.03770    9.01590   0.02180    0.24180
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.92230    8.90240   0.01990    0.22354
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.47090    9.45490   0.01600    0.16922
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.90310   11.91120  -0.00810   -0.06800
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.37330   11.39230  -0.01900   -0.16678
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.81510   10.83350  -0.01840   -0.16984
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.13430    7.13910  -0.00480   -0.06724
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.94370    8.95860  -0.01490   -0.16632
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.55570    9.57200  -0.01630   -0.17029
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.23210   10.23900  -0.00690   -0.06739
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.83230   10.85080  -0.01850   -0.17049
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.67870    9.69480  -0.01610   -0.16607
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.09730    9.10350  -0.00620   -0.06811
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.75920    9.77580  -0.01660   -0.16981
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.04830   11.01360   0.03470    0.31507
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.61560   11.58690   0.02870    0.24769
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.66730   10.64200   0.02530    0.23774
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.07360    9.04500   0.02860    0.31620
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.61360    9.58990   0.02370    0.24714
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.60450    9.58170   0.02280    0.23795
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.94830   10.92130   0.02700    0.24722
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.85760    9.82650   0.03110    0.31649
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.16440   10.14020   0.02420    0.23865
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.41960    9.39000   0.02960    0.31523
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.22540    9.19640   0.02900    0.31534
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.83110    9.80680   0.02430    0.24779
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.36870    9.34650   0.02220    0.23752
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.33000   18.24000   0.09000    0.49342
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.11000   17.00000   0.11000    0.64706
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.90020   12.89470   0.00550    0.04265
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.76650   10.75030   0.01620    0.15069
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.63290   11.61460   0.01830    0.15756
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.23280   12.20810   0.02470    0.20232
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.19790   11.18210   0.01580    0.14130
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.83120    9.81630   0.01490    0.15179
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.33390   10.31760   0.01630    0.15798
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.25680   10.23610   0.02070    0.20223
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.24730   10.23280   0.01450    0.14170
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.13110   10.11520   0.01590    0.15719
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.18850   10.17410   0.01440    0.14154
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.43000   14.49000  -0.06000   -0.41408
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      26.59000   26.39000   0.20000    0.75786
國泰大中華基金                                                   21.64000   21.36000   0.28000    1.31086
國泰小龍基金                                                     16.28000   15.97000   0.31000    1.94114
國泰中小成長基金                                                 47.72000   47.01000   0.71000    1.51032
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.27770    4.20970   0.06800    1.61532
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.52000   19.09000   0.43000    2.25249
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.73800    0.72300   0.01500    2.07469
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.69820    0.68400   0.01420    2.07602
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.07700    2.08570  -0.00870   -0.41713
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.31880    9.30250   0.01630    0.17522
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 7.95340    7.93940   0.01400    0.17634
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.30600    0.30590   0.00010    0.03269
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.46120   11.46020   0.00100    0.00873
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.70890    1.70110   0.00780    0.45853
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.04370   10.00560   0.03810    0.38079
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.33380    0.33320   0.00060    0.18007
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.58470    4.48470   0.10000    2.22980
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     20.91000   20.32000   0.59000    2.90354
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.67910    0.66130   0.01780    2.69167
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.36750    3.27970   0.08780    2.67707
國泰中港台基金台幣級別                                           15.37000   14.87000   0.50000    3.36247
國泰中港台基金美元級別                                            0.50500    0.48960   0.01540    3.14542
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.69000   27.17000   0.52000    1.91388
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.53000   12.77000  -0.24000   -1.87940
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.47000   35.23000   1.24000    3.51973
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.20820   10.17700   0.03120    0.30657
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.20840   10.17720   0.03120    0.30657
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.20850   10.17740   0.03110    0.30558
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33390    0.33360   0.00030    0.08993
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33390    0.33360   0.00030    0.08993
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33390    0.33360   0.00030    0.08993
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40660   12.40650   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     30.32000   30.04000   0.28000    0.93209
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.35770    2.35530   0.00240    0.10190
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.78000   10.70000   0.08000    0.74766
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35260    0.35060   0.00200    0.57045
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47830    0.47830   0.00000    0.00000
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.54000   13.44000   0.10000    0.74405
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47130    0.46890   0.00240    0.51184
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.84000    5.81000   0.03000    0.51635
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18830    0.18770   0.00060    0.31966
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41160    0.40950   0.00210    0.51282
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37290    0.37100   0.00190    0.51213
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43580    0.43350   0.00230    0.53057
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.03000   10.96000   0.07000    0.63869
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.84000    9.78000   0.06000    0.61350
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50240    0.50260  -0.00020   -0.03979
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.96000   20.86000   0.10000    0.47939
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.45000   21.30000   0.15000    0.70423
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.44690    2.44410   0.00280    0.11456
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.23900   11.15900   0.08000    0.71691
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.14910   10.07690   0.07220    0.71649
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36680    0.36480   0.00200    0.54825
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33130    0.32940   0.00190    0.57681
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49440    0.49450  -0.00010   -0.02022
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.91000   11.78000   0.13000    1.10357
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40280    0.39930   0.00350    0.87653
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.90000   18.73000   0.17000    0.90763
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61870    0.61440   0.00430    0.69987
國泰科技生化基金                                                 39.72000   39.31000   0.41000    1.04299
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.59000   26.30000   0.29000    1.10266
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.72000   13.83000  -0.11000   -0.79537
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  40.07660   40.03460   0.04200    0.10491
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.21970   19.20600   0.01370    0.07133
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.09910   20.11700  -0.01790   -0.08898
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.46240   40.27150   0.19090    0.47403
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.22440   41.12660   0.09780    0.23780
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.34110   43.20970   0.13140    0.30410
國泰紐幣2021保本基金                                             12.08940   12.08100   0.00840    0.06953
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.37580   12.36630   0.00950    0.07682
國泰紐幣保本基金                                                 12.37310   12.37070   0.00240    0.01940
國泰高科技基金                                                   14.68000   14.49000   0.19000    1.31125
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.15000   24.82000   0.33000    1.32957
國泰國泰基金台幣級別                                             25.15000   24.82000   0.33000    1.32957
國泰富時中國A50基金                                              18.70000   18.63000   0.07000    0.37574
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33730    0.33680   0.00050    0.14846
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46430    0.46630  -0.00200   -0.42891
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.38000   11.24000   0.14000    1.24555
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37110    0.36730   0.00380    1.03458
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.51110    0.50860   0.00250    0.49155
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.73000   10.64000   0.09000    0.84586
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.33000   10.25000   0.08000    0.78049
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34980    0.34780   0.00200    0.57504
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48160    0.48160   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.57580   10.55660   0.01920    0.18188
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.63440    7.62060   0.01380    0.18109
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35730    0.35670   0.00060    0.16821
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25590    0.25550   0.00040    0.15656
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.12000   11.99000   0.13000    1.08424
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39680    0.39350   0.00330    0.83863
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.18610    2.19340  -0.00730   -0.33282
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44830    1.45310  -0.00480   -0.33033
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33690    0.33650   0.00040    0.11887
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36230    0.36190   0.00040    0.11053
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22540    0.22520   0.00020    0.08881
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.34080   10.32590   0.01490    0.14430
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.72280    6.71310   0.00970    0.14449
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.99000   14.13000  -0.14000   -0.99080
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.70000   34.99000   0.71000    2.02915
國泰價值卓越基金                                                 17.65000   17.50000   0.15000    0.85714
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.22000   11.09000   0.13000    1.17223
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38610    0.38250   0.00360    0.94118
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.28700   39.32240  -0.03540   -0.09003
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.30000   19.97000   0.33000    1.65248
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.38000   19.22000   0.16000    0.83247
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.46000   19.15000   0.31000    1.61880
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.04280   12.03730   0.00550    0.04569
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39500    0.39500   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.56120    9.57610  -0.01490   -0.15560
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.36590    8.33410   0.03180    0.38156
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.58930   10.60360  -0.01430   -0.13486
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.36650    9.33090   0.03560    0.38153
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.15270   11.15180   0.00090    0.00807
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.96560    9.96230   0.00330    0.03312
第一金大中華基金                                                 30.34000   30.15000   0.19000    0.63018
第一金小型精選基金                                               43.79000   43.75000   0.04000    0.09143
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.12000   13.82000   0.30000    2.17077
第一金中國世紀基金-美元                                           9.07020    8.83780   0.23240    2.62961
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.07110    8.83870   0.23240    2.62935
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.56000   10.27000   0.29000    2.82376
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.56000   10.27000   0.29000    2.82376
第一金中概平衡基金                                               27.86000   27.76000   0.10000    0.36023
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24320   15.24300   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.76500  177.76300   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.04200    9.98660   0.05540    0.55474
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.04200    9.98660   0.05540    0.55474
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.13000   10.06000   0.07000    0.69583
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.13000   10.06000   0.07000    0.69583
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.50280   14.31570   0.18710    1.30696
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.50330   14.31620   0.18710    1.30691
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.79000   13.59000   0.20000    1.47167
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.80000   13.59000   0.21000    1.54525
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.83600    9.82320   0.01280    0.13030
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.83920    9.82640   0.01280    0.13026
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.46790    9.44620   0.02170    0.22972
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.49220    9.47040   0.02180    0.23019
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.27690   10.26360   0.01330    0.12958
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.90080    9.87810   0.02270    0.22980
第一金全球大趨勢基金                                             23.64000   23.42000   0.22000    0.93937
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.23410    8.18500   0.04910    0.59988
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.85550    5.82050   0.03500    0.60132
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.54330    9.53000   0.01330    0.13956
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.54450    9.53110   0.01340    0.14059
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.86550    9.85170   0.01380    0.14008
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.86690    9.85310   0.01380    0.14006
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.67960    8.64020   0.03940    0.45601
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.22370   10.17730   0.04640    0.45592
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.68140    9.67730   0.00410    0.04237
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.68290    9.67630   0.00660    0.06821
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.97490    7.96580   0.00910    0.11424
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.83950    8.82380   0.01570    0.17793
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.83970    8.82410   0.01560    0.17679
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.09880   11.09120   0.00760    0.06852
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.09970   11.09210   0.00760    0.06852
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.95650    9.94520   0.01130    0.11362
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.71210   14.68610   0.02600    0.17704
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.07270   13.92340   0.14930    1.07230
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.09010   13.94070   0.14940    1.07168
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.15000   12.98000   0.17000    1.30971
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.18000   13.01000   0.17000    1.30669
第一金亞洲科技基金                                               19.71000   19.60000   0.11000    0.56122
第一金亞洲新興市場基金                                           13.27000   13.15000   0.12000    0.91255
第一金店頭市場基金                                               11.06000   11.01000   0.05000    0.45413
第一金創新趨勢基金                                               28.48000   28.13000   0.35000    1.24422
第一金電子基金                                                   38.20000   37.88000   0.32000    0.84477
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.41000   20.09000   0.32000    1.59283
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.37000   19.58000  -0.21000   -1.07252
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.81000    9.49000   0.32000    3.37197
統一大中華中小基金(美元)                                          9.25000    8.96000   0.29000    3.23661
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.54000   13.08000   0.46000    3.51682
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
統一大滿貫基金-A類型                                             37.51000   37.11000   0.40000    1.07788
統一大滿貫基金-I類型                                             37.51000   37.11000   0.40000    1.07788
統一大龍印基金                                                   15.79000   15.53000   0.26000    1.67418
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.10000    9.79000   0.31000    3.16650
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.53000    9.24000   0.29000    3.13853
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.72000   10.37000   0.35000    3.37512
統一中小基金                                                     30.49000   30.21000   0.28000    0.92685
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.51260    9.50440   0.00820    0.08628
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.12260    9.12590  -0.00330   -0.03616
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.79410    8.78990   0.00420    0.04778
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.24460   11.23500   0.00960    0.08545
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.71180   10.71560  -0.00380   -0.03546
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.32310   10.31800   0.00510    0.04943
統一台灣動力基金                                                 21.36000   21.25000   0.11000    0.51765
統一全天候基金-A類型                                            128.88000  128.42000   0.46000    0.35820
統一全天候基金-I類型                                            128.88000  128.42000   0.46000    0.35820
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.94950    8.88400   0.06550    0.73728
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.89150    8.83710   0.05440    0.61559
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.84410    8.78340   0.06070    0.69108
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.22250    9.15500   0.06750    0.73730
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.16260    9.10660   0.05600    0.61494
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.11380    9.05120   0.06260    0.69162
統一全球債券組合基金                                             11.92940   11.92600   0.00340    0.02851
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.59000   16.23000   0.36000    2.21811
統一全球新科技基金(美元)                                         16.09000   15.76000   0.33000    2.09391
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.27000   14.92000   0.35000    2.34584
統一亞太基金                                                     26.91000   26.59000   0.32000    1.20346
統一亞洲大金磚基金                                               13.09000   12.88000   0.21000    1.63043
統一奔騰基金                                                     69.97000   69.46000   0.51000    0.73424
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65150   16.65130   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.65000   10.42000   0.23000    2.20729
統一強漢基金(美元)                                                9.89000    9.68000   0.21000    2.16942
統一強漢基金(新台幣)                                             25.76000   25.16000   0.60000    2.38474
統一統信基金                                                     36.85000   36.43000   0.42000    1.15290
統一黑馬基金                                                     70.49000   69.96000   0.53000    0.75758
統一新亞洲科技能源基金                                           19.50000   19.10000   0.40000    2.09424
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.01790    8.01680   0.00110    0.01372
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.14200   10.14060   0.00140    0.01381
統一經建基金                                                     54.79000   54.61000   0.18000    0.32961
統一龍馬基金                                                     82.03000   80.96000   1.07000    1.32164
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   26.76000   26.76000   0.00000    0.00000
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            52.20000   51.52000   0.68000    1.31988
野村中國機會基金                                                 14.02000   13.83000   0.19000    1.37383
野村巴西基金                                                      5.19000    5.10000   0.09000    1.76471
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        11.87000   11.89000  -0.02000   -0.16821
野村台灣高股息基金                                               22.89000   22.72000   0.17000    0.74824
野村台灣運籌基金                                                 39.35000   38.69000   0.66000    1.70587
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.44810    9.44890  -0.00080   -0.00847
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.41410    9.43180  -0.01770   -0.18766
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.46680    9.48400  -0.01720   -0.18136
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.65310    9.65400  -0.00090   -0.00932
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.56960    9.58760  -0.01800   -0.18774
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.53500    9.55240  -0.01740   -0.18215
野村平衡基金                                                     20.79000   20.68000   0.11000    0.53191
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.46000   13.44000   0.02000    0.14881
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
野村全球生技醫療基金                                             17.91000   17.63000   0.28000    1.58820
野村全球品牌基金                                                 28.74000   28.45000   0.29000    1.01933
野村全球氣候變遷基金                                              8.66000    8.62000   0.04000    0.46404
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.97000   12.89000   0.08000    0.62064
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.10000   11.06000   0.04000    0.36166
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.39000   19.27000   0.12000    0.62273
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.19000   12.15000   0.04000    0.32922
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.42550   10.42750  -0.00200   -0.01918
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.32240   10.31970   0.00270    0.02616
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.54480    9.51020   0.03460    0.36382
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.29880    9.26480   0.03400    0.36698
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.87060    8.82990   0.04070    0.46093
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.14920   11.10890   0.04030    0.36277
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.65240   10.61330   0.03910    0.36841
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.22050   10.17370   0.04680    0.46001
野村成長基金                                                     29.12000   28.81000   0.31000    1.07602
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.98110    8.95690   0.02420    0.27018
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.99530    8.97030   0.02500    0.27870
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.10970    9.06920   0.04050    0.44657
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.38640    9.36100   0.02540    0.27134
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.31560    9.28970   0.02590    0.27880
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.43690    9.39490   0.04200    0.44705
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.69000    8.60000   0.09000    1.04651
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.45000   12.31000   0.14000    1.13729
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.50750    9.51250  -0.00500   -0.05256
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.52460    9.53120  -0.00660   -0.06925
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.58970    9.58360   0.00610    0.06365
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.00940   10.01450  -0.00510   -0.05093
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.93950    9.94630  -0.00680   -0.06837
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.01370   10.00730   0.00640    0.06395
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.53040    8.54170  -0.01130   -0.13229
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.13120    9.15240  -0.02120   -0.23163
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         8.99790    9.01930  -0.02140   -0.23727
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        12.92570   12.94290  -0.01720   -0.13289
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      11.98380   12.01200  -0.02820   -0.23477
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.77060    9.79390  -0.02330   -0.23790
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.16370   10.15050   0.01320    0.13004
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.85720    9.84310   0.01410    0.14325
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.38830    9.36670   0.02160    0.23060
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.14500   11.11930   0.02570    0.23113
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.10890   10.06450   0.04440    0.44115
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.18110   11.14470   0.03640    0.32661
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.69830   10.66320   0.03510    0.32917
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.44520   10.39950   0.04570    0.43944
野村泰國基金                                                     39.67000   39.62000   0.05000    0.12620
野村高科技基金                                                   13.74000   13.75000  -0.01000   -0.07273
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.15290   10.08570   0.06720    0.66629
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.35710   10.30820   0.04890    0.47438
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.58570   10.53390   0.05180    0.49175
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.73560    9.68730   0.04830    0.49859
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.60970    9.54630   0.06340    0.66413
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.53590    9.48740   0.04850    0.51120
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.87180   11.81590   0.05590    0.47309
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.04520   12.98330   0.06190    0.47677
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.84490   10.79100   0.05390    0.49949
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.71100   10.64030   0.07070    0.66445
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.87580   10.82050   0.05530    0.51107
野村貨幣市場基金                                                 16.25860   16.25840   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.54000   15.46000   0.08000    0.51746
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.01900   10.01730   0.00170    0.01697
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.93210    7.92690   0.00520    0.06560
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.71380   11.70610   0.00770    0.06578
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.76000    7.77000  -0.01000   -0.12870
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
野村精選貨幣市場基金                                             12.07510   12.07510   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.43000   12.33000   0.10000    0.81103
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.61000   11.51000   0.10000    0.86881
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.34000   11.26000   0.08000    0.71048
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.99000    7.95000   0.04000    0.50314
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.33000   11.27000   0.06000    0.53239
野村積極成長基金                                                 12.29000   12.16000   0.13000    1.06908
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     10.05000    9.95000   0.10000    1.00503
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  36.73000   36.37000   0.36000    0.98983
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.16780   10.15730   0.01050    0.10337
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.55690    8.54870   0.00820    0.09592
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.97040    7.96180   0.00860    0.10802
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.81130    7.80250   0.00880    0.11278
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.55260   11.54130   0.01130    0.09791
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.52070   10.50940   0.01130    0.10752
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.34240   10.33080   0.01160    0.11229
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.55000   10.43000   0.12000    1.15053
野村環球基金-人民幣計價                                          16.12000   15.96000   0.16000    1.00251
野村環球基金-美元計價                                            12.67000   12.54000   0.13000    1.03668
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.57000   17.36000   0.21000    1.20968
野村鴻利基金                                                     23.91000   23.74000   0.17000    0.71609
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85470   16.85460   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.33000   20.96000   0.37000    1.76527
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.66000   13.48000   0.18000    1.33531
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.97000   14.90000   0.07000    0.46980
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.08930   10.08380   0.00550    0.05454
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.23820   13.23080   0.00740    0.05593
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.64420    9.64410   0.00010    0.00104
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.62540    9.62690  -0.00150   -0.01558
凱基台商天下基金                                                 13.18000   13.07000   0.11000    0.84162
凱基台灣精五門基金                                               21.21000   21.05000   0.16000    0.76010
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.38000   10.33000   0.05000    0.48403
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.75840   10.72020   0.03820    0.35634
凱基亞太高股息基金                                               12.70000   12.57000   0.13000    1.03421
凱基亞洲四金磚基金                                               17.53000   17.34000   0.19000    1.09573
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.75000   13.63000   0.12000    0.88041
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.80580   12.66630   0.13950    1.10135
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.51000   12.35000   0.16000    1.29555
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53780   11.53770   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.54000   27.26000   0.28000    1.02715
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.87000   22.47000   0.40000    1.78015
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.35730   22.01340   0.34390    1.56223
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.68000   17.50000   0.18000    1.02857
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.04250   16.90130   0.14120    0.83544
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.74000    7.65000   0.09000    1.17647
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.77000   11.73000   0.04000    0.34101
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.82150   11.75230   0.06920    0.58882
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.21000   11.12000   0.09000    0.80935
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.61820   11.47440   0.14380    1.25322
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.80000   11.63000   0.17000    1.46174
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.20000   13.07000   0.13000    0.99464
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.05050   12.93870   0.11180    0.86407
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.71000   13.97000  -0.26000   -1.86113
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       35.40000   34.20000   1.20000    3.50877
富邦NASDAQ-100基金                                               30.86000   30.29000   0.57000    1.88181
富邦上証180基金                                                  28.59000   28.44000   0.15000    0.52743
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.21660    0.21280   0.00380    1.78571
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.62000    6.49000   0.13000    2.00308
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.73000    7.75000  -0.02000   -0.25806
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 36.66000   36.35000   0.31000    0.85282
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.57500   11.49570   0.07930    0.68982
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.76850   10.68090   0.08760    0.82016
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.44020   10.30510   0.13510    1.31100
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.14340   10.07390   0.06950    0.68990
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.36130    9.28520   0.07610    0.81958
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.08350    8.96600   0.11750    1.31051
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.60090   20.59100   0.00990    0.04808
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.30010   11.29910   0.00100    0.00885
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.51570   10.44720   0.06850    0.65568
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.50930   12.51340  -0.00410   -0.03276
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.84750    1.84720   0.00030    0.01624
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.16930    9.17230  -0.00300   -0.03271
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.40080    1.40060   0.00020    0.01428
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.63530   11.63820  -0.00290   -0.02492
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71200    1.70950   0.00250    0.14624
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.07250   10.07500  -0.00250   -0.02481
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.50100    1.49870   0.00230    0.15347
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.68000   14.84000  -0.16000   -1.07817
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.23000   22.72000   0.51000    2.24472
富邦日本東証基金                                                 22.18000   21.90000   0.28000    1.27854
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.15000   42.94000   0.21000    0.48905
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  49.70000   49.03000   0.67000    1.36651
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.27000   50.59000   0.68000    1.34414
富邦台灣心基金                                                   24.71000   24.53000   0.18000    0.73380
富邦台灣釆吉50基金                                               48.44000   47.84000   0.60000    1.25418
富邦台灣科技指數基金                                             51.73000   50.96000   0.77000    1.51099
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.19610   40.93390   0.26220    0.64054
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.94950   40.79830   0.15120    0.37060
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29530    0.29400   0.00130    0.44218
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.22000    9.16000   0.06000    0.65502
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.45330    2.46220  -0.00890   -0.36147
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33940    0.33880   0.00060    0.17710
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.56570   10.54950   0.01620    0.15356
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.13180    2.13950  -0.00770   -0.35990
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32560    0.32500   0.00060    0.18462
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.11960    9.10560   0.01400    0.15375
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.85000   23.58000   0.27000    1.14504
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.37000   14.46000  -0.09000   -0.62241
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               30.81000   30.35000   0.46000    1.51565
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63290   15.63270   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     70.86000   70.47000   0.39000    0.55343
富邦科技基金                                                     28.34000   28.08000   0.26000    0.92593
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.22850   40.15090   0.07760    0.19327
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.44070   40.38200   0.05870    0.14536
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.19450   39.13700   0.05750    0.14692
富邦恒生國企ETF基金                                              20.16000   20.12000   0.04000    0.19881
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.17000   14.17000   0.00000    0.00000
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            27.81000   27.70000   0.11000    0.39711
富邦高成長基金                                                   27.03000   26.82000   0.21000    0.78300
富邦基金                                                         14.53000   14.39000   0.14000    0.97290
富邦深証100基金                                                  10.04000    9.96000   0.08000    0.80321
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.71000   20.59000   0.12000    0.58281
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40700    0.40610   0.00090    0.22162
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.21260   12.19880   0.01380    0.11313
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.47940    9.46870   0.01070    0.11300
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30310    0.30240   0.00070    0.23148
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.83100    8.82100   0.01000    0.11337
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.51390    9.49220   0.02170    0.22861
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.94970    9.90720   0.04250    0.42898
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.44190    9.42030   0.02160    0.22929
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.86120    9.81900   0.04220    0.42978
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.10000   19.92000   0.18000    0.90361
富邦精準基金                                                     51.72000   51.41000   0.31000    0.60300
富邦精銳中小基金                                                 13.21000   13.14000   0.07000    0.53272
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.80000   20.58000   0.22000    1.06900
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.48000   21.20000   0.28000    1.32075
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.58000    7.66000  -0.08000   -1.04439
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.47000   15.16000   0.31000    2.04485
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.46000   20.42000   0.04000    0.19589
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.19660   10.20300  -0.00640   -0.06273
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.39190   10.34270   0.04920    0.47570
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.43320   10.35930   0.07390    0.71337
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.93820    9.94440  -0.00620   -0.06235
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.08220   10.03440   0.04780    0.47636
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.10390   10.03240   0.07150    0.71269
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富達台灣成長基金                                                 30.71000   30.33000   0.38000    1.25288
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.49620    8.46900   0.02720    0.32117
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     8.92990    8.93480  -0.00490   -0.05484
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.69340    8.69300   0.00040    0.00460
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.39460    9.36490   0.02970    0.31714
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.31730    9.32240  -0.00510   -0.05471
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.07080    9.07020   0.00060    0.00662
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.13070    9.13030   0.00040    0.00438
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.46720    8.44400   0.02320    0.27475
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.39930    9.40820  -0.00890   -0.09460
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.92020    8.92340  -0.00320   -0.03586
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.47130   10.44270   0.02860    0.27388
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.14020   10.14980  -0.00960   -0.09458
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.69000    9.69320  -0.00320   -0.03301
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.03380    9.03650  -0.00270   -0.02988
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.51310    9.51600  -0.00290   -0.03047
富達卓越領航全球組合基金                                         15.23000   15.12000   0.11000    0.72751
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.68900    8.66570   0.02330    0.26888
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.30130    9.31110  -0.00980   -0.10525
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.01970    9.02360  -0.00390   -0.04322
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.83700    9.81100   0.02600    0.26501
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.71030    9.72060  -0.01030   -0.10596
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.45260    9.45710  -0.00450   -0.04758
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.10180    9.10550  -0.00370   -0.04063
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.51230    9.51630  -0.00400   -0.04203
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.27000   10.07000   0.20000    1.98610
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.31000   11.04000   0.27000    2.44565
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.84000    9.59000   0.25000    2.60688
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.49000    8.33000   0.16000    1.92077
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.99000    9.75000   0.24000    2.46154
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.67000    9.42000   0.25000    2.65393
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.33450    9.34960  -0.01510   -0.16150
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 8.89360    8.89290   0.00070    0.00787
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.49880    8.49080   0.00800    0.09422
富蘭克林華美中華基金                                             13.97000   13.64000   0.33000    2.41935
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.71000   21.44000   0.27000    1.25933
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               21.12000   20.92000   0.20000    0.95602
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.07000   11.02000   0.05000    0.45372
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.65000   10.58000   0.07000    0.66163
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.92800    7.91730   0.01070    0.13515
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.07860    9.07290   0.00570    0.06282
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.72850    9.72230   0.00620    0.06377
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.26280    9.25030   0.01250    0.13513
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.00590   10.99610   0.00980    0.08912
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.73700    8.72920   0.00780    0.08936
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.18710    9.17890   0.00820    0.08934
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.07270   13.06490   0.00780    0.05970
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.24650   10.24040   0.00610    0.05957
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.05700   10.04700   0.01000    0.09953
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.66280    7.65520   0.00760    0.09928
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.13880    9.12970   0.00910    0.09967
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.61310   10.59360   0.01950    0.18407
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.55170    7.53780   0.01390    0.18440
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.02510    9.00840   0.01670    0.18538
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.34820   10.34010   0.00810    0.07834
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.70690    7.70090   0.00600    0.07791
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.17060    8.15810   0.01250    0.15322
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.19640    9.18910   0.00730    0.07944
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.92600    9.91810   0.00790    0.07965
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.53400   12.51490   0.01910    0.15262
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.68000    9.48000   0.20000    2.10970
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.85000    9.63000   0.22000    2.28453
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.72000    8.84000  -0.12000   -1.35747
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.04000   11.20000  -0.16000   -1.42857
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.74000    8.69000   0.05000    0.57537
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.82000    9.76000   0.06000    0.61475
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.94000    9.88000   0.06000    0.60729
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.86000    9.80000   0.06000    0.61224
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.57000   10.50000   0.07000    0.66667
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.55000    9.48000   0.07000    0.73840
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.22000   10.14000   0.08000    0.78895
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.27400   13.14220   0.13180    1.00288
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.90000    9.83000   0.07000    0.71211
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.81000    9.72000   0.09000    0.92593
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.94000    9.83000   0.11000    1.11902
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.63000    9.54000   0.09000    0.94340
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.76000    9.65000   0.11000    1.13990
富蘭克林華美第一富基金                                           44.25000   43.90000   0.35000    0.79727
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29800   10.29780   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.55000    9.50000   0.05000    0.52632
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.68000    9.61000   0.07000    0.72841
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.04000    9.98000   0.06000    0.60120
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.98000   13.94000   0.04000    0.28694
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.36000   13.26000   0.10000    0.75415
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.35000   15.20000   0.15000    0.98684
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.07280    8.10310  -0.03030   -0.37393
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.03350   10.97740   0.05610    0.51105
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.60060    9.59360   0.00700    0.07297
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.94330   10.93530   0.00800    0.07316
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.93610    6.92540   0.01070    0.15450
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.13600    9.12630   0.00970    0.10629
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.16910   10.15840   0.01070    0.10533
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.55930   10.54310   0.01620    0.15365
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復華1至5年期高收益債券基金                                       20.14000   20.08000   0.06000    0.29880
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.59240   11.59140   0.00100    0.00863
復華人生目標基金                                                 41.89570   41.64230   0.25340    0.60852
復華大中華中小策略基金                                           10.15000    9.92000   0.23000    2.31855
復華中小精選基金                                                 86.57000   85.47000   1.10000    1.28700
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.79000    9.62000   0.17000    1.76715
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.87000    8.67000   0.20000    2.30681
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.33000   12.28000   0.05000    0.40717
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.35000   11.31000   0.04000    0.35367
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.09000   10.99000   0.10000    0.90992
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
復華台灣智能基金                                                 12.72000   12.61000   0.11000    0.87232
復華全方位基金                                                   35.48000   34.92000   0.56000    1.60367
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.38000   14.12000   0.26000    1.84136
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        22.34000   21.90000   0.44000    2.00913
復華全球平衡基金-美元                                             9.72000    9.65000   0.07000    0.72539
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.46000   20.27000   0.19000    0.93735
復華全球物聯網科技基金-美元                                      18.22000   17.69000   0.53000    2.99604
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    17.34000   16.80000   0.54000    3.21429
復華全球原物料基金                                                9.56000    9.47000   0.09000    0.95037
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.05000   13.86000   0.19000    1.37085
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.44720   11.44260   0.00460    0.04020
復華全球債券基金                                                 13.51240   13.51640  -0.00400   -0.02959
復華全球債券組合基金                                             14.65000   14.65000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.81000   14.66000   0.15000    1.02319
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.38000   10.27000   0.11000    1.07108
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.06000   10.99000   0.07000    0.63694
復華有利貨幣市場基金                                             13.43010   13.43000   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 13.40000   13.28000   0.12000    0.90361
復華亞太成長基金                                                 16.95000   16.47000   0.48000    2.91439
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.62000   10.41000   0.21000    2.01729
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      11.13000   10.89000   0.24000    2.20386
復華東協世紀基金                                                 12.30000   12.26000   0.04000    0.32626
復華南非幣長期收益基金A                                          13.12000   13.09000   0.03000    0.22918
復華南非幣長期收益基金B                                           8.19000    8.18000   0.01000    0.12225
復華南非幣短期收益基金A                                          13.48000   13.47000   0.01000    0.07424
復華南非幣短期收益基金B                                           9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
復華美國新星基金-美元                                            13.40000   13.20000   0.20000    1.51515
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.41000   13.18000   0.23000    1.74507
復華恒生基金                                                     21.25000   21.17000   0.08000    0.37789
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.59000    8.61000  -0.02000   -0.23229
復華恒生單日正向二倍基金                                         32.91000   32.73000   0.18000    0.54995
復華神盾基金                                                     29.39860   29.19640   0.20220    0.69255
復華高成長基金                                                   76.93000   75.52000   1.41000    1.86706
復華高益策略組合基金                                             13.00000   13.00000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.39070   14.39050   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         19.43000   19.46000  -0.03000   -0.15416
復華富時台灣高股息低波動基金                                     51.66000   51.28000   0.38000    0.74103
復華復華基金                                                     24.19000   23.74000   0.45000    1.89553
復華華人世紀基金                                                 19.46000   19.06000   0.40000    2.09864
復華傳家二號基金                                                 33.07200   32.86280   0.20920    0.63659
復華傳家基金                                                     29.04590   28.88570   0.16020    0.55460
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.90000   14.89000   0.01000    0.06716
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.79000   11.73000   0.06000    0.51151
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.39000   14.30000   0.09000    0.62937
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.96000    9.89000   0.07000    0.70779
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
復華新興人民幣債券基金A                                          11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.35000   19.27000   0.08000    0.41515
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.64000    5.62000   0.02000    0.35587
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.41000   12.37000   0.04000    0.32336
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.71000   12.67000   0.04000    0.31571
復華新興市場短期收益基金                                         10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.34000    9.26000   0.08000    0.86393
復華滬深300 A股基金                                              21.73000   21.63000   0.10000    0.46232
復華數位經濟基金                                                 70.08000   69.02000   1.06000    1.53579
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.45000   11.31000   0.14000    1.23784
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.74450    9.73500   0.00950    0.09759
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.59180    9.58250   0.00930    0.09705
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.89830    9.88860   0.00970    0.09809
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.71320    9.70380   0.00940    0.09687
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.68810    9.67620   0.01190    0.12298
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.09800   10.06550   0.03250    0.32289
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.66030    9.65980   0.00050    0.00518
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.06860   10.04800   0.02060    0.20502
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.65920    9.65870   0.00050    0.00518
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.07200   10.05130   0.02070    0.20594
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.23280    9.24410  -0.01130   -0.12224
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.56640    8.53870   0.02770    0.32441
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.45620    8.41200   0.04420    0.52544
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.43610   11.44980  -0.01370   -0.11965
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.62720   10.59280   0.03440    0.32475
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.61360   10.55810   0.05550    0.52566
景順主流基金                                                     19.49000   19.12000   0.37000    1.93515
景順台灣科技基金                                                 34.11000   33.40000   0.71000    2.12575
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.37000    9.33000   0.04000    0.42872
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.12000   11.08000   0.04000    0.36101
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.64000   10.60000   0.04000    0.37736
景順全球科技基金                                                 22.58000   22.19000   0.39000    1.75755
景順全球康健基金                                                 18.65000   18.37000   0.28000    1.52422
景順貨幣市場基金                                                 15.93060   15.93050   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     35.80000   35.16000   0.64000    1.82025
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.42000   15.17000   0.25000    1.64799
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.28000   14.03000   0.25000    1.78190
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.80000   10.69000   0.11000    1.02900
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.85000   10.72000   0.13000    1.21269
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.97000   10.86000   0.11000    1.01289
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.04000   10.91000   0.13000    1.19157
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.59370    8.59620  -0.00250   -0.02908
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.02450    8.02450   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.97030   10.97350  -0.00320   -0.02916
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.21940   10.21940   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.84000    7.70000   0.14000    1.81818
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.75000    7.64000   0.11000    1.43979
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.26000   11.08000   0.18000    1.62455
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.40730    9.41730  -0.01000   -0.10619
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.50540    9.49630   0.00910    0.09583
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.69320    9.70330  -0.01010   -0.10409
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.79690    9.78760   0.00930    0.09502
華南永昌永昌基金                                                 19.89000   19.51000   0.38000    1.94772
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.23630   14.23030   0.00600    0.04216
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
華南永昌全球精品基金                                             16.03000   15.90000   0.13000    0.81761
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.72000   11.62000   0.10000    0.86059
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.57000   11.45000   0.12000    1.04803
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.95000   13.83000   0.12000    0.86768
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.70000   13.56000   0.14000    1.03245
華南永昌物聯網精選基金                                           12.44000   12.23000   0.21000    1.71709
華南永昌策略報酬基金                                             10.18000   10.06000   0.12000    1.19284
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19540   16.19520   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.68140   24.47680   0.20460    0.83589
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93150   11.93130   0.00020    0.00168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.00010    9.99980   0.00030    0.00300
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.07950   10.01390   0.06560    0.65509
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.66240    9.66210   0.00030    0.00310
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.70730    9.64410   0.06320    0.65532
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.81670    9.81840  -0.00170   -0.01731
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.83500    9.77300   0.06200    0.63440
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.57790    9.57960  -0.00170   -0.01775
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.58930    9.52750   0.06180    0.64865
華頓中小型基金                                                   28.42000   28.24000   0.18000    0.63739
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.32450   12.10310   0.22140    1.82928
華頓台灣基金                                                     35.00000   34.85000   0.15000    0.43042
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51390   11.51370   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                             18.06000   17.84000   0.22000    1.23318
華頓全球高收益債券基金A                                          13.34050   13.31360   0.02690    0.20205
華頓全球高收益債券基金B                                           8.31570    8.29890   0.01680    0.20244
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.86000    5.83000   0.03000    0.51458
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.75980    2.71680   0.04300    1.58274
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.61220   12.33580   0.27640    2.24063
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.41290    0.40470   0.00820    2.02619
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.56380   11.49400   0.06980    0.60727
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.51740   10.46570   0.05170    0.49399
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.50620   10.37560   0.13060    1.25872
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.50760    9.38940   0.11820    1.25887
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.82650   10.71340   0.11310    1.05569
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.84680    9.74690   0.09990    1.02494
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.80000   11.55000   0.25000    2.16450
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.38000   10.10000   0.28000    2.77228
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.24000   10.96000   0.28000    2.55474
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.44570    2.44810  -0.00240   -0.09804
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.99720    2.00680  -0.00960   -0.47837
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.71810   11.67770   0.04040    0.34596
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.55280    9.51990   0.03290    0.34559
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36530    0.36400   0.00130    0.35714
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30490    0.30410   0.00080    0.26307
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.40000    3.37000   0.03000    0.89021
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.54000   15.29000   0.25000    1.63506
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.51000    0.50000   0.01000    2.00000
匯豐台灣精典基金                                                 25.12000   24.79000   0.33000    1.33118
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.42000   12.27000   0.15000    1.22249
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.36000    8.32000   0.04000    0.48077
匯豐安富基金                                                     25.92000   25.71000   0.21000    0.81680
匯豐成功基金                                                     40.87000   40.35000   0.52000    1.28872
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.96000   10.93000   0.03000    0.27447
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.03000   11.00000   0.03000    0.27273
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.49830    2.51090  -0.01260   -0.50181
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.27780    2.29080  -0.01300   -0.56749
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.40540   11.40440   0.00100    0.00877
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.80660    7.80550   0.00110    0.01409
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37450    0.37470  -0.00020   -0.05338
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33460    0.33480  -0.00020   -0.05974
匯豐金磚動力基金                                                 13.95000   13.79000   0.16000    1.16026
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97710   14.97700   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.16000    5.13000   0.03000    0.58480
匯豐新鑽動力基金                                                 10.89000   10.85000   0.04000    0.36866
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.45890    5.42670   0.03220    0.59336
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.03390    9.00190   0.03200    0.35548
匯豐龍鳳基金-A類型                                               54.06000   53.34000   0.72000    1.34983
匯豐龍鳳基金-I類型                                               54.06000   53.34000   0.72000    1.34983
匯豐龍騰電子基金                                                 39.29000   38.77000   0.52000    1.34124
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.24540   12.24180   0.00360    0.02941
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   22.55000   22.31000   0.24000    1.07575
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.16000   10.87000   0.29000    2.66789
新光中國成長基金(美元)                                           11.53000   11.26000   0.27000    2.39787
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.40000   11.11000   0.29000    2.61026
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.28160   10.24810   0.03350    0.32689
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.80860    9.81270  -0.00410   -0.04178
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.02300   10.01180   0.01120    0.11187
新光台灣富貴基金                                                 23.72000   23.42000   0.30000    1.28096
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.94000    8.91000   0.03000    0.33670
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.15000   12.00000   0.15000    1.25000
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.74000   11.58000   0.16000    1.38169
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.99200    9.98790   0.00410    0.04105
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.67730    9.65840   0.01890    0.19568
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.64450    9.64100   0.00350    0.03630
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.33080    9.31260   0.01820    0.19543
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.39000   10.31000   0.08000    0.77595
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.91000    9.85000   0.06000    0.60914
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.93000    9.86000   0.07000    0.70994
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43660   15.43640   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.87000    9.80000   0.07000    0.71429
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.28000    9.24000   0.04000    0.43290
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.69000    9.62000   0.07000    0.72765
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.66000    9.60000   0.06000    0.62500
新光亞洲精選基金-美金                                            23.39000   23.18000   0.21000    0.90595
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.49000   23.24000   0.25000    1.07573
新光兩岸優勢基金                                                 12.90000   12.61000   0.29000    2.29976
新光店頭基金                                                     27.97000   27.82000   0.15000    0.53918
新光南非幣保本基金                                               11.80000   11.80000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
新光特選內需收益ETF基金                                          20.28000   20.17000   0.11000    0.54536
新光創新科技基金                                                 16.56000   16.42000   0.14000    0.85262
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.62070    9.59950   0.02120    0.22084
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.91700    9.90740   0.00960    0.09690
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.57870    9.56130   0.01740    0.18198
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.14020    9.12010   0.02010    0.22039
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.42860    9.41950   0.00910    0.09661
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.10500    9.08870   0.01630    0.17934
新光澳幣八年期保本基金                                           10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.86000   11.84000   0.02000    0.16892
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.97510    9.96700   0.00810    0.08127
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.73590    9.72790   0.00800    0.08224
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.70960    9.69390   0.01570    0.16196
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.90840    9.89240   0.01600    0.16174
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.86100    9.84990   0.01110    0.11269
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.66090    9.64980   0.01110    0.11503
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.63090    9.62160   0.00930    0.09666
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.83100    9.82140   0.00960    0.09775
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.50000    7.43000   0.07000    0.94213
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.45110    9.45100   0.00010    0.00106
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.08750    9.08760  -0.00010   -0.00110
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.42090    9.41890   0.00200    0.02123
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.10810    9.10620   0.00190    0.02086
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.18160    9.17900   0.00260    0.02833
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.55780    9.55510   0.00270    0.02826
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.33660   13.32230   0.01430    0.10734
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.23590    8.22700   0.00890    0.10818
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.52890   37.41170   0.11720    0.31327
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.83640   38.71860   0.11780    0.30425
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.95090   39.75530   0.19560    0.49201
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.15530   11.15430   0.00100    0.00897
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.12670   10.12380   0.00290    0.02865
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.79340   13.41620   0.37720    2.81153
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.61380   10.34210   0.27170    2.62713
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.88000   10.58000   0.30000    2.83554
群益大印度基金-人民幣                                            13.80090   13.67530   0.12560    0.91844
群益大印度基金-美元                                              13.36220   13.26450   0.09770    0.73655
群益大印度基金-新臺幣                                            12.55000   12.43000   0.12000    0.96541
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.47080   12.40200   0.06880    0.55475
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.38100   12.33490   0.04610    0.37374
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.52000   11.45000   0.07000    0.61135
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.56550   11.50170   0.06380    0.55470
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.47830   10.43920   0.03910    0.37455
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.77000    9.71000   0.06000    0.61792
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.00740    9.95220   0.05520    0.55465
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.10280    9.06890   0.03390    0.37380
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.52000    9.47000   0.05000    0.52798
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.65880    9.60550   0.05330    0.55489
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.08010    9.04630   0.03380    0.37363
群益中小型股基金                                                 53.54000   52.99000   0.55000    1.03793
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.83850    9.77560   0.06290    0.64344
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.40340    9.36010   0.04330    0.46260
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.73410    8.67650   0.05760    0.66386
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.69660    8.64100   0.05560    0.64344
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.31180    8.27350   0.03830    0.46292
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.72090    7.67000   0.05090    0.66362
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.75250   10.74870   0.00380    0.03535
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.56790   10.56440   0.00350    0.03313
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.75920    9.75420   0.00500    0.05126
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.60240    9.34470   0.25770    2.75771
群益中國新機會基金N-美元                                          9.07730    8.84950   0.22780    2.57416
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.61000    9.35000   0.26000    2.78075
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.51590    8.28730   0.22860    2.75844
群益中國新機會基金-美元                                           9.70580    9.46230   0.24350    2.57337
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.17000    8.92000   0.25000    2.80269
群益平衡王基金                                                   19.90040   19.76340   0.13700    0.69320
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.27000    8.25000   0.02000    0.24242
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.01000    6.00000   0.01000    0.16667
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.82230   10.79800   0.02430    0.22504
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.63470   10.62980   0.00490    0.04610
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.74510    9.72320   0.02190    0.22523
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.57630    9.57190   0.00440    0.04597
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.17010   10.18570  -0.01560   -0.15316
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.96680    9.97700  -0.01020   -0.10224
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.55880    9.57350  -0.01470   -0.15355
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.46540    9.47510  -0.00970   -0.10237
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.22900   10.24470  -0.01570   -0.15325
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.27940   10.28990  -0.01050   -0.10204
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.72730    9.74220  -0.01490   -0.15294
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.12730   10.13770  -0.01040   -0.10259
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.11530   10.09880   0.01650    0.16339
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.35700    7.34490   0.01210    0.16474
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.07290   10.06370   0.00920    0.09142
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.97360    9.96430   0.00930    0.09333
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.10720   10.08940   0.01780    0.17642
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.07280   10.06370   0.00910    0.09042
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.97360    9.96430   0.00930    0.09333
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.10720   10.08930   0.01790    0.17742
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.07290   10.06380   0.00910    0.09042
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.97360    9.96430   0.00930    0.09333
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.10720   10.08930   0.01790    0.17742
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.07290   10.06370   0.00920    0.09142
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.97360    9.96430   0.00930    0.09333
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.10720   10.08930   0.01790    0.17742
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.17000   11.00000   0.17000    1.54545
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.86010   15.65470   0.20540    1.31207
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.49000   15.26000   0.23000    1.50721
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.61000   10.50000   0.11000    1.04762
群益印度中小基金N-美元                                            9.89650    9.79230   0.10420    1.06410
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.26000    9.14000   0.12000    1.31291
群益印度中小基金-人民幣                                          15.50240   15.31160   0.19080    1.24611
群益印度中小基金-美元                                            14.15460   14.00550   0.14910    1.06458
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.21000   16.00000   0.21000    1.31250
群益多利策略組合基金                                             11.41000   11.40000   0.01000    0.08772
群益多重收益組合基金                                             13.55000   13.54000   0.01000    0.07386
群益多重資產組合基金                                             15.49000   15.43000   0.06000    0.38885
群益安家基金                                                     27.79940   27.59500   0.20440    0.74071
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07630   16.07610   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             24.09000   23.67000   0.42000    1.77440
群益亞太中小基金                                                 13.08000   12.87000   0.21000    1.63170
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.04000   16.90000   0.14000    0.82840
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.68750    9.67390   0.01360    0.14058
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.46690    7.45650   0.01040    0.13948
群益店頭市場基金                                                116.61000  116.44000   0.17000    0.14600
群益東方盛世基金                                                  9.17000    9.08000   0.09000    0.99119
群益東協成長基金-人民幣                                          12.99960   12.93400   0.06560    0.50719
群益東協成長基金-美元                                            11.74700   11.70870   0.03830    0.32711
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.50000   11.44000   0.06000    0.52448
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.22450   11.15460   0.06990    0.62665
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.66460   10.60070   0.06390    0.60279
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.10660   10.03780   0.06880    0.68541
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.88290    9.82130   0.06160    0.62721
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.39300    9.33680   0.05620    0.60192
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.89940    8.83880   0.06060    0.68561
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.67160    9.61130   0.06030    0.62739
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.56020    9.50300   0.05720    0.60192
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.94200    9.87440   0.06760    0.68460
群益長安基金                                                     32.07000   31.72000   0.35000    1.10340
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.18630   14.98200   0.20430    1.36364
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.52000   14.29000   0.23000    1.60952
群益真善美基金                                                   18.11820   18.09740   0.02080    0.11493
群益馬拉松基金A類型                                             139.59000  138.65000   0.94000    0.67797
群益深証中小板基金                                               13.71000   13.60000   0.11000    0.80882
群益創新科技基金                                                 37.49000   37.04000   0.45000    1.21490
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.01260    9.82990   0.18270    1.85862
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.48660    9.33030   0.15630    1.67519
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.79000    9.61000   0.18000    1.87305
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.90360   10.70460   0.19900    1.85901
群益華夏盛世基金-美元                                            10.46040   10.28800   0.17240    1.67574
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.08000   16.76000   0.32000    1.90931
群益奧斯卡基金                                                   31.18000   30.81000   0.37000    1.20091
群益新興金鑽基金-美元                                            12.46390   12.32700   0.13690    1.11057
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.43000    9.30000   0.13000    1.39785
群益葛萊美基金                                                   26.80000   26.38000   0.42000    1.59212
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.51000   20.43000   0.08000    0.39158
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.26000    8.35000  -0.09000   -1.07784
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.60000   13.32000   0.28000    2.10210
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.69580   11.64570   0.05010    0.43020
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.28910   11.25650   0.03260    0.28961
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.20570   11.16840   0.03730    0.33398
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.58950    8.55270   0.03680    0.43027
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.16040    9.13390   0.02650    0.29013
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.39000    8.36000   0.03000    0.35885
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.76820    8.73900   0.02920    0.33413
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.12530   10.09600   0.02930    0.29021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.68000    9.63000   0.05000    0.51921
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.11000   10.05000   0.06000    0.59701
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     31.55000   31.25000   0.30000    0.96000
德信中國精選成長基金                                             11.30000   11.05000   0.25000    2.26244
德信台灣主流中小基金                                             21.48000   21.22000   0.26000    1.22526
德信新興股票組合基金                                             11.11000   11.10000   0.01000    0.09009
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92730   11.92720   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.75950   10.75520   0.00430    0.03998
德信數位時代基金                                                 28.18000   27.91000   0.27000    0.96740
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65550   11.65540   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.86000   16.51000   0.35000    2.11993
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.57000   19.46000   0.11000    0.56526
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.30000    7.29000   0.01000    0.13717
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.91810    9.97360  -0.05550   -0.55647
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.13480   14.20890  -0.07410   -0.52150
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               7.89620    7.88410   0.01210    0.15347
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     10.74790   10.74810  -0.00020   -0.00186
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     10.99380   10.99390  -0.00010   -0.00091
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.59150   12.57210   0.01940    0.15431
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.43000   18.31000   0.12000    0.65538
摩根中小基金                                                     25.77000   25.25000   0.52000    2.05941
摩根中國A股基金                                                  14.27000   13.90000   0.37000    2.66187
摩根中國A股基金(美元)                                            11.32000   11.05000   0.27000    2.44344
摩根中國亮點基金                                                 14.10000   13.80000   0.30000    2.17391
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.18850   11.06560   0.12290    1.11065
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.25860   12.14600   0.11260    0.92705
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.52810    9.43640   0.09170    0.97177
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.51290   12.37530   0.13760    1.11189
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.18910   14.05860   0.13050    0.92826
摩根台灣金磚基金                                                 21.62000   21.20000   0.42000    1.98113
摩根台灣增長基金                                                 52.94000   52.15000   0.79000    1.51486
摩根平衡基金                                                     28.44000   28.18000   0.26000    0.92264
摩根全球α基金                                                   19.24000   19.08000   0.16000    0.83857
摩根全球平衡基金                                                 15.30420   15.23740   0.06680    0.43840
摩根全球發現基金                                                 12.66000   12.61000   0.05000    0.39651
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.70800    9.69440   0.01360    0.14029
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.62540   10.61410   0.01130    0.10646
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.08600   10.07410   0.01190    0.11812
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.34770   11.33170   0.01600    0.14120
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.95100    9.93930   0.01170    0.11771
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.42120   10.39090   0.03030    0.29160
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.32920   13.29030   0.03890    0.29269
摩根亞洲基金                                                     56.50000   55.99000   0.51000    0.91088
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.24650    8.25870  -0.01220   -0.14772
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.56550    9.58650  -0.02100   -0.21906
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.50860    8.52590  -0.01730   -0.20291
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                11.90210   11.91980  -0.01770   -0.14849
摩根東方內需機會基金                                             17.90000   17.74000   0.16000    0.90192
摩根東方科技基金                                                 36.04000   35.76000   0.28000    0.78300
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.70000    9.65000   0.05000    0.51813
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.34000   11.28000   0.06000    0.53191
摩根金龍收成基金                                                 22.81000   22.40000   0.41000    1.83036
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07270   15.07250   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 14.54000   14.54000   0.00000    0.00000
摩根新金磚五國基金                                               11.54000   11.46000   0.08000    0.69808
摩根新絲路基金                                                   10.00000    9.92000   0.08000    0.80645
摩根新興35基金                                                   13.42000   13.34000   0.08000    0.59970
摩根新興日本基金                                                 24.10000   24.20000  -0.10000   -0.41322
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.48810    7.48330   0.00480    0.06414
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.73840    9.73700   0.00140    0.01438
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.52090    9.51800   0.00290    0.03047
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.70830   10.70150   0.00680    0.06354
摩根新興科技基金                                                 61.03000   59.80000   1.23000    2.05686
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.32630    8.32060   0.00570    0.06850
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.52000   10.51270   0.00730    0.06944
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.63370    8.61410   0.01960    0.22753
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.38400    9.38090   0.00310    0.03305
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.88000    8.87530   0.00470    0.05296
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.86980    9.84730   0.02250    0.22849
摩根龍揚基金                                                     34.11000   33.49000   0.62000    1.85130
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.17000   10.12000   0.05000    0.49407
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.15000   11.10000   0.05000    0.45045
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.26740    9.26340   0.00400    0.04318
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.16230   11.15750   0.00480    0.04302
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   28.37000   28.19000   0.18000    0.63852
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.45840   11.45390   0.00450    0.03929
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.78360   10.77910   0.00450    0.04175
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.75080    9.73390   0.01690    0.17362
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.07000   10.06600   0.00400    0.03974
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.51890    9.51490   0.00400    0.04204
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.60160    8.58670   0.01490    0.17352
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.42950   10.35430   0.07520    0.72627
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.39020   10.29470   0.09550    0.92766
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.84690    9.78610   0.06080    0.62129
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.90240    9.82160   0.08080    0.82268
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.65180    9.59220   0.05960    0.62134
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.70580    9.62660   0.07920    0.82272
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.41480   11.35950   0.05530    0.48682
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.19860   11.14380   0.05480    0.49175
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.27080   10.20330   0.06750    0.66155
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.88170   10.82900   0.05270    0.48666
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.65930   10.60710   0.05220    0.49212
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.77870    9.71450   0.06420    0.66087
聯邦金鑽平衡基金                                                 26.77090   26.63880   0.13210    0.49589
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.86140    9.82800   0.03340    0.33985
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.08530   10.03110   0.05420    0.54032
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.86140    9.82800   0.03340    0.33985
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.08530   10.03110   0.05420    0.54032
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15690   13.15670   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                 14.38000   14.29000   0.09000    0.62981
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.93180   15.91140   0.02040    0.12821
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.95200   12.79130   0.16070    1.25632
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.64290   12.46030   0.18260    1.46545
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.15370   11.97810   0.17560    1.46601
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.71900   11.72870  -0.00970   -0.08270
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.01290   11.00960   0.00330    0.02997
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.54490   10.55370  -0.00880   -0.08338
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.64290    8.64030   0.00260    0.03009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.12000   37.66000   0.46000    1.22146
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.49000   15.48000   0.01000    0.06460
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.63000   12.62000   0.01000    0.07924
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.29000   13.28000   0.01000    0.07530
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.48000   12.48000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.99000    7.98000   0.01000    0.12531
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.14000   12.13000   0.01000    0.08244
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.49000   11.37000   0.12000    1.05541
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.68000    9.57000   0.11000    1.14943
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.12000   12.08000   0.04000    0.33113
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.52000   15.45000   0.07000    0.45307
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.49000   15.42000   0.07000    0.45396
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.57000   20.49000   0.08000    0.39043
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.72000   18.64000   0.08000    0.42918
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.88000   12.81000   0.07000    0.54645
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.64000   15.58000   0.06000    0.38511
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.37000   16.30000   0.07000    0.42945
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.43000   15.37000   0.06000    0.39037
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.23000   10.18000   0.05000    0.49116
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.62000   15.56000   0.06000    0.38560
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.06000   14.01000   0.05000    0.35689
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.07000   14.01000   0.06000    0.42827
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.54000    9.49000   0.05000    0.52687
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.74000   14.69000   0.05000    0.34037
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.37000   18.36000   0.01000    0.05447
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.23000   17.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.47000   13.46000   0.01000    0.07429
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.24000   14.24000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.32000   13.32000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.21000    8.21000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.25000   13.25000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.56000   14.54000   0.02000    0.13755
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.53000   14.51000   0.02000    0.13784
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
聯博貨幣市場基金                                                 14.99140   14.99120   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.45570   10.43400   0.02170    0.20797
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.84460   13.82410   0.02050    0.14829
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.60770    7.59190   0.01580    0.20812
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.83000   13.83000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                13.87000   13.86000   0.01000    0.07215
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 25.15000   24.92000   0.23000    0.92295
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.45000   12.16000   0.29000    2.38487
瀚亞中國基金-新台幣                                              13.30000   13.00000   0.30000    2.30769
瀚亞巴西基金                                                      4.48000    4.41000   0.07000    1.58730
瀚亞外銷基金                                                     47.29000   46.83000   0.46000    0.98228
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.11000   11.05000   0.06000    0.54299
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.05000   11.02000   0.03000    0.27223
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.46000   10.41000   0.05000    0.48031
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.83000    9.78000   0.05000    0.51125
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.32000    9.28000   0.04000    0.43103
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.63000    9.57000   0.06000    0.62696
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.74000    9.69000   0.05000    0.51600
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.57090   10.51990   0.05100    0.48480
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.29330   10.28200   0.01130    0.10990
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.19080   12.17330   0.01750    0.14376
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.07510   10.06070   0.01440    0.14313
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.52820    7.49190   0.03630    0.48452
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.02770    8.01890   0.00880    0.10974
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.11130    8.09970   0.01160    0.14322
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.15180    7.14160   0.01020    0.14283
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.88550    8.87280   0.01270    0.14313
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.26180    9.21710   0.04470    0.48497
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.38390    9.37360   0.01030    0.10988
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.26170    9.24840   0.01330    0.14381
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.16000   11.09000   0.07000    0.63120
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.17000   11.13000   0.04000    0.35939
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.74000   10.68000   0.06000    0.56180
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.38000   10.32000   0.06000    0.58140
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.12000   10.07000   0.05000    0.49652
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.91000   13.78000   0.13000    0.94340
瀚亞印度基金-美元                                                13.50000   13.42000   0.08000    0.59613
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.67000   29.43000   0.24000    0.81549
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.20000   12.18000   0.02000    0.16420
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.49000   11.40000   0.09000    0.78947
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.59000   10.54000   0.05000    0.47438
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.82000   14.72000   0.10000    0.67935
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.22000    9.15000   0.07000    0.76503
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.15000    9.11000   0.04000    0.43908
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.09000    9.03000   0.06000    0.66445
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.31000   11.24000   0.07000    0.62278
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.57460   11.50210   0.07250    0.63032
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.95300   12.83130   0.12170    0.94846
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.76980   10.73900   0.03080    0.28681
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.49940   10.45610   0.04330    0.41411
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.56800   11.51150   0.05650    0.49081
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.00990    8.95340   0.05650    0.63105
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.64230    9.55020   0.09210    0.96438
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.01060    8.98540   0.02520    0.28045
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.77540    8.73910   0.03630    0.41537
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.10710    9.06270   0.04440    0.48992
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.44760   14.38590   0.06170    0.42889
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.73180   10.66540   0.06640    0.62257
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.75160   10.72230   0.02930    0.27326
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.66000   12.60600   0.05400    0.42837
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.25000   11.31000  -0.06000   -0.53050
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.03000   21.23000  -0.20000   -0.94206
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55550   13.55540   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               27.17000   26.71000   0.46000    1.72220
瀚亞高科技基金                                                   64.52000   64.07000   0.45000    0.70236
瀚亞理財通基金                                                   28.07000   27.96000   0.11000    0.39342
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.56000    9.50000   0.06000    0.63158
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.03000    8.96000   0.07000    0.78125
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.94000    8.91000   0.03000    0.33670
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.07000    9.01000   0.06000    0.66593
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.97000    8.91000   0.06000    0.67340
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.99000    8.95000   0.04000    0.44693
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.08000    9.02000   0.06000    0.66519
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.29000    9.26000   0.03000    0.32397
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.42000    9.37000   0.05000    0.53362
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.89000    8.84000   0.05000    0.56561
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.81000    8.78000   0.03000    0.34169
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.93000    8.89000   0.04000    0.44994
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.88000    8.83000   0.05000    0.56625
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.92000    8.89000   0.03000    0.33746
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
瀚亞菁華基金                                                     25.13000   24.94000   0.19000    0.76183
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.07370   13.05740   0.01630    0.12483
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.27630    9.26470   0.01160    0.12521
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.48760   10.42870   0.05890    0.56479
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.45280   10.36490   0.08790    0.84805
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.50740   10.48370   0.02370    0.22607
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.83310    9.79130   0.04180    0.42691
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.00010    9.95220   0.04790    0.48130
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.41100    8.36380   0.04720    0.56434
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.06390    7.99610   0.06780    0.84791
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.05140    9.03090   0.02050    0.22700
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.35520    8.31970   0.03550    0.42670
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.96050    7.92230   0.03820    0.48218
瀚亞電通網基金                                                   16.82000   16.67000   0.15000    0.89982
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.63980   13.62930   0.01050    0.07704
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.30880   10.27830   0.03050    0.29674
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.95540    9.95930  -0.00390   -0.03916
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.48950   11.48070   0.00880    0.07665
瀚亞歐洲基金                                                     11.77000   11.75000   0.02000    0.17021
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