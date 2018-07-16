【西證國際】盤勢分析



◆宏觀焦點

美國股市上週五上升，工業股上漲，抵消金融股下跌的壓力。道瓊斯指數上升 0.4% 至 25,019 點；標準普爾指數上升 0.1% 至 2,801 點；納斯達克指數微升至 7,826 點。

油價上週五上升，因挪威和伊拉克的罷工行動打擊供應。紐約 8 月期油上升 1.0% 至每桶 71.01 美元。金價下跌，因美元攀升。紐約 8 月期金下跌 0.4% 至每盎司 1,241.2 美元。

香港和內地股市上週五個別發展。遠大醫藥（512.HK）發布盈利預喜，股價大漲 10.7%，加上威高股份（1066.HK）上升 12.6%，帶動醫藥製造股跑贏大市；造紙股錄得下跌。個股方面，致浩達控股（1707.HK）股價急漲 33.8%，其控股股東配售公司 22.4% 股權；周大福（1929.HK）公布首財季港澳及內地同店銷售分別按年上升 26% 及 4% 獲券商看好，股價上升 3.7%；五龍電動車（729.HK）獲新一輪 16.5 億港元融資，神州租車（699.HK）成大股東，二者分別下跌 9.3% 及上升 0.8%。恒生指數上升 0.2% 至 28,525 點，國企指數下跌 0.1% 至 10,746 點，香港股市成交金額減少 7.4% 至 845 億港元。上證綜合指數下跌 0.2% 至 2,831 點，滬深兩市成交金額減少 12.1% 至人民幣 3,679 億元。今日將公布中國上半年 GDP 增速。

◆行業及公司新聞

◇上海及深圳交易所發布通知指外國公司股票、合訂證券、不同投票權架構公司股票，暫不納入港股通。

◇華寶國際（336.HK）發布公告指附屬公司華寶香精（300741.CH）預計 2018 年上半年股東應佔溢利同比增長 7.7%-18.1% 至人民幣 5.0-5.5 億元，主要受惠於對費用的合理管控、利息收入及政府補助均有增加所致。

◇卓悅（653.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年將扭虧為盈，主要受惠於同店銷售增長錄得持續改善、店舖租金開支大幅下跌、及去年同期錄得一次性出售虧損 609 萬港元。

◇中興通訊（763.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 年上半年將轉盈為虧錄得股東應佔虧損約人民幣 70-90 億元，主要因主要經營活動無法進行導致的經營及預提損失、及 10 億美元罰款。公司同時宣布 BIS 已將公司從《禁止出口人員清單》中移除。

◇丘鈦科技（1478.HK）更新盈利預警，公司預計 2018 年上半年將錄得虧損約人民幣 5,000 萬元，而非公司此前盈警中之股東應佔溢利同比減少約 50% 或更多，該轉變主要因 1）人民幣兌美元匯率於 2018 年 5 月 10 日至 6 月 30 日期間大幅貶值約 3.8% 令公司錄得外匯虧損較盈利警告公告之日所預測的為多，2）受不同階段不同生產物料的階段性供應短缺影響，攝像頭模組於 2018 年 5-6 月實際銷售總量較公司所預測的為少，及 3）攝像頭模組和指紋識別模組的產品結構優化進度較預期為慢。

◇石四藥（2005.HK）宣布全資附屬公司石家莊四藥獲認定為「國家企業技術中心」，預計將獲政府給予稅收和其他優惠政策支持。

◇都市麗人（2298.HK）宣布聘任曾於 2006-2016 年擔任 Victoria’s Secret 之總裁及首席執行官 Sharen Jester Turney 女士為公司之首席戰略官，主要為對戰略規劃和執行、提升品牌形象、產品企劃和引入設計師、海外併購項目及零售運營各方面給予建議。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

