至少2波投資人以850億美元估值買小米老股 他們短時間很難解套

在小米股價連續 2 日上漲的同時，不少小米集團 (1810-HK) 的投資者恐怕苦不堪言。據多方消息透露，早在年初，至少有 2 波投資者以 850 億美元 (約港幣 6671 億元) 估值買入了小米集團有限制條件的老股，其中 1 波買入總額為 1 億美元 (約港幣 7.848 億元)。

一些不願具名的投行人士分析，這些以 850 億美元估值入手小米有限制條件老股的投資者，短時間內很難解套。

自從 2017 年下半年以來，香港資本市場一直有關於小米老股出售的消息。騰訊《一線》獲悉，當時包括小米集團在內，還有今日頭條、美團、螞蟻金服以及京東物流等老股在市場上流轉。其中小米集團當時上市呼聲最高，香港 FA(撮合交易的財務顧問) 手中的客戶都對小米的老股比較有興趣。

小米集團當時是有限合夥人制度，一些公司員工持有公司老股。一般來說，這些員工持有的股份並不能夠直接出售。因此，當時持有小米股份的員工通過代持將股份轉讓至一些基金公司，後者再拿去市場上售賣，也就是上述 FA 們主要推銷的產品之一。

這些 FA 給投資者開出的條件為，認購費用 1%，管理費用 2% 以及 10-20% 的後端管理費。當時這些 FA 對小米的報價從估值 650 億至 900 億美元 (約港幣 4709 億至 7063 億元) 不等。

市場上關於小米估值流傳的版本各有不同，從去年國慶後的估值 700 億美元 (約港幣 5493 億元)，到今年初的 1000 億美元 (約港幣 7848 億元)。上述這些投資者正是今年初進場的小米老股，估值都是 850 億美元 (約港幣 6671 億元)。

今年初，不少投資者通過這款產品按 790 億美元估值，在一級市場認購小米股票 (折合每股港幣 26.52 元)。對比當前二級市場股價，這份投資依然出現約 30% 浮虧。

今 (11) 日小米股價一度來到港幣 19.8 元高位，以此股價估計，小米總市值達到 564 億美元 (約港幣 4426 億元)，距離 850 美元的估值差距甚大，且股價連續上漲也並非常態。

一些不願具名的投行人士分析，這些以 850 億美元估值入手小米有限制條件老股的投資者，短時間內很難解套。