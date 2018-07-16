〈財報搶先看〉美銀EPS預期小幅增長 恐難支撐股價上攻

美國銀行 (BAC-US) 預計於美國時間週一 (16 日) 盤前公布第 2 季財報，而分析師預計每股純益 EPS 將小幅成長，但似乎不會對股價有明顯作用。

在公布財報的前夕，投資人似乎不對美銀抱太多期望，股價上週五 (13 日) 下跌 0.76% 來到 28.55 美元。

美國銀行股價日線趨勢圖

據了解，華爾街分析師預計美銀美林 EPS 為 0.57 美元，較去年同期的 0.44 美元多。同時，擁有大量客戶的它應能受益於利率的成長。美聯準會 (Fed) 近期已連續的升息，而投資人預計該公司將能因此獲得更多利潤。

然而，盈利不一定是股價成長的因素，美國 2016 年總統大選至 2017 年底，美銀美林的股票價格上漲了約 74%。但 2018 年為止，美國銀行的股價卻略有下跌的趨勢。

由於多種原因，投資者對銀行股票持悲觀態度，包括短期和長期國債殖利率之間的縮小，殖利率曲線過於平緩。在週一的分析師電話會議上，美銀美林有機會詳細介紹這較持平的曲線是否會影響該銀行未來的盈利。

大多數銀行都設法避免將聯準會提高的利率分享給客戶，但美國銀行則是特別的吝嗇。第 1 季度僅對美國的存款支付 0.30% 利息。

由於零售客戶儘管存款利率較低，該銀行應不會有動機做升息的動作。