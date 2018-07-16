亞馬遜會員日大口吃肉 競爭同業雨露均霑

亞馬遜 (AMZN-US) 會員日 (Prime Day) 吸引購物者加入成為會員，可以獲得從科技產品到全食超市 (Whole Foods) 產品等各種商品的折扣和免運優惠。但線上找便宜貨的潛力也為亞馬遜的競爭對手創造了行銷推動力，包括 eBay (EBAY-US)、沃爾瑪 (Walmart) (WMT-US) 和百思買 (Best Buy) (BBY-US)。

根據 Coresight Research 的說明，亞馬遜會員日將自美東時間週一 (16 日) 下午 3 點開始，預計今年全球銷售額將達到 34 億美元。根據搜索行銷公司 Captify 的統計，在今年會員日展開前一周，亞馬遜的搜索量已比前一週增加了 544%。

但其他線上零售商享受到這些好處。同期對百思買的搜索量增加了 712%；沃爾瑪在同一時期增加了 143%，而 eBay 則略微增加了 27%。許多競爭對手計劃在亞馬遜的活動期間也提供自己的獨家折扣，包括 eBay、Target (TGT-US)、Kohl's (KSS-US) 和 Macy's (M-US)。

Captify 聯合創始人兼 CEO Dominic Joseph 說，「明顯看出亞馬遜 Prime Day 對零售業造成的光環效果。」「在跟進 Prime Day 創造的炒作是其他零售商在競爭中嶄露頭角的最大機遇和意想不到的收獲之一，尤其是當消費者在尋找亞馬遜的競爭對手來比較價格和交易時。」

這項調查數據與去年的趨勢相呼應。根據 Captify 的說法，在 2017 年的 Prime Day，對亞馬遜的搜索量增加了 91%。但對其他競爭同業也有提升，eBay、沃爾瑪和百思買的搜索量分別增加了 23%、16% 和 7%。

來自 Adobe 的數據顯示，在去年亞馬遜會員日活動中，營業額超過 10 億美元的大型零售商的銷售成長了 35%，而營業額低於 500 萬美元的業者也獲得了 17% 的收益。 Adobe 預計今年的數字將會再上揚。