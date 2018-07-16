未來20年中型客機需求逾萬架？價值達6000億美元

巴西航空工業公司 (Embraer) 認為，未來 20 年內 150 人座的客機需求將達到 10550 架，價值約 6000 億美元。

巴西航空工業公司在英國 Farnborough 航空展上發表聲明指出，在此期間，這種等級的客機投入服務的數目將增加到 16000 架，較目前營運中的 9000 架大幅增加。

巴西航空工業公司表示，市場新增客機數將占該需求的 65%，而剩下的 35% 將用於替換舊型客機。該公司表示，由於成本預計將持續上升，航空產業的利潤正在下降。

本月稍早，該公司與波音公司 (BA-US) 達初步協議，波音以價值 47.5 億美元入股巴西航空工業公司的商用客機部門，擁有控股權。

對此波音公司的國防業務主管表示，該協議對其相關國防部門有何助益，仍在仔細研究中。

在一項活動簡報中，波音公司跨國國防業務的 Gene Cunningham 指出，波音與巴西航空工業公司的協議內容已正在運作，「尤其是在國防業務方面」。

他說，「所以要說我們將在市場上推動什麼，或者我們的伙伴關係如何推展應用在合作內容上，現在來說時候有點過早。」

他表示，「重要的是看到公司和產品線的關聯性優勢，以及我們擁有的優質服務和配裝基礎，以及雙方如何真正融合並在產品和服務上加以配合。而這就是我們現在必須努力解決的問題。」