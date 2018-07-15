騰訊開啟DN.A計劃推進青少年網絡素養建設

7月14日， 騰訊社會研究中心與中國科技館共同舉辦「DN.A網絡素養公開課」（DN.A，即Digital Natives Action，意為數字原住民行動）。該活動是騰訊DN.A計劃的首發項目，計劃旨在通過與政府主管部門、高校、專家和第三方機構等多方聯動協作，為孩子們提供豐富有趣的網絡素養課程和學習工具，倡導以聆聽、約定、陪伴等方式，讓政府、企業、社會、家庭和學校共同努力，幫助和引導孩子們建立科學健康的上網習慣，在數字時代健康成長。

騰訊公司表示，作為一家「科技+文化」企業，騰訊公司一直在未成年人保護方面不斷探索實踐，踐行企業社會責任。騰訊互動娛樂事業群、移動互聯網事業群、網絡媒體事業群等部門陸續推出多個未成年人保護相關的產品和項目。「成長守護平台」、「健康遊戲系統」、「騰訊遊戲防沈迷系統」是近兩年推出的重點項目，已受到廣大家長和社會各界的廣泛認可。據統計，截至2018年6月，「成長守護平台」已經綁定了超過430萬個賬戶，覆蓋了騰訊旗下的所有遊戲，綁定賬戶的孩子玩遊戲的時長下降了25%，充值度下降了16%到37%。

来源：中国证券报·中证网 作者：记者 于蒙蒙

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