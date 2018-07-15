彩生活(01778-HK)：中國物業面臨著難以上漲的物業費和不斷增加的成本開銷

7月13日，由中國物業管理協會、彩生活服務集團(01778-HK)主辦的「彩惠人生助推社區經濟——2018（中國·深圳）社區新物種高峰論壇．在深圳舉行。

據了解，本次論壇以凝聚行業力量、拓展發展思路為主要內容，探索了「新時期 新格局 新未來」背景下，中國社區服務運營行業的突圍方式。論壇圍繞「社區新物種與社區新經濟」為主題進行了開放式、互動化討論，集合了來自資本投資、物業管理、社區商業、社區居民等多方論點，合眾之力促進中國物業轉型升級，激發社區經濟的創新、健康、可持續發展。

彩生活服務集團CEO唐學斌認為，中國物業目前面臨著難以上漲的物業費和不斷增加的成本開銷，以及隨著社區日趨老化，傳統物業服務無法滿足居民日益豐富的品質生活需求等多重問題。要解決這些問題，就必須革新，從市場出發、從社區和諧發展、美好生活共建出發，以共生、共融的方式化解痛點、難點，實現共贏。

唐學斌表示，此次論壇聚焦的「彩惠人生」平台就是一個突破傳統，讓業主享受減免物業費福利，讓優質商家獲得直進社區市場渠道，讓物業公司提高收繳率完善服務內容、提升服務品質的普惠式共享平台。

來源：中國證券報·中證網作者：記者 吳瞬

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