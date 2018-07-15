美銀：看看上半年的市場 是在嘲諷聯準會

對於美銀美林分析師 Michael Hartnett 而言，今年以來讓人困惑的行情說明一件事：沒人再擔心聯準會升息了，市場正在嘲笑聯準會。

美國市場依然保持穩定（主要歸功於川普的財政刺激和減稅政策）。但從年回報角度，美股實際上保持停滯。相關回報率顯著低於 09-17 年 QE 時刻（股票回報率 16%，債券回報率 4%）。

但在全球範圍內，今年以來的輸家明顯多於贏家：34 個 MSCI 指數年初都在下跌，只有 11 個上漲，與此同時，全球 28 個股票市場下跌超過 10%，同時相關的下跌已經蔓延至工業金屬。

在具體細分板塊上，今年主要的贏家有石油（17%），科技（9%），俄羅斯（7%），美國（7%），CCC 垃圾債（4%）；主要的輸家：基本金屬（-12%），銀行（-8%），新興市場（-7%），消費必需品（-6%），新興市場債市（-4%）。

（圖片來源：美銀美林研報）

而在經濟指標上，市場調查的 GDP 數據與實際 GDP 數據的差距卻在越拉越大，這或許暗示經濟或許會在 3 季度見頂，或許相關預測值可能要下行。

（圖片來源：美銀美林研報）

通常來說，美國 GDP 調查數據要早於實際值 1 個季度左右，在今年早些時候，相關的 GDP 增長預測大於 5%，而現在，相關的預測今年秋季的 GDP 增長將有 5%。

與此同時，美國長短債之間的利差繼續走低，按照現在的走勢，在未來幾個季度美債甚至可能出現長短債息倒掛的現象——而這從傳統意義上是預測衰退的重要指標。

（圖片來源：美銀美林研報）

這一切令人困惑的市場行情到底說明了什麼，Hartnett 認為：儘管聯準會一再強調升息趨勢，但市場已經不再像過去一樣，天天擔心聯準會升息動向了。

市場愛着也嘲笑着聯準會：近乎趨平的美債殖利率曲線，懦弱的美元牛市、孤獨的科技股牛市，市場相信一旦出現問題，聯準會將停止升息，疲弱的美國薪資增速以及歐洲日本央行緩慢的升息也佐證了這一觀點。

『新聞來源／華爾街見聞』