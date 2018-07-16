藥品價格今年調漲中位數8% 睡眠藥漲843%

小型製藥商 Aytu BioScience (AYTU-US) 最近將噴霧形式的睡眠援助藥物售價提高了 843%，顯示今年藥廠在外界壓力下還是提高了價格的最新案例。

據律師事務所 Raymond James 的數據，今年目前為止整體藥廠已經對 1045 種不同的藥品進行了 3653 次的價格調漲。

近日美國總統川普也呼籲藥廠不應漲價，而輝瑞 Pfizer (PFE-US) 也緩和了調價程度，表示正在推遲 7 月 1 日對超過 40 種處方藥的價格上漲，但今年年底後可能還需調漲。

川普呼籲藥廠不應漲價 / 圖：推特

今年整體藥物調漲價格的中位數為 8%，但某些藥物的漲幅要大得多。

據 RELX PLC Elsevier 黃金標準藥物數據庫，Aytu BioScience 就將其 7.7 毫升睡眠輔助劑 Zolpimist 的定價從 69.88 美元上調至 659 美元。同時，也將 4.5 毫升瓶裝價提高了 747% 至 329.50 美元。

Zolpimist 為噴霧式的 Zolpidem，也是睡眠藥物 Ambien 的重要成分，而 Ambien 已是學名藥。

Aytu Bioscience 首席執行長 Josh Disbrow，該公司提高了 Zolpimist 的售價是讓產品與他品牌睡眠藥的成本保持一致。同時，他提到 Zolpimist 是為了少數願意以口腔噴霧來服用藥物的高單價患者所供應，而不是低價藥片。

然而， Aytu Bioscience 卻是一個月前從 Magna Pharmaceuticals 購買了 Zolpimist 的美國和加拿大銷售權。未投資研發而漲價已引起公職人員和其他人的批評。目前類似的學名藥品 30 天的劑量大約是 10 美元左右。

Aytu Bioscience 股價週五 (13 日) 下跌 2.03% 來到 0.29 美元。