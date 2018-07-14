中國拒收之後 美國垃圾堆成了山

中國拒絕回收美國的垃圾後，美國的垃圾堆成山。

去年，中國回收了美國近一半的出口廢金屬。數十年來，美國的廢紙、紙板、塑料等廢物都由中國回收，變成工業用料。

據學術雜誌《科學進展》中一篇論文顯示，1992 年至今，中國共回收了全球 72% 的塑料廢物。但今年 1 月環保政策調整後，北京就開始拒收廢紙和廢塑料製品了。

即使現在中國還回收的紙板和金屬，但對這兩類廢物的污染程度也有嚴格限制，污染率指標不能超過 0.5%，但美國出口的廢品顯然是不達標的。而且美國人認為到了 2020 年，中國將拒收他們出口的所有廢品。

位於華盛頓的廢物回收和循環利用協會成員 Adina Renee Adler 認為，沒有任何一個國家的廢物回收能力能夠比得上中國過去回收的體量。

垃圾出口國怎麼辦

中國對國外廢物回收政策的突然轉變難免不讓美國人不安。馬里蘭州一處垃圾廠只能付錢讓承包商把垃圾處理掉。美國另一些垃圾廠只好將垃圾填埋掉。佛羅里達的一些小鎮的垃圾廠乾脆不收垃圾了。

印尼、越南、印度等廢物出口國目前也沒有足夠的廢物處理能力，一直以來，它們的垃圾也是靠中國回收。

美國廢物回收協會主席 Darrell Smith 表示，如果他們不能找到廢物的新用途，那美國越來越多的垃圾只能被填埋。

美國很多城市的垃圾回收目標都很高。例如華盛頓特區準備將居民垃圾回收率從 23% 大幅提高到 80%。華盛頓特區以每噸 75 美元的價格回收垃圾，而焚燒垃圾發電的價格只需每噸 46 美元。

華盛頓公用工程部主管 Christopher Shorter 表示，回收垃圾收費以前不是沒有便宜的時候，但目前只會越來越貴。

『新聞來源／華爾街見聞』