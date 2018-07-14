首創環境(03989-HK)與恒天重工簽《戰略合作協議》

首創環境(03989-HK)公布，於2018年7月12日，該公司與恒天重工股份有限公司簽訂《戰略合作協議》以達成戰略合作。恒天重工是中國恒天集團有限公司汽車製造和精密裝備製造業務單元，為獨立的第三方。恒天重工主要產品包括商用車、專用車及發動機，目前正在加快拓展新能源汽車領域產業佈局。

該公司與恒天重工本著優勢互補、平等互利、資源分享、合作共贏，在城鄉環衛一體化及固廢處理領域，聚焦重點項目，加速落地實施。通過此次合作協議的簽署，推動雙方緊密合作，實現共贏發展。

根據合作協議，該公司與恒天重工的戰略合作主要包括：

(1)依託雙方在各自領域的優勢，共同在城鄉環衛一體化項目中研發、設計、探索、試點新的環衛一體化實施模式，制定相應的標準，以提高雙方城鄉環衛一體化的整體優勢，並在雙方已經具有良好政府資源的地區進行合力推廣；

(2)依託該公司在生活垃圾焚燒發電行業中的影響力和專業度以及恒天重工在設備工製造領域的管道優勢和技術優勢，雙方在優勢領域互通有無、共同研究、探討行業發展新趨勢，深入合作，爭取在設備製造領域全方位合作共贏；

(3)在雙方合作的項目中，由本公司負責設計、投資、建設、運營，由恒天重工負責配套車輛生產、技術服務、裝備製造及維護，共同將相關產業做強做大；

(4)依託雙方的優勢，在全國範圍內探討實施其他可行性項目。

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