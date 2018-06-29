金管會將調查住宅放款過度集中 與房貸寬限期到期逾放比攀升問題

房貸寬限期到期後，是否造成銀行房貸逾放比攀升。金管會今日對此表示，會了解並調查，銀行住宅放款「過度集中」問題，及銀行房貸寬限期到期後，有無因民眾還款金額變大，造成銀行逾放上升。金管會銀行局表示，根據調查今年到第一季，沒有銀行房貸逾放攀升的情形。強調會持續觀察每一季銀行寬限期到期後，是否有逾放增加情況。



金管會進一步解釋，目前規模較小型的銀行，房貸放款集中度較高，但銀行局不會採取一致性監理措施，強調個別銀行狀況不同，假設個別銀行房貸放款集中度高，就要提出風險控管計畫。



金管會表示，房貸逾放攀高，主要和失業率有關，但當失業率沒有顯著改變時，民眾付本金及利息能力，並不會因為寬限期到期，而有明顯不同。強調目前整體銀行住宅不動產放款逾放比為 0.26%，未顯著上升，也未對個別銀行不動產放款進行總量管制。



不過，金管會指出，投資客則可能因寬限期到期，影響資金調度，因此現行將要求銀行逐季回報寬限期到期的本金以及逾放情況。