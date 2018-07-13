國人旅行外匯支出可蓋10棟101大樓 銀行大搶換匯商機

根據統計，國人去 (2017) 年旅行外匯支出約 180 億美元，年成長約 9%，創歷史新高，相當於 10 棟 101 大樓的造價；今年第一季再度延續熱度，旅行支出為 42.2 億美元。正值暑假海外旅遊旺季，銀行看好此龐大商機力推外匯服務，不少銀行主打民眾若善用網路銀行換外幣，除了免手續費外，還有抽獎賺機票、旅遊金或遊樂園門票等多重好康。

根據中央銀行國際收支細表，去年旅行外匯支出金額為 179.9 億美元，不但遠高於前年的 165.7 億美元，還創歷史新高，若以 101 大樓建造時的造價約 18 億美元來算，國人去年光是花在出國旅行的外匯支出就足以建造 10 棟 101 大樓，外匯商機相當驚人。

今年第一季再度延續熱度，旅行支出為 45.18 億美元，創下單季歷史次高，今年在新台幣匯率相對強勢下，今年可望再見到改寫歷年新高紀錄。

看好龐大的外匯支出商機，銀行業者指出，為了推動網路銀行便利性，許多銀行推出在網路銀行換匯，就能參加抽獎。

銀行業者指出，線上換匯的優勢是享有匯率減碼優惠，對有大筆外幣需求的人來說尤其有利。此外，選用外幣定期定額投資基金的投資人，長期分批換匯所累積的匯率優惠也不可小覷。

以永豐銀行為例，7 月底前，買賣外幣、首次登入行動網銀，就能抽東京雙人來回機票、1000 元旅遊金及 cama 咖啡兌換券等好康。

而王道銀行推出人人享匯差的 8 折，而且使用 APP 就能買賣 11 種外幣，且只要台幣 100 元起就能換匯。

彰銀則是在線上買賣外幣，可以抽東南旅行社 5 千元及 1 萬元旅遊券、六福村主題遊樂園及義大遊樂世界門票。此外彰銀更提供加碼優惠，客戶完成買賣外幣交易，累積三筆即可獲取一次台幣跨行轉帳與台幣匯款手續費免收優惠。

線上結匯也愈來愈便利，除了提款 24 小時服務便利性外，不少銀行也推優惠匯率、兌換小額鈔券，只要再連線外幣提款機就可直接提款。有些銀行的行動服務更超前，例如兆豐銀新推出用手機支付結匯新服務，只要手機上有台灣 Pay「t wallet+」行動支付 App，掃入電腦螢幕 QR Code，就可完成結匯繳款。