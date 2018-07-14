〈外幣投資術〉Q3美元可望獨強 想賺外匯財掌握3大訣竅

今年金融市場波動，若想要透過外幣投資賺外匯財，建議可掌握三大訣竅步，包括避開政經不穩定的貨幣、做好資產配置，以及外幣投資最注重是匯差，建議選擇買賣匯差小的銀行。

外幣投資的獲利來源，包括外幣存款的利息以及外幣的匯差。外匯專家表示，外幣投資的重點在於進出場的時間，建議若看準某一外幣趨勢後，操作動作一定要快，因為投資外幣就是鎖定賺匯差。

此外，針對外幣投資新手，外匯專家建議可掌握三大訣竅，包括第一外幣選擇上，建議避開政經不穩定的貨幣，因為外匯市場波動大，進行外幣投資時，一定要掌握市場趨勢，觀察外幣匯率的穩定性和國際的流通性，並挑選長線看好的貨幣，例如美金的穩定性和流通性就高於南非幣。

第二投資方式上，可進行外幣部分配置，其中保守型的投資人，美元和非美元貨幣可各配置 50%，積極型的投資人則可拉高美元配置的比重。

第三由於外幣投資注重的是匯差，建議投資人可選擇買賣匯差小、具備網銀操作優惠掛牌價的銀行，另投資人在換匯回台幣時，也要注意買賣的匯差，當買賣匯差越小，代表交易成本越小，每家銀行幣別的匯差都不一樣，可留意各銀行網銀和臨櫃的相關優惠，有機會減少匯差。

展望下半年的外匯市場，富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，美元第 3 季將獨強，除非美中貿易戰持續擴大，加上美國聯準會升息次數減至 3 次，美元才有機會在第 4 季回落，但目前看來機率不大。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯分析師陳得能也表示，近期美國經濟數據強勁，在歐洲和日本等地區疲軟，考慮到經濟表現冷熱有別，美元漲勢可能持續，但漲幅恐將收窄。