【華冠投顧】台股大漲+126點!下一步要走到哪?!

武傑關注個股: 5443 均豪、4137 麗豐 KY、6283 淳安、3105 穩懋、1597 直得。

◆武傑關注個股:

1. 均豪 (5443):

目前設備比重以 LCD 最高，占了 5 成，智慧機器設備占了 3 成，其餘 2 成則為 IC / 半導體，自動化解決人口紅利減少的問題，但演進到智慧化生產之後，則是提高生產力、增加良率，適合少量多樣彈性製造模式，符合工業 4.0 的精神，LCD、IC 大量導入，智慧化設備比重可望提升到 4 成，除了 IC 半導體、LCD 之外，也朝向智慧工廠、智慧醫療等領域發展，後勢可期。

操作建議： 股價低檔轉強，短線有強彈機會。短線支撐：28 塊。

2. 麗豐 KY (4137):

受惠展店效益顯現，6 月合併營收新台幣 3.75 億元，較 5 月成長 3%，自今年 2 月以來月增率表現已連續 4 個月呈現正成長，並較去年同期成長 51%，主要是旗下美容連鎖通路克麗緹娜在中國地區的大規模招商計畫帶來顯著成效，展店目標拉高到 500 家。

操作建議： 股價突破近二年高點，目前量能沒有過度放大，短線可偏多操作。

3. 淳安 (6283):

轉型車用效益浮現，帶動 6 月營收大躍進，達 1.39 億元，月增 93.47%，年增 150.36%，也推升上半年營收達 4.76 億元，年增 45.25%。

操作建議： 股價明顯已經偏高，小心追價風險。

4. 穩懋 (3105):

下半年新 iPhone 與 iPad 傳將全面配備臉部辨識 Face ID，市場點名將是最大受惠者，營運也可望同步受惠。

操作建議： 3D 感測吸引資金回籠，可逢低佈局。短線支撐：220 塊。

5. 直得 (1597):

107 年 6 月營收 2 億 465 萬元，續創新高，較上月增加 2.23%，較 106 年同月增加 54.67%，累計 107 年 1-6 月營收 10 億 8971 萬 9000 元，較 106 年同期增加 72.62%。

操作建議： 股價跌深強彈，但空間有限。短線壓力：165 塊。

◆台股盤勢分析:

◇高檔震盪

美國科技股再創新高下，台北股市早盤上漲 + 31 點開出，隨後在台積電的領漲下；加權指數指數震盪走高，終盤指數上漲 + 126 點作收，收在 10864 點，成交量 1417 億

本周台股在成功『挑戰年線』後，雖然遇到『貿易戰』再擴大的消息衝擊。

但是如同我們先前說的… 利空『了無新意』，只是為亞股重挫『找理由』。

所以台股『換檔再上』後，接下『關關難過、關關過』!! 今天一紅站上月、季、年線後，預料市場多頭言論將會開始放大；但是就此要說台股萬里無雲，還是言之過早。

基本上『驚驚漲』的結構沒有改變，短線至少見到台股出量才是壓力區；而七月的行情，我們依舊保持『高檔震盪』看待。

◆盤勢分析今天盤面上個股:

強勢的個股有:

5443 均豪、6155 鈞寶、4123 晟德、4137 麗豐 KY、6283 淳安、3105 穩懋… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

2478 大毅、6274 台燿、5469 瀚宇博、6173 信昌電、6435 大中… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估