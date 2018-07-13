【華冠投顧】權值股給力，台股站回月季線!淳安(6283)2天2根漲停!

台股今日開高震盪走強，指數大漲 126 點，10864 點作收，價漲量增，重新站回月線，季線之上，周線大漲 255 點紅 K 棒。

之前就跟大家談過年線附近敢買就會賺，上周也提醒大家美中貿易戰開打台股再補一刀是好事，因為每一次低點都是利空淬煉而成! 在昨天第一時間也告訴大家年線附近震盪 3 個禮拜近入尾聲，大家準備好迎接好賺的行情，今天看吧! 台股由台積電 (2330)、鴻海(2317)、大立光(3008) 領軍延續昨日多頭氣勢，跳空向上挑戰月季線成功，並順利突破 10,800 整數大關，好賺行情才剛剛開始而已，下周飆股會一檔檔的冒出頭，一定要把握，一定要賺!

在強勢族群方面，其中 6 月提醒大家注意生技股，而下周 18 日生技展開始，今日由麗豐 - KY(4137)領頭起漲，強拉漲停創高，以 339.5 元作收，先前跟大家談的大江 (8436) 本周股價也再創新高來到 552 元，泰博 (4736) 則來到 162 元，新崛起的保瑞 (6472)6 月營收較去年成長 4.2 倍，盤中漲幅一度達 8.85%，智擎(4162) 因新藥安能得獲健保給付，昨日跳空漲停鎖死，今日持續大漲 6.34%。逸達 (6576) 前列腺癌用藥，今明年將有簽約金；與 Ferring 輝凌製藥合作的劑型開發，年底前也可望有授權金進帳，累計前 6 月成長 88%，股價連 2 天攻漲停板。在強勢個股方面: 淳安 (6283)6 月營收暴增 9 成創 53 個月新高，股價連噴 2 根漲停板，其它還有力山 (1515)，均豪(5443)，榮創(3437)，閎康(3587)，直得(1597) 及鈺創 (5351) 等上攻漲停作收。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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