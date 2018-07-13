年金改革自救手冊-實務篇

上週在「年金改革自救手冊 - 基礎篇」中，整理了年金改革對廣大的軍公教人員的影響。未來退休生活可能將不如預期，受影響的大家應該要如何自救？本篇實務篇中，將為您解答什麼樣的投資組合最有幫助，以及如何利用資產配置，來彌補年改後消失的月俸差額。

1. 做好資產配置，不怕長期績效不好

在開始挑選標的前，投資人應該時時提醒自己適當的資產配置，才是安穩退休的基石。好的資產配置可以幫助投資人降低波動，以利長期投資，更能分散單一風險，讓退休生活過得更安穩。

資產配置有什麼好處？

藉由下圖可以觀察出，1）雖然股票平均報酬率較高，最大上漲幅度較大，但最大下跌幅度也較大，而債券平均報酬各區間雖沒有股票來的好，但平均下跌的程度相對有限。這是基於這兩種資產的特性不同所致，股票、債券大部分受到不同因子所影響，偏廢任何一種都可能導致投資風險過於集中；2）而股、債各半投資組合的績效，不僅提升了平均報酬率，更享受到股票高成長、債券較抗跌的雙乘效果。

各資產持有期間的年化滾動報酬

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/9。指數採標普 500 和巴克萊美國政府債券總報酬指數，股債平衡為一比例 50/50 的投資組合。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

什麼樣的資產配置最適合退休、準退休族群？

考量到退休族群相對穩健、保守，以及對每月現金流的需求，鉅亨基金交易平台將過去近 20 年的資料回測，計算出 45% 全球高股息股票＋30% 全球高收益債券＋15% 新興市場債券＋10% 全球公債的資產配置，具有長期波動度較低，且配息率又不錯的特性。

投資組合各資產建議比重

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/12。指數採標普 500 高股息指數、美銀美林全球政府債券、全球高收益債券、新興市場債券指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

指數回測績效

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/12。指數採標普 500 高股息指數、美銀美林全球政府債券、全球高收益債券、新興市場債券指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 利用穩定配息組合，創造穩定現金流

每個月有一筆現金流對於少了固定薪資收入的退休族群非常重要，從第一點提到的資產配置角度出發，且同時考量配息率，精選該類別資產中表現突出的基金，組成最適合給軍公教人員退休、準退休人士的投資組合。在下方精選基金清單中，可以看到該投資組合的基金名單，根據此投資組合，回測出持有該基金組合歷史的績效以及配息狀況。

該基金組合過去的表現如何？

如果投資人於期初將 100 萬的資金投入該組合，到 2018/7/10 將可以累積到 139 萬（此處為含息總報酬）。平均年化報酬 5.2%，且期間當全球股票下跌超過 6% 的時候，此投資組合平均下跌的幅度僅有 4.19%，同時也小於 50% 全球股票＋50% 全球高收益債券的配置（-5.58%）。

建議投資組合的過去績效表現（假設投入新台幣 100 萬）

資料來源：晨星，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/12。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

利用這個基金組合可以月領多少息？

投資人建立這一個投資組合，除了可以獲得資本利得之外，這些精選基金都設有每月配息類別。此基金組合最新的年化配息率為 6.7%，根據該基金組合每月配息狀況計算，投資人每個月可以領取的平均月配息大約為 5,400 元，一年平均領息總和 65,000 元。投資人當然也可以根據自身每個月需要填補的月俸缺口，調整期初投入的金額。例如，若每月想有 3 萬左右的配息，則可於期初投入 600 萬於此資產配置。

建議投資組合的過去月配息金額（假設投入新台幣 100 萬）

資料來源：晨星，鉅亨基金交易平台整理，期間 2014/10/31-2018/7/10；此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。此配息金額計算美元兌台幣匯價以該月月底資料為主。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

利用資產配置添股、拿息，創造更好的退休生活

資產配置之所以常常被提及，是因為這是一個長期被驗證有效且相對安全的投資方法，而規劃退休金正應該使用這樣的心法。受到年金改革劇烈影響的軍公教人員，可以利用本文的概念，搭配自身的風險屬性，建立最適合的投資組合。在挑選投資標的時，應該盡量將標的分散在全球或美國為主的股市、政府債券、投資等級債、新興市場債和高收益債，避免將大部分資金配置在波動較高的標的，或單押任一資產。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

>> 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股 (每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>>NN(L) 新興市場債券基金 X 股 (美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>> 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 (美元)-A 股 (分派)(本基金之配息來源可能為本金)

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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