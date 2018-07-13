【富蘭克林】光學權值領軍 台股年線有撐轉守為攻

反應光學權值展望看俏下對第 3 季蘋概股走勢的期待，以及美中貿易對抗空窗期的利多，本周加權指數震盪走強，收復年線後周五再以長紅 K 站上月線，上漲 126 點收 10,864 點。

富蘭克林華美投信表示，之前受美中貿易衝突、外資賣超影響，加權指數回測年線，6 日美方對中課稅利空出盡後，亞股多有反彈，但後續 2,000 億美元課稅清單變數再造成干擾，不過至最終結果公布還有約 2 個月的空窗期，提升內資搶短意願，搭配市場逐步反應光學權值正面展望，法說會後 13 日資金焦點明顯朝蘋概股轉移，帶動台股反彈，後續持續留意半導體指標廠獲訂單狀況，與近期法說會釋出的訊息。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，台股處於除權息旺季，考量全球市場波動與美中貿易協商變化等不穩因素，內資等待除權息完畢、國際局勢趨穩後再表態的立場明確，近期棄權息賣壓就資金面對台股造成干擾，特別是主力色彩較高的內資股更是明顯。不過目前觀察年線支撐仍在，在美中貿易抗衡略為和緩之際，配合光學權值展望看俏，以及中興通訊解禁等正面訊息，本周內資進場搶短，帶動台股上攻，盤面蘋概股、跌深股獲關注，可留意布局機會。

第 3 季 iPhone 新機將吸引市場目光，蘋果新機供應鏈是否能接棒表現，包括半導體指標廠獲訂單狀況等，均留意近期法說會釋出的訊息，或將左右市場進而帶動指數方向，光學大廠法說展望正面，業績可望逐月提升，更將迎來 iPhone 新機題材，建議關注 3 鏡頭需求下相對明確的受惠趨勢，此外並留意有搭配車用、光通訊或其他趨勢題材的相關蘋概股。

就 iPhone 新機銷售而言，市場預估 LCD 版本可望在價格上擁競爭優勢，如銷量符合甚至是優於預期，有利台股向上動能。而另一智慧型手機應用主軸 3D Sensing，非蘋果陸系手機已有採用，但辨識率上仍與 iPhone 有差距，未來智慧型手機須透過功能推陳出新刺激銷量，相關應用有待觀察。

而股價維持高檔的被動元件族群，周間傳鉅額交易影響龍頭股表現，市場持續關注族群填權息表現，預估在營收加持下偏向樂觀，但股價基期已高，須留意財報利多是否能再激勵估值 (P/E) 向上提升，否則要維持上半年漲勢或有待觀察。

跌深個股布局方面，光通訊、網通設備可留意，但受到零組件漲價影響，愈下游的廠商就愈有成本壓力，就此邏輯可關注上游的 PCB 廠商。而近期有表現的生技族群擁生技月題材加持，可觀察族群齊漲狀況作為布局參考。

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