【富蘭克林】富蘭克林坦伯頓多空策略基金 市場震盪中覓生機

美國宣布擬對 2,000 億美元中國進口商品加徵 10% 關稅的清單，美中貿易摩擦升級，添增市場不確定上升。所幸，美股第二季財報將陸續公布，市場預估整體獲利年增率上看 20%，為近 8 年來次高的增速，亮眼的財報表可望為美股提供下檔支撐。在這多空交錯的投資情境下，多空策略透過樂觀中保持謹慎的投資方式，替投資人管控波動風險，創造資產增值的機會。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇表示儘管近期市場波動加大，但它反映市場行為已回復正常化。過往寬鬆貨幣導致市場價格扭曲、波動度受抑制及對企業基本面的重視下降，被動投資在這環境中蓬勃發展。但隨著流動性消退及市場波動度加大，市場表現分散下主動管理將重新獲得重視，多空策略可利用多空操作降低對市場敏感度及提高超額報酬。

多空策略藉由作多強勢類股放空弱勢類股，使其相對不受市場恐慌指數攀升的影響，並降低系統風險對其績效的影響。也就是說，無論市場投資氣氛好壞，只要指數或公司股價具分歧性，多空策略將可發揮其最大功效。

隨著第二季財報陸續公布，強弱勢類股表現將再現分歧，對沖策略作多部位將可受惠財報推動，作空部位可能因表現落後外，並可視為對潛在系統性風險所作的避險部位，達到抗波動及追求報酬的雙重目標。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇表示隨著市場波動度加大，公司的股票表現將對各自基本面更加敏感，將更有利配對交易 (pair trade) 策略的發揮。在這種情況下，市場表現分散，為對沖策略創造出更有利的環境去找到潛在的贏家和輸家。

本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益， 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】。本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載，或逕向本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。