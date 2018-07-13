紐約聯儲機構研究：美債市場面臨金融穩定風險

紐約聯儲下屬的機構研究認為，美國公債市場目前的結構可能會對金融穩定構成風險。

財政部市場操作集團（The Treasury Market Practices Group ，TMPG）周四發布關於美國公債二級市場的白皮書，提示高速自動交易公司的崛起，帶來清算和結算方面的風險。

TMPG 由經紀行、大投資者代表以及財政部市場管理人組成，其中包括了美債市場主要的參與者，包括摩根士丹利、花旗等投行，以及貝萊德等資管公司四。

美國公債市場是全球規模最大、流動性最強的主權債市場。美債市場有 14 兆美元的可售債券，日均交易量超過 5000 億美元。

隨著聯準會步入升息正軌並持續縮減資產負債表，殖利率上升，投資者也越來越關注美債市場的波動。10 年期美債殖利率目前穩定在 2.9% 下方。

市場收盤後的清算和結算，是 TMPG 主要的擔憂。白皮書中提到，這項始於 2016 年年底的研究發現，市場參與者在參與到美債的清算和結算時，有可能並沒有採取統一的風險管理措施；清算和結算的風險管理操作，可能無法跟上市場的變化。

2000 年以來，高速自動交易公司崛起，改變了美債市場的結構，令其更為分散，而且更容易受到衝擊。TMPG 稱，如果高頻交易的 PTF（Principal Trading Firm）公司交易失敗，可能會令交易平台或是仲介機構蒙受更大損失，整體系統因此面臨風險。

對於清算結算過程中的風險管理不嚴，TMPG 的解釋是，這可能與一些基礎設定的無風險屬性有關，也和結算周期通常偏短有關。