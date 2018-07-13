德意志銀行：日元為什麼表現的不像避險貨幣？

今年以來全球貿易局勢越發緊張，全球經濟協同復甦趨勢也在走弱，市場避險情緒加劇，然而作為避險資產的日元卻一路走弱，一點也沒有「避險天堂」的樣子。

被許多投資者認為是風險偏好晴雨表的美元 / 日元目前位於 112.65，為 1 月中旬以來的最高水平。自三月底以來，美元 / 日元已經累計上漲 7.7%。考慮到這段時間市場的劇烈波動，日元的這種表現非常讓人失望。

聯準會和日本央行的貨幣政策前景分化一定程度上可以解釋近期美元 / 日元的走勢。聯準會正在通過升息和縮表的方式回歸貨幣政策正常化，而實現通膨目標路漫漫的日本央行則依然是按兵不動，維持利率、購債速度及公債殖利率目標不變。

除此之外，德意志銀行外匯策略師 Mallika Sachdeva 認為，近期美元 / 日元的走勢與日本養老金大舉買入海外股票也有關係。

據 Sachdeva 稱，日本政府養老投資基金 (GPIF) 似乎正在趁估值調整加速買入股票。

有證據表明，在 2015 年第三季和 2016 年第一季時，在美股回調後，日本養老金曾加碼買入。雖然在 2014 年至 2016 年期間，日本政府養老金受資產配置政策向海外資產傾斜影響，出現了整體買入增加的趨勢，但是在股市走弱後的幾個月裡，養老金買入量明顯增加。

Sachdeva 表示，今年這一模式再度出現，在近期海外股市下跌後，GPIF 終於開始布局它的 "干火藥"(dry powder)，即可投資資產。

截至三月，GPIF 以現金為主的短期資產已經增長至逾 1250 億美元。

Sachdeva 認為，GPIF 增加風險資產配置的最大領域是海外股票，其最新公布的持倉比例為 23.88%，仍略低於目標 25%，而且可能投資的上限最高可以達到 33%。如果 GPIF 願意進一步動用其持有的大量現金，未來可能會出現更多資金外流。

據 Sachdeva，日本養老金的資金流動歷來對美元 / 日元的走勢有著影響。這意味著在「缺席」近兩年後，日本養老基金的「重出江湖」可能是限制美元 / 日元下行的一個重要因素。

如下圖所示，養老金外流是驅動美元 / 日元走勢的一個重要因素，近期養老金流向海外股市的金額出現明顯上升。

Sachdeva 指出，對於手握大量資金的日本養老基金來說，全球市場疲軟可能被視為一個買入機會，抑制了美元 / 日元在避險模式中的跌勢。