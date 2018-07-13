〈每日外資外匯觀點〉美元兌日圓仰攻8個月高點、英鎊1.1325壓力沈重

美國 6 月 CPI 月增率 0.1% 雖遜於預期，但年增率卻上漲 2.9%，創 6 年來最高，Tempus 外匯交易員 Juan Perez 表示，強勁的經濟數據支撐了美元近期的強勢，並繼續支持美國聯準會逐步升息的預期，帶動美元近期衝高回落後又再度重啟漲勢，周四美元指數一度逼近 95。

美元指數日 K 線圖。

美元兌日圓挑戰近 8 個月高點 114.73

法興銀行駐東京外匯和貨幣市場主管 Kyosuke Suzuki 表示，美元兌日圓在突破三年來的下降趨勢線後，意義重大，有望進一步上漲，目標上看 200 周均線的 113.26。

索尼金融 (Sony Financial) 駐東京外匯策略師 Kumiko Ishikawa 也認為，投資人因看好美國經濟數據而做多美元，推升美元兌日圓有望升向 113 整數大關。

FXStreet 分析師 Ross J Burland 指出，美元兌日圓目前多頭挑戰 200 周均線大關，並進一步上看 2017 年 11 月的高點 114.73。

美元兌日圓日 K 線圖。

TDS：英鎊兌美元 1.1325 壓力沈重

道明證券 (TDS) 指出，不管是發起不信任案投票還是信任投票，2019 年 3 月英國正式脫歐前，英國首相梅伊都還在位，要到明年夏天才面臨其執政地位的考驗，此將使得英鎊避免承受更多損失，但不過英鎊兌美元在 1.1325 仍有沈重壓力。

荷蘭合作銀行匯市分析師 Viraj Patel 表示，OIS 曲線顯示，市場對英國 8 月升息的預期為 79%，但在外交大臣辭職後，此一預期下跌至 66%，若英國央行未如預期在 8 月升息，預估英鎊兌美元將大幅走跌到 1.30。