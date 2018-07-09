美元走軟金價揚 一度觸及2週高點

美國 6 月非農就業報告顯示，就業人數穩定增加，但工資升幅不如預期；受此消息影響，今 (9) 日美元走軟，金價上揚，一度觸及 2 週高點。

格林威治時間週一上午 7 點 08 分，黃金現貨上漲 0.5%，至每盎司 1260.41 美元，稍早一度觸及 1262.06 美元，為 6 月 26 日以來高點。

同一時間，8 月交割的黃金期貨上漲 0.5%，至每盎司 1261.70 美元。

至於其他貴金屬，白銀上漲 0.7%，至每盎司 16.11 美元；鈀金上漲 0.6%，至每盎司 958.22 美元，兩者皆創 6 月 27 日以來新高。

美國勞工部上週五公布最新數據，6 月非農業就業人數，增加 21.3 萬人，不如 5 月的 24.4 萬人，但優於預估值 (19.5 萬人)。

6 月勞動參與率從 62.7%，升至 62.9%；失業率高於 5 月 (3.8%)，來到 4%；平均時薪月增 0.2%，不如預期 (0.3%)。

台北時間週一晚間 6 點 44 分，CNBC 數據顯示，美元指數下跌 0.18%，至 93.87；黃金期貨漲逾 0.7%，至每盎司 1264.80 美元。

Goldmoney 研究主管 Alasdair Macleod 表示，金價有機會回升至每盎司 1300 美元。

摩根大通報告指出，金價可望於今年第 3 季，攀上每盎司 1400 美元，但仍須注意美元進一步上漲的風險。