麥格里：料中國上半年現經常帳赤字

麥格里報告指出，中國6月份出口保持堅挺，同比增長11.3%，(5月為12.6%)。然而進口增長則放緩至14.1%(5月增長21.8%)，原因是6月工作天數較少，以及內需經濟有所放慢；此外，由於預期即將降低汽車進口關稅，汽車進口急跌59%。進口放緩，貿易順差因而增加至420億美元，為今年新高。

貿易戰對6月份外貿影響並不明顯，與美國的進出口保持平穩。除了大豆進口量大幅增加長13%(前5個月為0增長)，在落實貿易戰前作儲備。來自歐美的進口表現亦出現差異，歐盟進口同比跌6.5%，但美國進口增加了9.6%；原因是落實向美國汽車開徵25%進口關稅前，來自美國的汽車進口顯著增長。

展望2018年下半年，預期外貿增長有所放慢。第二季出口增長12%(一季增長14%)，除美國市場保持強勁外，其他市場已呈現減慢。二季進口增長21%(一季增長19%)，但內需市場減慢將影響至進口，事實上6月份鐵礦石和原油已見下挫。

經常帳於2018年上半年有機會現赤字，一季度已自2001年以來首次呈現赤字，估計第二季經常帳盈餘只有100億美元，但仍不能彌補一季度的赤字；由於期內進口強勁導至經常帳盈餘大幅減少所致。面對再次出現的經常赤字，中國官員日後可以辯稱，中美貿易不平衡是環球供應鏈所致，而不是人民幣貶值或政策支持。

隨著經常帳盈餘消失，對人民幣影響會有何影響? 報告認為，對市場氣氛肯定有影響，但實際影響有限。2018年上半年，中國的外匯儲備為3.1萬億美元，僅下跌1%，沒有觸及國際收支平衡問題。但隨著下半年美元強勢，以及內需放慢，人民幣會有所疲軟。6月外匯儲備保持平穩，亦反映中國人民銀行沒有直接干預市場。央行一方面期望人民幣匯率增強市場力量，讓匯率終有一天可自由浮動；但若市場對人民幣貶值預期自我強化，則必須出手干預無疑；這亦是下半年央行面對的挑戰。麥格里建議，央行可以讓人民幣於某範圍內自由浮動，若跌逾6.8元才出手干預。

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