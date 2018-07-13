【異動股】食品飲料板塊表現強勢 科迪乳業(002770-CN)漲停

今日，食品飲料板塊表現強勢，截止午後發稿，科迪乳業(002770-CN)漲停，海欣食品(002702-CN)盤中一度漲停現漲7.55%報5.27元，元祖股份(603886-CN)大漲5.28%報21.93元，廣州酒家(603043-CN)、鹽津鋪子(002847-CN)漲近5%，煌上煌(002695-CN)、桂發祥(002820-CN)、皇氏集團(002329-CN)、安井食品(603345-CN)等紛紛跟漲近4%。

消息面上，食品飲料板塊前期調整幅度較大，但行業基本面向好趨勢併未發生變化。在震蕩市中，食品飲料板塊所具有的必選消費的穩定性和良好現金流表現的特徵更加突出，消費升級會成為食品飲料板塊穿越牛熊的重要推動力。

信達證券表示，品牌力增強導緻的行業集中度提升仍然是食品飲料企業發展的原動力。首先，優秀的品牌企業往往採取以消費者為中心的市場策略，即是考慮消費者真正的需求在哪里、痛點在哪里;而消費者出於食品安全和質量的考量，也更願意為品牌商品付出溢價。供需雙方的共同作用導緻品牌企業不斷擠佔非品牌企業的市場份額，從而實現量價齊增。其次，食品飲料的固定投資門檻不斷提高，也使得行業内的先進產能逐漸向規模化、龍頭化企業集中。大眾消費品中期業績預計以符合預期為主，長期看，未來主要受益消費升級特别是低線消費崛起，隻有具備明顯渠道和品牌優勢的龍頭公司才能長期受益。

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