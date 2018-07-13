【統一投信】雙高並進長期投資 定期定額好標的

近期因美國及中國在貿易戰上頻繁交鋒，全球股市波動劇烈，在避險需求下，部份資金轉入防禦型的高股息個股，近 1 個月、近 6 個月 MSCI 全球高股息指數表現得比 MSCI AC 世界指數還抗跌，若拉長期間，兩個指數 1 年期及 2 年期的報酬率不相上下，3 年之後全球高股息指數報酬率開始超前，到了 10 年期，全球高股息指數報酬率 85.43%，大勝世界指數的 46.12%。

統一大東協高股息基金經理人張浩宸表示，有能力持續配出高股息的企業，獲利成長率多處於穩健成長期，股價表現或許不是高爆發力，但穩定的配息收入對於價值型投資者具有吸引力，若能鎖定經濟高成長、股市具長線增長動能的區域，以「高股息價值投資」搭配「高成長股趨勢操作」，穩中求進、雙高並行的方式，可以讓整體投資組合長期下來有總報酬增長的機會，適合作為穩健投資者長期定期定額的投資標的。

統一大東協高股息基金是在今年 5 月底正式成立，6 月進場布局，正好是市場修正的低檔期，基金初期布局的主要市場包括新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓，而被稱為邊境市場的越南，處於經濟成長高爆發期，但股市波動也相對較大，目前是透過 ETF 參與，另外，也部份布局於與東協經貿關係密切的美國及台灣市場。

張浩宸表示，東協股市自高點修正下來，讓很多好股票評價進入合理階段，在基本面無太大疑慮的前提下，多數股市在反應外部負面因素之後，也逐漸有觸底回升的意味，反覆打底的階段，正是針對高股息個股價值投資相當有利的進場時機，至於屬於高爆發力、追求資本利得的成長股，也可逐步逢低分批買進。

目前統一投信也針對統一大東協高股息基金推出定期定額優惠，即日起至 2018 年 8 月 31 日，不限網路或書面方式，定期定額申購可享終身零手續費。若是透過網路交易者，扣滿 3 次再送紅利 300 點，積點可用於單筆交易的手續費折抵。

警語：

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額，投資人須自負盈虧。關於「金融消費者對該金融商品（或服務）之權利行使、變更、解除及終止」、「金融消費者對該金融商品（或服務）之重要權利、義務及責任」、「金融消費者應負擔之費用（及違約金）」以及「基金可能涉及之風險資訊」，請詳閱本基金公開說明書「買回受益憑證」、「受益人之權利及費用負擔」、「基金之資訊揭露」及「投資風險之揭露」等章節。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴，若 30 日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於 60 日內向「金融消費評議中心」申請評議。