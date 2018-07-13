美國不是萬里無雲，公債不可少

Porta 顧問公司分析師魏特曼 (Beat Wittmann) 上週告訴 CNBC 說，升息是增加明年經濟衰退機率的幾項因素之一。他說：「我們經歷了貨幣政策正常化，目前正處於週期的最後階段。而後又出現關稅與貿易問題，還有英國脫歐問題。這些事會讓投資信心流失，展望 2020 年，財政振興措施影響開始消退，利率將大幅上升，所以我認為美國經濟的風險將於約 2020 年開始增加。」 新聞來源: 鉅亨網 2018-7-10

儘管從製造業採購經理人指數、消費者信心等指標來看，短期內美國經濟依然強勁，有助美國各類風險性資產價格升高。但此輪美國經濟擴張時間已經來到史上第二長，目前景氣處於景氣循環尾聲機率較高。待財政刺激政策效果消退後，美國經濟可能於明後年陷入衰退，投資人可趁現在將防禦性質較強的美國公債及投資級債券納入投資組合中，以避開可能到來的波動與風險。

1. 美國經濟衰退機率緩步升高

美國未來一年經濟衰退機率逐步攀升

資料來源：Bloomberg，此處長短期利差為美國 10 年及 2 年公債間利率差距，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/12。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

無論是近期發佈的聯準會會議紀要，或是聯準會委員們的公開發言，都對持續降低的美國長短期公債間利差有所著墨，若該數值跌破關鍵的 0%，就暗示未來美國景氣可能陷入衰退。根據聯準會紐約分行研究，未來一年美國經濟陷入衰退機率只有 12.5%，但從上圖可看出，近 30 年來，當美國長短期公債間利差跌至負值時，美國經濟未來一年陷入衰退機率往往快速升高。如今美國長短期公債間利差只剩下 27 個基點，經過第三及第四季的升息後，該數值有很高機率會跌落負值，意味明年第四季美國經濟陷入衰退機率可能來到 40% 之上。

2. 美國經濟衰退有利美國公債

未來一年美國經濟衰退機率及債券表現

資料來源：Bloomberg，採美銀美林 15 年以上美國公債及美銀美林全球高收益債券總報酬指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/12。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

美國經濟衰退時，企業營收及利潤雙雙下降、資金缺口擴大，最終導致違約率升高，不利高收益債券表現；但受益於避險資金的增加，美國公債價格反而逆勢上漲。目前未來一年美國經濟陷入衰退機率為 12.5%，當衰退機率介於 10% 至 20% 此區間時，未來一年美國公債可望上漲 8.4%，全球高收益債券則下跌 4%。若美國衰退機率進一步升高至 40% 之上時，未來一年美國公債平均漲幅更來到 10.2%，遠優於全球高收益債券的 0.5%。

3. 固定收益也要分散，公債 + 高收債

偏愛配息及固定收益型商品的投資人，別只將目光放在配息率較高的高收益債券及新興市場債券，當全球市場不確定性升高時，納入投資級債券及公債的投資組合，能提供投資人更多保護。從 1997 年 12 月以來，假設投資人只投資一年，投資於全球高收益債券及長期美國公債的正報酬機率分別為 77% 及 78%，但若是將資產分散配置於全球高收益債券及長期美國公債，正報酬機率將大幅提高至 88%；若投資期限拉長至三年，均衡分散至兩者的正報酬機率更高達 100%。

分散有助提升投資勝率

資料來源：Bloomberg，採美銀美林 15 年以上美國公債及美銀美林全球高收益債券指數，鉅亨基金交易平台整理；回測期間：1997/12-2018/6。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

偏好配息基金，公債仍不可少

對於投資時間很長且偏好高配息的投資人，仍不可缺少投資級債券及公債等高品質債券。考量到美國景氣擴張近尾聲，鉅亨基金交易平台建議投資人將以投資級債券及公債為主的基金納入投資組合，以兼顧配息及本金波動的風險。

鉅亨精選基金

>> 瀚亞投資 - M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)

>> 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股 (每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

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本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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