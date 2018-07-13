羅尤美：新政府推動制度性改革 阿根廷轉機逐漸浮現

在美國聯準會升息速度可能加快的預期帶動下，美元匯價自第二季起展現明顯轉趨強勢，富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，此也導致部分體質較差或受政策干擾影響的新興市場，遭受資金外流與貨幣大幅貶值的衝擊，拉丁美洲的阿根廷即為其例，今年以來披索貶值幅度達三成之多。

羅尤美指出，削弱市場對阿根廷政策信心的兩項關鍵因素為：阿根廷央行於去年 12 月通膨仍有壓力時宣佈放寬通膨目標，甚至今年 1 月兩度降息，進而導致通膨惡化其後又快速升息，以及阿根廷執政政府聯盟成員反對公用事業費率調整節奏，這正是目前政府最明確的財政調整政策之一。

此外，國際金融環境更加嚴峻、新的財務收入稅收制度的實施，引發了對阿根廷披索的擠兌，其中亦有資本逃離固定收益商品與股票市場，最終結果即是阿根廷政府向國際貨幣基金組織提出財政援助要求。

根據兩方達成的資金協定，國際貨幣基金組織將為阿根廷提供 500 億美元援助，這一重大援助計畫顯示了阿根廷政府市場化政策仍獲國際機構支持，且阿根廷政府也進行了大刀闊斧的財政正常化改革，這在實際執行上並不容易，特別是阿根廷將於明年舉行總統選舉。

羅尤美表示，2015 年底上台執政的馬克里政府必須處理好幾個複雜的問題，如政府部門大幅膨脹導致佔 GDP 規模的 42%，相較 2002 年的佔比 26% 幾乎翻了一倍，還有由資本管制支持的雙重匯率制度，同時聯邦政府仍有部分債權違約，因此限制了其進入國際資本市場的機會。

然而，馬克里政府透過開放資本管制、重建與債權人的關係、實施市場化的規則，與規範能源行業等受過度監管的部門，其政府迅速地解決了許多棘手的問題，同時也積極推動基礎設施重建計畫，以支持國內經濟發展，建立一個合理、具備自癒能力的市場經濟。

阿根廷在歷經十年民粹主義政權後，新政府推動制度性改革與全面恢復信譽需要些時間，但可以見到的明確轉變是官僚主義已經遠去。隨著公債殖利率水準已達 17% 至 22%，風險溢酬應可以補償投資者的短期風險，相對較高的殖利率亦有助緩衝披索壓力，降低海外投資人受到的衝擊，整體而言，對於阿根廷當地市場的長期投資潛力仍可保持樂觀。

