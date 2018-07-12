找美股「高殖利率」股嗎？公用事業股正夯

在美國與中國之間的貿易緊張局勢升級之際，市場情緒壓抑公債殖利率下滑，作為替代品，公用事業股 (XLU-US) 利率從超低水平逐漸攀升。利率接近 3.5%，遠高於 S&P 500 指數平均 1.9% 的水平，也高於 10 年期美債殖利率。

今年以來，公用事業股、資產規模最大的公用事業 ETF、以及公用事業基金已經恢復生機。至第二季為止，公用事業股不斷飆升，並在過去一個月內上漲了近 7%。摩根士丹利已將公用事業區塊升級至「優異」。

XLU 股價日線走勢圖 (近二個月以來表現)

CNBC 引述 Chantico Global 執行長 Gina Sanchez 的話，「相對於成長型的股票，如科技類股，公用事業股的利率相對低了很多因而敬陪末座，然而現今，隨著市場變得越來越傾向防禦，以及對於美中貿易的關注和反應，公用事業股變得具有吸引力。」

對於想穩定收取股利的投資者來說，由於看不到債券殖利率的高角度成長，故長期收益較高，相對穩定的公用事業股對市場來說，其實更具有吸引力，市場分析師表示，公用事業股的基本面往往比高成長股票更可靠，許多公用事業股公司，都是可以抵禦國際貿易緊張局勢的國內公司。

在第二季，機構投資者轉向 SPDR 公用事業類股 ETF (XLU-US) 增持近 3.87 億美元，而且就在第三季的幾天之內，繼續增持 XLU 近 3 億美元。

公用事業股即使本週下跌 1.7%，該股在過去一個月內回報率為 7.7%，在 S&P 500 指數的 11 個行業中名列前茅。

風險面來說，公用事業類股利率對敏感度較高，如果未來公債殖利率回升向上，可能對公用事業類股出現負面影響，造成短線上股價下滑。

但目前在市場利率仍低的環境下，公用事業類股仍較一般公債來的吃香， Principal Global Investors 執行長 Jim McCaughan 即表示，目前全球通膨速度不如預期，隨著通貨膨脹率下降，升息幅度減低，公用事業股因而走高。