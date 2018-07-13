〈房產〉桃園青埔將有寶成大型研發中心進駐 區域發展看俏

桃園市長鄭文燦透露，國際品牌製鞋大廠寶成 (9904-TW) 將攜手愛迪達進駐桃園青埔設立占地 8000 坪的研發中心，可望帶動區域發展，房仲業者也指出，在人口移入潮之下，青埔特區青埔國小因為學生太多，增班也不夠容納，把部分學生轉介到其他學校就讀，並將新設青園國小。

青園國小位址介於桃園機場捷運 A17 領航站及 A18 高鐵桃園站之間。桃園機場捷運 A17 領航站附近，因為鄰近桃園機場及高速公路，具有交通便利、居住環境優良等優勢，附近社區林立，將來青園國小完工後，社區的學齡兒童就學方便，更將帶動移居潮的良性循環。

中信房屋青埔領航加盟店店長鄭國成表示，A17 領航站附近大樓房價在每坪 20-35 萬之間，三房含車位總價在 1000-2000 萬元，二房總價則在 1000 萬元左右，購屋主力以自住買家為主，其中又以 1000 萬元左右的二房住宅最受買方喜愛，購屋年齡層大多在 30-40 歲左右的青年居多，除了有來自台北移居至青埔的民眾，也有原本就居住在桃園的民眾來此購屋。

桃園青埔特區近幾年發展快速，許多上班族或是年輕人，隨著桃園的發展來到青埔特區工作，並在此置產定居，加上 A17 領航站鄰近桃園機場以及交流道，往來台北也相當方便，除了在桃園機場工作的上班族會選擇領航站一帶定居，桃園的房價遠低於台北市，也吸引不少來自台北的年輕人搬遷到青埔。

由最新的全台六都買賣移轉棟統計資料顯示，桃園今年前 6 月房屋買賣移轉棟數在 1.6 萬棟水準，與去年同期相當，同時，交易活絡度也增加，移轉棟數在六都排名第 3，僅次於新北市及台中市。

房仲業者指出，未來桃園青埔特區還會有桃園會展中心、水族館、影城、市立美術館、流行音樂劇場、購物中心等多項建設，而在 A17 領航站附近，除了有大園高中外，橫山書法公園暨書法藝術館也已上樑，這些建設除了會帶來更多的觀光人口外，也會帶來更多的就業機會，有助於當地的經濟發展以及人口的成長。