3000萬美元！摩根大通案件告密者獲監管創紀錄獎金

美國衍生品最高監管機構給告密者開出了創紀錄的獎金，獎勵他們在一宗讓摩根大通認罰逾 3 億美元的案件中發揮重要作用。

美東時間 7 月 12 日本周四，美國商品期貨交易委員會（CFTC）批准一宗銀行案件的告密者獲得 3000 萬美元獎金。這是 CFTC 史上第五次獎勵告密者，也刷新了 2016 年 7 月上一次獎勵創下的獎金額記錄。2016 年那次獎勵了一名告密者約 5 萬美元，這次是當時的 600 倍。

CFTC 主席 Christopher Giancarlo 表示：

「我們希望這一規模的獎勵會刺激告密者未來提供有價值的資訊，並且讓市場參與者知道，一些個人將報告與違反《商品交易法》相關的有價值資訊。」

彭博社報導提到，雖然 CFTC 此次並未披露獎勵了哪些告密者以及案件涉及哪家機構，但一位參與案件的律師 Edward Siedle 透露，那是 2015 年 12 月摩根大通的一宗和解案。

據介紹，因未披露利益衝突，引導資產管理客戶進行會讓該行大肆牟利的投資，摩根大通與監管機構達成和解，同意支付合計 3.67 億美元，其中 1 億美元交給 CFTC，其中包括 4000 萬美元罰款和 6000 萬美元為主動上交的非法所得。另外 2.67 億美元交予美國證監會（SEC），其中告密者可得到合計 6100 萬美元獎勵，現在還在等待最終批准。



告密者相關法律專家、推動保護告密者權益的組織美國全國告密者中心的執行董事 Stephen M. Kohn 稱，CFTC 此次獎勵是告密者保護的一大突破。CFTC 在處理和獎勵告密者方面行動遲緩。對那些曝光兆美元商品市場詐騙的告密者來說，今天的 3000 萬美元獎勵是好消息。

摩根大通本周四股價並未受到上述消息影響，當天高開高走，收漲 0.43%。