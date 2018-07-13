違規持有大量股票 美國商務部長陷入輿論漩渦

對美國貿易政策有重要影響力的商務部長羅斯，近日捲入失信醜聞，引起眾多美國媒體的抨擊。

當地時間周四，美國政府道德辦公室（OGE）發函強烈譴責商務部長羅斯未能及時出售全部持有的股票，以及在股票拋售前通過做空進行對沖的行為，並稱其可能觸犯了利益衝突法。

羅斯回應稱，他現在將出售他所持有的所有股票，併購買美國公債以「維持公眾信任」。

羅斯目前的持股公司包括：大型基金 Invesco、Navigator Holdings（一家與俄羅斯公司聯繫緊密的航運公司）、航空租賃公司 Air Lease、Sun Bancorp 和 Greenbrier。

這些公司可能受美國貿易政策影響，而羅斯身為美國商務部長，對美國貿易政策有不小的影響力。

儘管美國政府道德辦公室對羅斯的行為予以強烈的譴責，但沒有建議任何懲罰措施，「我們沒有任何資訊可以反駁」羅斯斷言他未能出售持有的大量股票的行為是「無意的」。該機構還稱，通過對審查羅斯的日曆和信件等相關資料，沒有發現任何刑事違法的證據。

羅斯上任商務部長時，曾對公眾承諾賣掉他約數億美元的資產，以避免任何利益衝突。他確實出售了大部分股票，並劃入信託。2017 年 11 月 1 日，他簽署聲明稱，出售了全部股票。

但是，羅斯過去六個月向政府道德辦公室提交的聲明中顯示，他仍持有 5 家公司的股票，包括他長期管理的基金 Invesco。去年 12 月，羅斯出售兩批 Invesco 股票，每批至少 500 萬美元。

羅斯的解釋是，自己的投資有數百項，很複雜，違規持股是「一時疏忽」；當他意識到持有這些股票時，就會開出空頭部位來對沖這些無法立即出售的股票。這意味著這些交易不會讓他獲得任何的利潤或遭受損失。

當地時間周四，美國商務部辦公室發布了羅斯的回應：

我同意 OGE 的觀點，我們政府的成功取決於保持我們所服務的人的信任。我非常重視我的道德義務，並致力於為美國人民服務。

我在完成道德協議所要求的（資產）剝離方面犯了無意的錯誤。我的投資很複雜，有數百項。我自我報告每一個錯誤，並努力與我所在部門的道德官員合作，以確保我避免任何利益衝突。

為了維護公眾信任，我已指示將我的所有股權出售並將所得款項買入美國公債。

我期待繼續為美國人民服務。