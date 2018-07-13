〈美中貿易再戰〉沈榮津：紡織、機械初估影響不大 業者可藉機練兵

美國貿易代表署 (USTR) 啟動對中國 301 條款，連續三波關稅清單金額達 2500 億美元，經濟部對是否對國內產業造成衝擊一事不敢掉以輕心，部長沈榮津今 (13) 日中午將與產業公會座談，聽取意見，他表示，目前初估對紡織及機械的影響不大，台灣機械業主要鎖定中國內需市場，不過，正好可利用這一波來練兵。

美國貿易代表署 (USTR) 啟動對中國 301 條款，第一波針對 340 億美元中國產品課徵 25% 關稅；第二波則是鎖定中國製造 2025 的 160 億美元相關商品課徵 25% 關稅；第三波也已啟動相關程序，將針對 2000 億美元的商品，課徵 10% 關稅。

沈榮津今日指出，中午 12 時將聽聽產業界的看法，邀請的產業公會包括手工具業者、機器公會、車輛公會、自行車公會、電電公會、顯示器公會、印刷電路板公會、紡織公協會等。

沈榮津強調，政府相當謹慎，隨時掌握狀況，因為環境隨時都在變化，從第一波 340 億美元，第二波 160 億美元到第三波 2000 億美元，要隨時掌握外在環境，再回頭檢討對產業的衝擊，研擬因應措施。

他表示，就機械業來說，大部分是以中國內需市場為主，目前影響不大，中國製造包括機械及智慧製造，廣義來看不只硬體、還有軟體及解決方案，台灣可以剛好利用這一波在練兵。

沈榮津表示，以紡織業來說，台灣主要是賣纖維、紡紗、及布料給中國業者，中國再做好成衣銷售到美國，最主要是成衣出去，目前這一塊對台灣來說不會有影響；但還是要聽聽產業界的意見，來做出最好的因應。